Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. В интервью ZDF он заявил, что саммит в Саудовской Аравии был только началом, отметив, что в нем приняли участие не только страны Евросоюза, Латинской Америки и Африки, но и Китай.



«Вот почему нам имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они усиливают давление на Россию, чтобы она поняла, что она пошла по неправильному пути, что она должна вывести войска и что мир становится возможным», — сказал Шольц.



В то же время канцлер не исключил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. «Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Берлин до сих пор не поставил такие ракеты.