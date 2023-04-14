Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 416-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Около 01:18 в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, прозвучала серия громких взрывов, сообщил член российской Запорожской облдаминистрации Владимир Рогов.
«Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском. В зависимости от района города были слышны два или три взрыва», — написал он в своем телеграм-канале.
Украинская сторона о взрывах в Запорожье не сообщала.
Власти Словакии из-за пестицидов запретили перерабатывать и продавать украинское зерно на территории страны, а также изготовленную из него муку, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии.
Ведомство заявило, что в партии пшеницы с Украины весом 1,5 тыс. т, которая отправлялась на молотьбу, «было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека». В ближайшее время власти намерены собрать пробы всего украинского зерна и муки, которые хранятся в Словакии.
На какой срок вводится запрет, не уточняется. Братислава уведомит о своем решении посла Украины Мирослава Кастрана, а также Польшу, Венгрию, Чехию, Румынию и Болгарию.
Немецкие танки Leopard, которые западные страны передали Украине, начали действовать на херсонском направлении, заявил «РИА Новости» офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
По его словам, украинские военные неоднократно обстреливали блокпосты из этих танков. «Имеется история от сослуживцев, <...> когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — рассказал офицер.
Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из пушек МТ-12 «Рапира». Кадры опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале.
В ролике боевой расчет 100-миллиметрового орудия делает серию выстрелов. Финальным кадром показано попадание снаряда в здание. В военном ведомстве заявили, что корректировка огня велась при помощи беспилотника.
Минюст Италии проведет проверку миланских судей, заменивших в отношении сына красноярского губернатора Артема Усса решение о заключении под стражей на содержание под домашним арестом, тот сбежал в конце марта и вернулся в Россию. Такое поручение отдал министр Карло Нордио, пишут Corriere della Sera и La Repubblica.
Corriere della Sera отмечает, что проверка является признаком столкновения между правительством и судебной ветвью власти, в частности — Миланским апелляционным судом. Судьи разрешили экстрадицию Артема Усса в США, но при этом ослабили ограничения в его отношении. «Это вина не правительства, а другого государственного органа», — сказала итальянский премьер Джорджа Мелони на заседании комитета парламентского контроля безопасности страны (COPASIR).
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не был слишком мягок с Россией и при обсуждении зерновой сделки одинаково относится ко всем странам. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге, трансляция которого шла на YouTube-канале ООН.
13 апреля Би-би-си сообщила со ссылкой на утекшие разведданные США, что американские власти заподозрили Гутерриша в содействии России, в том числе при обсуждении зерновой сделки.
В Глушковском районе Курской области под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, пострадал один дом. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. «Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома. После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам», — написал он.
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень «международных спонсоров войны», передает УНИАН.
Причиной этого шага ведомство называет то, что после февраля 2022-го компания не просто продолжила работу в России, но и увеличила долю на российском рынке.
Ранее НАПК включило в этот список банковскую группу Raiffeisen Bank International, компанию Yves Rocher, а также ретейл-корпорацию Auchan Holding.
В Белгородской области в этом году не будут проводить областной выпускной бал для школьников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Все зависит от оперативной обстановки. Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В этом году делать не будем. Как будет происходить вручение дипломов — это решение будут принимать родители и директора школ», — сказал он во время прямого эфира в соцсетях.
Ранее Гладков объявил, что в этом году в Белгороде не будут проводить и парад на 9 Мая. Он объяснил это решение тем, что власти не хотят «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».
Лидером игрового чата, куда попали секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Воздушной национальной гвардии штата Массачусетс Джейк Тейшера, узнала NYT.
Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи хотят с ним пообщаться.
МИД России пообещал ответить на высылку 15 сотрудников российского посольства из Норвегии.
«Реакция очень негативная. Это очередной крайне недружественный шаг, на который последуют ответные меры», — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
ЧВК «Вагнер» и российская разведка пытались внедриться в сообщества геймеров для распространения информации — это в последние месяцы выявила команда Microsoft по анализу цифровых угроз, заявил глава корпорации Брэд Смит.
«Мы консультировали об этом правительства, это группа «Вагнер», это российская разведка, и они частично используют это как место для распространения информации, вот что здесь произошло», — рассказал Смит, говоря о последней утечке секретных документов США. Глава Microsoft уточнил, что сведения были распространены на серверах геймеров, после чего их в конце концов нашли журналисты. По его словам, речь идет в том числе о Discord-сервере видеоигры Minecraft.
Второй западный окружной военный суд приговорил жителя города Шуя Ивановской области Дмитрия Лямина к восьми годам лишения свободы за попытку поджечь местный военкомат.
Дело в отношении Лямина завели по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Он будет проходить принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания.
Индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не покупать российскую нефть дороже введенного западными странами потолка цен — $60 за баррель. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Агентство напоминает, что после недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,7 млн барр. в сутки цены на топливо взлетели. Bloomberg пишет, что рост цен на российское топливо «вызывает беспокойство» у индийских банков.
Руководитель одного из индийских НПЗ сообщил агентству, что Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) проинформировали местные НПЗ, что они не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже установленного на Западе лимита. Источник отметил, что индийские банки «внимательно следят» за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.
Правительство ФРГ согласовало реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, которые Варшава ранее получила от Берлина. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.
В 2002 году Польша получила 23 истребителя МиГ-29, которые до воссоединения Германии стояли на вооружении армии ГДР. Советник президента Польши по вопросам безопасности Яцек Севьера в конце марта говорил, что из них у Варшавы осталось около дюжины самолетов.
МВД объяснило рост численности его спецполков оперативной обстановкой и участием подразделений в военной операции.
«Вопрос <…> продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники министерства», — сообщили в ведомстве.
Ранее депутат, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что в МВД России, несмотря на предостережения Владимира Путина, формируется параллельная структура, дублирующая задачи и функционал Росгвардии. По его словам, такое «соперничество» крайне опасно.
Хинштейн отметил, что полицейские спецполки начали перестраивать по образу и подобию ОМОНов: в них появились снайперы, взрывотехники, высотники. Одновременно резко наращиваются и штаты «омонизированных» спецполков. Он также заявил, что численность 1-го спецполка ГУ МВД Москвы уже выросла на 16%, 2-го — на 25%.