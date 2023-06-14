Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 476-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Приграничные населенные пункты Глушковского района обстреляли со стороны Украины, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
По его словам, в поселке Теткино повреждения получил спиртзавод — там есть разрушения технологических линий и нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи, там разрушений нет.
Власти Бердянска Запорожской области опровергли сообщения о подрыве водохранилища и необходимости запасаться водой. «КП «Бердянскводоканал» информирует: на территории Бердянского водохранилища происшествий не зафиксировано», — заявила администрация в Telegram.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он представил украинскому лидеру программу помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования.
В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели мощные взрывы, сообщают УНИАН и «Зеркало Недели».
Санкции США заставляют страны искать альтернативы доллару, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей.
Конгрессмен Висенте Гонсалес спросил, стоит ли США более продуманно вводить санкции, чтобы не «создавать паранойю» и не заставлять других отказываться от доллара. «Это правда, что, когда мы вводим санкции, страны, которые опасаются, что против них будут задействованы эти санкции, вынуждены искать другие инструменты, помимо доллара, для осуществления сделок», — признала Йеллен.
Проливные дожди начались на нескольких участках фронта в Запорожской области, из-за чего Вооруженные силы Украины были вынуждены снизить наступательную активность, сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии для The Wall Street Journal опроверг причастность Киева к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые применялись в Хиросиме и Нагасаки.
Центральное разведывательное управление США предостерегало украинское правительство от атаки на газопроводы системы «Северный поток» в 2022 году. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с обменом информации.
По словам этих чиновников, предупреждение было сделано после того, как ЦРУ получило информацию о подготовке диверсии на газопроводах. Разведка отнеслась к предупреждению серьезно, хотя и выразила сомнения, сможет ли Украина разместить заряды взрывчатки глубоко на дне Балтийского моря.
Представители голландской военной разведки сообщили ЦРУ, что украинская диверсионная группа собиралась арендовать яхту на побережье Балтийского моря и использовать команду водолазов для установки взрывчатки вдоль четырех труб трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Владимир Путин обвинил в подрыве газопроводов «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал тогда президент России.
Вашингтон объявил о новом, 40-м пакете военной помощи Украине на $325 млн.
«Это разрешение является сороковым изъятием администрацией Байдена вооружений из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года», — говорится в сообщении Пентагона.
В пакет вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые системы AT-4;
- более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий.
Владимир Путин о дальнейших действиях в рамках спецоперации: все будет зависеть от потенциала сторон после украинского контрнаступления.
Главные цитаты со встречи Путина с военкорами — в этом материале.
Представитель Украины Давид Арахамия парафировал в Стамбуле соглашения о мирном урегулировании весной 2022 года, но Киев отказался от них, рассказал Владимир Путин. С российской стороны документ подписал Владимир Мединский.
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, заверил Путин.
По его словам, если Украина и Запад хотят вести переговоры, для этого есть только одно условие: прекратить поставки оружия Украине.
«Если захотят — пожалуйста, я готов с ними разговаривать», — сказал он.
Москва думает о том, чтобы прекратить участие в зерновой сделке, сообщил Владимир Путин.
Но решение еще не принято, предстоят консультации. Президент заявил, что посоветуется с представителями африканских стран.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о статусе ЧВК в России, заявил, что попросил депутатов и Минобороны привести все в соответствие с законом и здравым смыслом. По его словам, бойцы добровольческих объединений должны заключить контракт с Минобороны.
Он также подтвердил, что подписывал указы о помиловании заключенных — участников спецоперации. Но в случае рецидива эти люди должны отвечать по закону, добавил президент.
Спецоперация выявила неэффективных «паркетных» генералов в российской армии, заявил Владимир Путин.
«Что касается кадров. Это очень важный вопрос. До проведения СВО в любой государственной структуре «паркетных» людей очень много. <...> Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы <...> они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их было не видно и не слышно, а они очень нужны. К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они не себя не жалеют», — сказал Путин.
Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в предотвращении вылазок диверсантов в приграничных районах Белгородской области.
Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, депутат Госдумы Адам Делимханов обсудил этот вопрос с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии.
Владимир Путин: с января 2023 года Вооруженные силы России набрали 156 тыс. человек с учетом контрактников и добровольцев.
Необходимости проводить дополнительную мобилизацию сейчас нет, заявил Владимир Путин.
По его словам, мобилизацию нужно проводить для каких-то целей, это зависит от того, «чего мы хотим». Он упомянул, что слышал о призывах мобилизовать 1 или 2 млн человек. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил Путин.