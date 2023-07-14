Два российских региона атаковали дроны.

Под Воронежем накануне вечером системы ПВО уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — сообщил губернатор.

Еще один дрон ночью упал в городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», — написал глава региона. Поврежден фасад и остекление в многоэтажном доме.