Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 264-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — заявил дипломат.
Он напомнил, что Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами альянса, предупреждала об опасности такого шага и напоминала, что отношения между Москвой и Брюсселем должны основывать на принципе неделимости безопасности.
«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.
Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. По предварительным данным, зафиксировано «семь прилетов».
«Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон», — написал он. После обстрела в Краснооктябрьском загорелись гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, снарядами повреждены объекты энергоснабжения, из-за чего поселок обесточен.
«Сегодня идет плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области. В ближайшем будущем наш государственный флаг вернется на свое место», — написал он.
Украинские войска регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, это может привести к необходимости ее законсервировать, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«Гидроэлектростанция продолжает стоять и даже работать. Очевидно, что под такими серьезными обстрелами и в такой ситуации, наверное, придется ее консервировать, к большому сожалению», — сказал он.
Брифинг Минобороны России:
- населенный пункт Майорск полностью освобожден в результате успешных наступательных действий российских войск в ДНР
- высокоточными ракетами уничтожен арсенал ВСУ с авиационными средствами поражения в Черкасской области
- авиация ВКС сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области
- российские военные отразили контратаки ВСУ на южно-донецком направлении, уничтожено более 60 украинских военных. На купянском направлении отбиты две атаки, общие потери противника составили до 110 человек
- ВС России остановили ВСУ в 2 километрах от переднего края обороны и отбросили к исходному рубежу на краснолиманском направлении
- уничтожены три артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных наемников в районе Запорожья. Также уничтожены две радиолокационные станции ВСУ в ДНР.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время своей поездки в воинскую часть в городе Ельня (Смоленская область), где мобилизованные проходят обучение, привез им вещи и оборудование. Ранее мобилизованные пожаловались губернатору, что они получили некачественную экипировку. Они опубликовали видео, в которых показали, как легко рвутся рюкзаки и гнутся ножи.
«Нам нужно выжить, <...> это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается играть в какие-то игры отдельно, а не для достижения этой цели по защите от России, конечно, я уверен, какие-то решения были бы», — сказал министр.
В январе—сентябре на территорию ЕС через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 млн россиян.
Сентябрь за прошедший с начала года период оказался на втором месте по числу поездок из России в Европу наземными маршрутами: за месяц на территорию ЕС въехали 263,7 тыс. россиян. Пик поездок пришелся на традиционный месяц летних отпусков — август: тогда через сухопутные границы в Евросоюз въехали 308,7 тыс. россиян.
«Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной», — сказал он.
По данным Леонтьева, из-за обстрелов со стороны украинских военных в Новой Каховке повреждения получили большое число других крупных объектов инфраструктуры. Он уточнил, что речь, среди прочего, о Северо-Крымском канале и Каховском магистральном канале.
В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Документ предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях, вне зависимости от даты выявления преступления.
Украинская военная администрация объявила о введении комендантского часа в Херсоне. Он действует с 17:00 субботы до 8:00 воскресенья, сообщил глава администрации Ярослав Янушевич.
Въезд и выезд из города будут ограничены. Власти объяснили это проведением разминирования.
Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России. Друг и продюсер актера Арно Фрилли заявил, что это решение никак не связано с конфликтом на Украине.
«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — сказал он.
Депардье получил российское гражданство в 2013 году. После начала операции на Украине он осудил действия России. В Кремле заявили, что актер не погружен в повестку, а потому не понимает, что происходит. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова выступить с разъяснениями для Депардье.
Один человек погиб и трое пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил глава новокаховского гражданского поселения Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
«На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трех раненых», — сказал он (цитата по ТАСС).
В Белгородской области несколько сел попали под минометный обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется 2 часа. Подомовой обход территории продолжается», — рассказал он.
Москва намерена добиваться снятия ограничений с Россельхозбанка, а именно — переподключения организации к системе SWIFT, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Временной мерой он назвал открытие корреспондентских счетов в зарубежных банках.
О просьбе России снять санкции с Россельзозбанка в начале ноября говорили источники Reuters. Снятие ограничений необходимо для экспорта зерна. По данным агентства, вопрос обсуждался с ЕС.