Брифинг Минобороны России:

- населенный пункт Майорск полностью освобожден в результате успешных наступательных действий российских войск в ДНР

- высокоточными ракетами уничтожен арсенал ВСУ с авиационными средствами поражения в Черкасской области

- авиация ВКС сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области

- российские военные отразили контратаки ВСУ на южно-донецком направлении, уничтожено более 60 украинских военных. На купянском направлении отбиты две атаки, общие потери противника составили до 110 человек

- ВС России остановили ВСУ в 2 километрах от переднего края обороны и отбросили к исходному рубежу на краснолиманском направлении

- уничтожены три артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных наемников в районе Запорожья. Также уничтожены две радиолокационные станции ВСУ в ДНР.