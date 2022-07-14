Европа может столкнуться с самой тяжелой зимой за время после Второй мировой войны, заявил румынский вице-премьер, лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен.

«Я надеюсь, что у нас не будет проблем с газом, но он будет дороже. <...> Это будет суровая зима, возможно, самая тяжелая за последние 40–50–60 лет», — заявил он.

По словам политика, сейчас в Румынии заполнены примерно 80% хранилищ, но около 2 млрд куб. м газа нужно будет покупать на рынке.

