Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 445-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский предлагал применять дальнобойные ракеты по целям на территории России и оккупировать российские населенные пункты, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, которые утекли в Сеть. В них описаны «внутренние коммуникации [Зеленского] с высокопоставленными помощниками и военными лидерами», поясняет издание.
В конце января украинский президент предложил «наносить удары в России» и перемещать войска Украины, чтобы «занять неуказанные российские пограничные города». По мнению Зеленского, это дало бы Киеву «рычаги влияния» в переговорах.
Кроме того, украинский лидер выражал сожаление из-за отсутствия у ВСУ дальнобойных ракет, которые могли бы достичь мест дислокации войск на территории России. Вместо ракет он предлагал использовать беспилотники по целям в Ростовской области.
Главное за ночь:
- Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Как ожидается, лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба», которая идет в направлении Польши и Германии.
- В ночь на 14 мая взрывы прогремели в Тернополе, в городе были повреждены склады, принадлежащие религиозным организациям, заявил глава областной администрации Владимир Труш. В Киеве и Киевской области работала система ПВО. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин. Он намерен обсудить с Германией поставки оружия и ПВО.
- Венгрии «трудно даже начать переговоры» об 11-м пакете санкций против России из-за решения Украины включить венгерский OTP Bank в список спонсоров военных действий, заявил глава МИДа Петер Сийярто.
Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Графовка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», — заявил Гладков.
Папа римский Франциск принял президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции в Ватикане.
У войск России есть существенные преимущества, осложняющие возможности для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос. «Мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — сказал Кривонос.
Комиссии по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов (большой и малой палат парламента) Швейцарии решили, что реэкспорт оружия на Украину возможен при определенных условиях. Теперь предстоит разработать соответствующий законопроект.
Швейцария не может поставлять оружие в зоны боевых действий, даже если другая страна купила его у нее. При покупке страны должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетит с официальным визитом Германию, чтобы как представитель украинского народа принять премию имени Карла Великого, сообщает агентство dpa со ссылкой на свои источники.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль квартал в северо-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), заявило Минобороны России.
Наносивший удар по Луганску 12 мая самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины были сбиты, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, для удара использовались поставленные Украине Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow.
Украина нуждается в тысяче снарядов ежедневно для продолжения обороны Бахмута (Артемовска), заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи глав МИД с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
За минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры, под ударом оказались 11 областей, сообщает украинский военный медиацентр со ссылкой на данные ситуационного центра Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. Он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.
Посредничество папы римского Франциска уместно в гуманитарных вопросах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Германия отправит Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд, об этом могут объявить уже 14 мая, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, украинская армия получит 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.
Украинская армия 12 мая ударила по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).
В Луганске в микрорайоне «Юбилейный» раздался взрыв, сообщает корреспондент «РИА Новости» и ТАСС, а также украинский портал УНИАН. Издание опубликовало снимки с поднимающимся над городом дымом. Накануне вечером в городе прогремели два взрыва, власти обвинили в обстреле украинскую армию.
В Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги в ночь на 13 мая зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры, сообщает военная администрация региона.
Страны G7 и их партнеры увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ.
В ночь на 13 мая под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
При обстреле Луганска пострадали шестеро детей, из них двое подростков госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил в телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.