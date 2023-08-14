Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 537-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену и покушение на террористический акт, сообщает Офис генпрокурора Украины.
«По публичному обвинению офиса генерального прокурора суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием или боеприпасами», — сказано в сообщении в телеграм-канале офиса.
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил, что его страна направит Киеву несколько тонн медикаментов. По его словам, сделано это по запросу Минздрава Украины.
Минобороны сообщило о двух попытках атаковать объекты на территории России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. «Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», - говорится в заявлении военного ведомства.
Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Армия-2023» заявил, что Россия «открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство».
Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала российская система ПВО. «Сбиты 2 воздушные цели в районе села Пушкарное. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал он в Telegram.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, почему дронам удается долетать до Киева. «Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно», — объяснил он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах региона за последние сутки. В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, есть пострадавшая – 10-летняя девочка. В поселке Борисовка мужчин получил осколочные ранения головы, спины и баротравму.
Источник агентства «РИА Новости» в силовых структурах Херсонской области сообщил, что за прошедшие сутки соединениями группировки войск «Днепр» уничтожены пять лодок, которые использовали украинские военные. 15 солдат убиты, 9 получили ранения.
Владимир Рогов сообщил в своем Telegram, что с утра ВСУ попытались нанести удар по Бердянску. «Успешно отработала система ПВО Вооружённых сил России. Все ракеты сбиты. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет», - написал он.
Владимир Рогов заявил агентству «РИА Новости» об атаке российских подразделений в районе Работино (Ореховское направление). «Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино. Штурмом взяты окопы противника", - сказал он.
Спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате падения обломков сбитых украинской ПВО ракет в городе повреждены общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Он утверждает, что в итоге пострадали три человека.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении ВСУ провели шесть атак в районе Синьковки и леса Усы. «Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили более взвода живой силы. Кроме этого, в ходе боевых действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели тремя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планирует на федеральном уровне изменение законодательства в части ужесточения ответственности за распространение фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем. «Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», — добавил он.
Российские артиллеристы уничтожили понтонную переправу, которую украинские военные пытались навести через реку Мокрые Ялы у поселка Урожайное в ДНР. Удары также были нанесены по опорному пункту ВСУ у Макаровки и наблюдательному пункту у Притного, рассказал глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
Власти США и других западных стран надеялись, что успехи Украины в контрнаступлении сподвигнут Россию зимой начать «серьезные переговоры о каком-либо урегулировании», однако, по словам дипломатов, сейчас шансы на это кажутся незначительными, сообщает The Wall Street Journal.
Вместо этого поддерживающие Украину страны обсуждают, какую военную помощь они могут еще оказать, задумываясь о проведении наступления украинской армии весной следующего года, пишет издание.
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остро не хватает подготовленных саперов, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью газете The Guardian. Этот фактор, по словам министра, ограничивает наступательные возможности военных.
Киеву для разминирования полей не хватает как людей, так и техники, уточнил Резников. «У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров», — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. В интервью ZDF он заявил, что саммит в Саудовской Аравии был только началом, отметив, что в нем приняли участие не только страны Евросоюза, Латинской Америки и Африки, но и Китай.
«Вот почему нам имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они усиливают давление на Россию, чтобы она поняла, что она пошла по неправильному пути, что она должна вывести войска и что мир становится возможным», — сказал Шольц.
В то же время канцлер не исключил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. «Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Берлин до сих пор не поставил такие ракеты.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в доме в Белгороде произошел взрыв.
«Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — заявил он.
Пострадавших нет. Повреждения получили квартиры, фасад здания и 15 автомобилей.
В Белгороде произошел взрыв, поврежден фасад дома на улице Есенина, сообщают издание «Новости Белгорода» и паблик «Белгород Новости» во «ВКонтакте». Что стало причиной, неизвестно. Власти пока не комментировали ситуацию.