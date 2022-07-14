Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 141-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — сказал он.
«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на представителя местной администрации сообщают о повторном обстреле Новой Каховки в Херсонской области.
ТАСС со ссылкой на источник передает, что ВСУ нанесли ракетный удар по району завода «Сокол». «РИА Новости» в администрации Херсонской области сообщили, что системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе «Сокола».
Евросоюз в рамках седьмого санкционного пакета не планирует вводить ограничения на поставки российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Он пояснил, что по этому вопросу не удалось добиться согласия всех членов в достаточно короткие сроки. «Что проблематично, так это задача включить энергию в санкции, потому что существует правило, что санкции должны иметь большее влияние на Россию, чем на вводящие их страны», — пояснил Фиала, добавив, что ряд стран зависят от российского газа.
По итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле с участием России и ООН по «зерновому вопросу» достигнут прогресс, заявил в своем вечернем брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
«Если удастся снять российскую угрозу для судоходства в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация мне доложила, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН», — сообщил президент Украины.
В российском военном ведомстве обвинили украинские власти в том, что под огневые точки, склады боеприпасов используются поликлиники, больницы, станции скорой помощи. Речь идет о медицинских учреждениях в Дружковке, Угледаре, Белозерском (ДНР), а также в Доброславе и Красноселке (Одесская область).
Минобороны обвинило чиновников системы здравоохранения в Харькове в разворовывании лекарственных препаратов и медицинского имущества, которые поставляются странами Запада в качестве гуманитарной помощи. «Затем они реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через Интернет», - говорится в сообщении военного ведомства.
Дмитрий Медведев прокомментировал согласие ЕС пропускать санкционированные товары в Калининградскую область по железной дороге. «Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — написал он в своем Telegram-канале.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на переговорах в Стамбуле по экспорту украинской сельхозпродукции «сделан важный шаг вперед», сообщает Reuters. По его словам, необходимо теперь решить технические детали, чтобы закрепить прогресс.
Росгвардия взяла под охрану все главные электрические подстанции Херсонской области из-за угрозы диверсии, сообщил глава пророссийский администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
К работе на херсонских энергообъектах привлечены сотрудники из Крыма.
«Вечером 13 июля сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины покинули свои рабочие места, испугавшись угроз киевских властей. Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона — вплоть до полного отключения электричества. Резервные бригады «Крымэнерго» взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану. Диверсия была пресечена, а опасность обесточивания области — устранена», — сказал Сальдо.
На следующей неделе делегации России и Украины вновь проведут в Турции переговоры по «зерновому вопросу», сообщает турецкое Минобороны.
Минобороны Турции: на встрече по «зерновому вопросу» Украины достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
Сегодня в Стамбуле прошел первый раунд переговоров по вопросу вывоза зерна из Черноморских портов при участии представителей России, Украины, Турции и ООН.
Европа может столкнуться с самой тяжелой зимой за время после Второй мировой войны, заявил румынский вице-премьер, лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен.
«Я надеюсь, что у нас не будет проблем с газом, но он будет дороже. <...> Это будет суровая зима, возможно, самая тяжелая за последние 40–50–60 лет», — заявил он.
По словам политика, сейчас в Румынии заполнены примерно 80% хранилищ, но около 2 млрд куб. м газа нужно будет покупать на рынке.
В ООН назвали позитивными переговоры по зерну в Стамбуле, сообщает офис Антониу Гутерриша. В 21:00 мск ожидается заявление генсека ООН.
Подразделения мотострелков ЛНР «зашли на окраины Соледара» (Бахмутский район Донецкой области), заявил «РИА Новости» помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Одновременно ТАСС со ссылкой на Киселева сообщил, что силы ЛНР также зашли в городскую черту расположенного в 20 км Северска. Но позже агентство исправило свое сообщение, указав, что речь идет о Соледаре.
Украина получит от французской компании Matiere 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 м, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мостовые конструкции французской компании Matiere смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты», — сказал министр, передает УНН.
Евросоюз готовит план неотложных действий на случай резкой остановки поставок природного газа Россией в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Чтобы подготовиться к этому сценарию, Еврокомиссия разрабатывает дополнительные меры для ограничения потребления газа и снижения будущих затрат для предприятий и потребителей.
«Если действовать сейчас, это может на треть уменьшить влияние внезапной остановки поставок», — говорится в проекте плана, согласование которого намечено на 20 июля.
Среди рекомендаций Еврокомиссии: перевод промышленности и энергетики на другие виды топлива, проведение информационных кампаний по сокращению использования систем отопления и охлаждения (а в случае кризисной ситуации — обязательные ограничения).
Еврокомиссия опубликовала на своем сайте разъяснения по транзиту в Калининград.
Как отмечается в документе, ЕС запрещает доставку автотранспортом подсанкционных товаров через свою территорию из России в Калининград. Однако этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки.
Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия изучит опубликованные Еврокомиссией разъяснения по транзиту.