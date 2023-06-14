Центральное разведывательное управление США предостерегало украинское правительство от атаки на газопроводы системы «Северный поток» в 2022 году. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с обменом информации.

По словам этих чиновников, предупреждение было сделано после того, как ЦРУ получило информацию о подготовке диверсии на газопроводах. Разведка отнеслась к предупреждению серьезно, хотя и выразила сомнения, сможет ли Украина разместить заряды взрывчатки глубоко на дне Балтийского моря.

Представители голландской военной разведки сообщили ЦРУ, что украинская диверсионная группа собиралась арендовать яхту на побережье Балтийского моря и использовать команду водолазов для установки взрывчатки вдоль четырех труб трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Владимир Путин обвинил в подрыве газопроводов «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал тогда президент России.