Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 506-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Это было сделано по предложению МИД России.
Два российских региона атаковали дроны.
Под Воронежем накануне вечером системы ПВО уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — сообщил губернатор.
Еще один дрон ночью упал в городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», — написал глава региона. Поврежден фасад и остекление в многоэтажном доме.
Вооруженный конфликт России и Украины — это «сама по себе подготовительная стадия» для Киева к присоединению к НАТО, заявил в интервью RTVI бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По словам Болтона, украинские военные «фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются в НАТО». С начала полномасштабных военных действий страны — члены альянса поставили Киеву различное вооружение, включая танки, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки. В то же время, отметил Болтон, именно из-за продолжающегося конфликта Украина не может сейчас присоединиться к блоку.
Однако экс-советник президента США считает, что и Москва, и Киев получили четкий сигнал: «Несмотря на то, что какой-то конкретной даты вступления Украины в НАТО пока нет, это все равно все-таки точно произойдет».
Украинские войска начали перегруппировку после неудачной попытки контрнаступления на запорожском направлении, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. ВСУ, по словам Рогова, подтягивают на запорожское направление новые резервы, чтобы «накопить силы для новых атак».
Президент США Джо Байден пошутил, что на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после попытки мятежа следил бы за тем, что ест. «Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню», — пошутил Байден, отвечая на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера».
Позже американский лидер добавил, что, «кроме шуток», никто не знает наверняка, «какое будущее у Пригожина в России».
Твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором он критиковал союзников страны за нерешительность в вопросе приглашения Киева в НАТО, чуть не побудил США отозвать то самое приглашение стать членом альянса, сообщили источники The Washington Post.По словам одного из собеседников газеты, публикация украинского президента ошеломила участников саммита и привела американскую делегацию в ярость.
В посте 11 июля Зеленский написал, что Киев заслуживает уважения, что «беспрецедентно и абсурдно, когда не установлены сроки ни для приглашения, ни для членства Украины».
Переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, заявили в Пентагоне.
Ранее об этом сообщили украинские военные. При этом они отметили, что еще не применяли этот тип вооружений.
Владимир Зеленский сообщил, что его администрация готовит договоры с партнерами по гарантиям безопасности в связи с решениями, принятыми на саммите в Вильнюсе.
«Готовим почву для следующего саммита НАТО — в Вашингтоне. Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно добавлять нашему сотрудничеству силы», — написал президент Украины.
Служба безопасности Украины выдвинула новые обвинения против наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Петра Лебедя).
«За день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины „гражданским конфликтом“, продолжающимся с 2014 года», — говорится в сообщении СБУ.
Из-за этих высказываний митрополита подозревают в повторном совершении преступлений по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). Они предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Украина имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
«Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность, и, конечно, она в праве выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — сказал Путин и выразил надежду, что этот принцип будет учтен при обеспечении безопасности Украины.
Танки, поставляемые на Украину другими странами, горят лучше, чем советские, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия-24».
«Ничего критического в зоне боевых действий не происходит. <...> То же самое танки иностранного производства, боевые машины пехоты. Только с 4 июня уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, одна треть как минимум — западного производства, в том числе „Леопарды“. <...> А горят они так же, как и все остальные. Даже лучше, чем остальные — советского производства Т-72», — рассказал Путин.
Новые поставки зарубежных вооружений Киеву ничего не изменят на поле боя, а только усугубят ситуацию для Украины, заявил Владимир Путин.
«С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст — поставка новых вооружений только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны и будет разжигать дальше конфликт», — сказал президент.
Президент США Джо Байден убежден, что возможность применения Россией ядерного оружия в связи с кризисом вокруг Украины отсутствует.
«Не считаю, что есть какая-либо подлинная возможность применения Путиным ядерного оружия, хотя никогда нельзя знать наверняка. Не только Запад, но и Китай, и остальное мировое сообщество заявили: не делайте этого, не делайте этого», — сказал Байден, выступая в Хельсинки.
Киевсовет запретил исполнение песен на русском языке в публичных местах столицы Украины.
Запрещены также русскоязычные книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.
Пограничники средствами радиоэлектронной борьбы приземлили в Суджанском районе Курской области украинский разведывательный дрон, сообщил губернатор Роман Старовойт.
При ударе о землю аппарат взорвался. Никто не пострадал, разрушений нет.
На суде по мере пресечения Сергей Денисенко озаявил, что не сотрудничал со спецслужбами Украины и никак не связан с ними. Его обвиняют в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.
«Я с ними [спецслужбами Украины] не работаю», — сказал Денисенко, добавив, что мотив совершения преступления был личным, а вознаграждения ему никто не обещал.
Суд арестовал Денисенко на два месяца.
Йенс Столтенберг заявил, что для НАТО представляет интерес вся территория Швеции, альянс станет значительно сильнее после ее вступления в блок.
Ранее планирование защиты Северной Европы осложнялось тем, что ни Швеция, ни Финляндия не были частью НАТО. Эта ситуация меняется.
«Швеция обладает сильной, профессиональной, хорошо обученной армией и важным расположением на Балтийском море», — сказал генсек НАТО.
Шведские Военно-воздушные силы теперь смогут слаженно работать вместе со своими коллегами из соседних стран.
«Я знаю, что Военно-воздушные силы Финляндии и Норвегии с нетерпением ждут возможности работать вместе, иметь возможность использовать аэропорты друг друга», — сказал он.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде раскритиковал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Он не нашел в его решениях «очевидной победы».
«Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины», — сказал он.
«К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление „Семерки“ напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, то двери закрыты», — сказал Порошенко.
Украина получила от США кассетные боеприпасы, но пока не использовала их в боевых действиях, заявил CNN командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский.
«Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [положение на поле боя]», — заявил он. По мнению Тарнавского, благодаря кассетным снарядам Украина получит «преимущество», так как это «очень мощное оружие».
Украинские силы за прошедшие сутки предпринимали попытки наступать на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, говорится в ежедневной сводке Минобороны России. Они были безуспешными.
На Запорожском направлении российские войска ударили по скоплению живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки, а также отразили атаку подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. На этих направлениях были уничтожены в том числе украинские САУ «Акация» и «Гвозика», Krab польского производства и AS90 Braveheart британского производства, три гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град».
На Херсонском и Купянском направлениях уничтожены три САУ «Гвоздика» и одна «Акация». Также российские военные сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 14 украинских дронов.