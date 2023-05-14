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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 445-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:57

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал применять дальнобойные ракеты по целям на территории России и оккупировать российские населенные пункты, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, которые утекли в Сеть. В них описаны «внутренние коммуникации [Зеленского] с высокопоставленными помощниками и военными лидерами», поясняет издание.

В конце января украинский президент предложил «наносить удары в России» и перемещать войска Украины, чтобы «занять неуказанные российские пограничные города». По мнению Зеленского, это дало бы Киеву «рычаги влияния» в переговорах.

Кроме того, украинский лидер выражал сожаление из-за отсутствия у ВСУ дальнобойных ракет, которые могли бы достичь мест дислокации войск на территории России. Вместо ракет он предлагал использовать беспилотники по целям в Ростовской области.
 

09:07

Главное за ночь:

  • Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Как ожидается, лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба», которая идет в направлении Польши и Германии.
  • В ночь на 14 мая взрывы прогремели в Тернополе, в городе были повреждены склады, принадлежащие религиозным организациям, заявил глава областной администрации Владимир Труш. В Киеве и Киевской области работала система ПВО. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин. Он намерен обсудить с Германией поставки оружия и ПВО.
  • Венгрии «трудно даже начать переговоры» об 11-м пакете санкций против России из-за решения Украины включить венгерский OTP Bank в список спонсоров военных действий, заявил глава МИДа Петер Сийярто.
Вчера 20:16

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Графовка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», — заявил Гладков.
 

Вчера 18:47

Папа римский Франциск принял президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции в Ватикане. 

Вчера 18:46

У войск России есть существенные преимущества, осложняющие возможности для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос. «Мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — сказал Кривонос. 

Вчера 18:46

Комиссии по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов (большой и малой палат парламента) Швейцарии решили, что реэкспорт оружия на Украину возможен при определенных условиях. Теперь предстоит разработать соответствующий законопроект.

Швейцария не может поставлять оружие в зоны боевых действий, даже если другая страна купила его у нее. При покупке страны должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.

Вчера 16:52

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетит с официальным визитом Германию, чтобы как представитель украинского народа принять премию имени Карла Великого, сообщает агентство dpa со ссылкой на свои источники.
 

Вчера 16:52

Российские штурмовые отряды взяли под контроль квартал в северо-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), заявило Минобороны России. 
 

Вчера 14:28

Наносивший удар по Луганску 12 мая самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины были сбиты, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, для удара использовались поставленные Украине Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow.

Вчера 14:12

Украина нуждается в тысяче снарядов ежедневно для продолжения обороны Бахмута (Артемовска), заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи глав МИД с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. 

Вчера 13:34

За минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры, под ударом оказались 11 областей, сообщает украинский военный медиацентр со ссылкой на данные ситуационного центра Минобороны.

Вчера 12:25

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. Он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Вчера 12:25

Посредничество папы римского Франциска уместно в гуманитарных вопросах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

Вчера 11:02

Германия отправит Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд, об этом могут объявить уже 14 мая, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, украинская армия получит 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.

Вчера 10:52

Украинская армия 12 мая ударила по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, сообщило  представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

Вчера 09:58

В Луганске в микрорайоне «Юбилейный» раздался взрыв, сообщает корреспондент «РИА Новости» и ТАСС, а также украинский портал УНИАН. Издание опубликовало снимки с поднимающимся над городом дымом. Накануне вечером в городе прогремели два взрыва, власти обвинили в обстреле украинскую армию.

Вчера 09:18

В Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги в ночь на 13 мая зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры, сообщает военная администрация региона. 

Вчера 09:17

Страны G7 и их партнеры увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ. 

Вчера 08:58

В ночь на 13 мая под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

12.05 23:19

При обстреле Луганска пострадали шестеро детей, из них двое подростков госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил в телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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