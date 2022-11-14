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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 264-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:20
Только безумец сегодня может думать о вступлении Украины в НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — заявил дипломат.

Он напомнил, что Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами альянса, предупреждала об опасности такого шага и напоминала, что отношения между Москвой и Брюсселем должны основывать на принципе неделимости безопасности.
07:19
В результате ракетного обстрела Харьков, по предварительным данным, повреждения получил промышленный объект, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.
Вчера 20:59
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал команде украинского лидера Владимира Зеленского задуматься «о своих реалистичных требованиях и приоритетах» для переговоров с Москвой, включая пересмотр цели Киева по возвращению Крыма, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Вчера 19:57

Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. По предварительным данным, зафиксировано «семь прилетов».

«Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон», — написал он. После обстрела в Краснооктябрьском загорелись гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, снарядами повреждены объекты энергоснабжения, из-за чего поселок обесточен.


 
Вчера 17:59
Отсутствие российского триколора на площади Победы в центре Мелитополя (Запорожская область) связано с ремонтом флагштока, сообщил у себя в Telegram член главного совета областной администрации Владимир Рогов. Про «исчезновение» флага писали украинские СМИ.

«Сегодня идет плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области. В ближайшем будущем наш государственный флаг вернется на свое место», — написал он.
 
Вчера 16:02
Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. 
Вчера 15:44

Украинские войска регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, это может привести к необходимости ее законсервировать, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Гидроэлектростанция продолжает стоять и даже работать. Очевидно, что под такими серьезными обстрелами и в такой ситуации, наверное, придется ее консервировать, к большому сожалению», — сказал он.

Вчера 14:16

Брифинг Минобороны России:

- населенный пункт Майорск полностью освобожден в результате успешных наступательных действий российских войск в ДНР

- высокоточными ракетами уничтожен арсенал ВСУ с авиационными средствами поражения в Черкасской области

- авиация ВКС сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области

- российские военные отразили контратаки ВСУ на южно-донецком направлении, уничтожено более 60 украинских военных. На купянском направлении отбиты две атаки, общие потери противника составили до 110 человек

- ВС России остановили ВСУ в 2 километрах от переднего края обороны и отбросили к исходному рубежу на краснолиманском направлении

- уничтожены три артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных наемников в районе Запорожья. Также уничтожены две радиолокационные станции ВСУ в ДНР. 

Вчера 13:37

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время своей поездки в воинскую часть в городе Ельня (Смоленская область), где мобилизованные проходят обучение, привез им вещи и оборудование. Ранее мобилизованные пожаловались губернатору, что они получили некачественную экипировку. Они опубликовали видео, в которых показали, как легко рвутся рюкзаки и гнутся ножи. 

Вчера 13:35
Власти Украины возьмут под контроль государства больше компаний, если они откажутся помогать вооруженным силам и экономике страны в условиях боевых действий. Об этом Financial Times заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

«Нам нужно выжить, <...> это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается играть в какие-то игры отдельно, а не для достижения этой цели по защите от России, конечно, я уверен, какие-то решения были бы», — сказал министр.
 
Вчера 12:10
Воздушная тревога, объявленная утром 13 ноября во всех областях Украины, отменена, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Вчера 10:53

В январе—сентябре на территорию ЕС через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 млн россиян.

Сентябрь за прошедший с начала года период оказался на втором месте по числу поездок из России в Европу наземными маршрутами: за месяц на территорию ЕС въехали 263,7 тыс. россиян. Пик поездок пришелся на традиционный месяц летних отпусков — август: тогда через сухопутные границы в Евросоюз въехали 308,7 тыс. россиян.

Вчера 09:52
После объявления мобилизации в России около 700 тыс. граждан уехали в Грузию, из них 600 тыс. человек перебрались в соседние страны или Европу, а 100 тыс. остались в стране, сообщила президент республики Саломе Зурабишвили. 
Вчера 09:05
Каховскую ГЭС можно будет восстановить, несмотря на «грандиозные повреждения», процесс ремонта займет не менее года, более точную оценку смогут дать специалисты, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной», — сказал он.

По данным Леонтьева, из-за обстрелов со стороны украинских военных в Новой Каховке повреждения получили большое число других крупных объектов инфраструктуры. Он уточнил, что речь, среди прочего, о Северо-Крымском канале и Каховском магистральном канале.
 
Вчера 08:58

В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Документ предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях, вне зависимости от даты выявления преступления.

12.11 20:22

Украинская военная администрация объявила о введении комендантского часа в Херсоне. Он действует с 17:00 субботы до 8:00 воскресенья, сообщил глава администрации Ярослав Янушевич.

Въезд и выезд из города будут ограничены. Власти объяснили это проведением разминирования.

12.11 19:57

Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России. Друг и продюсер актера Арно Фрилли заявил, что это решение никак не связано с конфликтом на Украине.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — сказал он.

Депардье получил российское гражданство в 2013 году. После начала операции на Украине он осудил действия России. В Кремле заявили, что актер не погружен в повестку, а потому не понимает, что происходит. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова выступить с разъяснениями для Депардье.

12.11 18:28

Один человек погиб и трое пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил глава новокаховского гражданского поселения Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трех раненых», — сказал он (цитата по ТАСС).

12.11 17:25

В Белгородской области несколько сел попали под минометный обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется 2 часа. Подомовой обход территории продолжается», — рассказал он.

12.11 16:57

Москва намерена добиваться снятия ограничений с Россельхозбанка, а именно — переподключения организации к системе SWIFT, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Временной мерой он назвал открытие корреспондентских счетов в зарубежных банках.

О просьбе России снять санкции с Россельзозбанка в начале ноября говорили источники Reuters. Снятие ограничений необходимо для экспорта зерна. По данным агентства, вопрос обсуждался с ЕС.

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