Власти Словакии из-за пестицидов запретили перерабатывать и продавать украинское зерно на территории страны, а также изготовленную из него муку, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии.

Ведомство заявило, что в партии пшеницы с Украины весом 1,5 тыс. т, которая отправлялась на молотьбу, «было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека». В ближайшее время власти намерены собрать пробы всего украинского зерна и муки, которые хранятся в Словакии.

На какой срок вводится запрет, не уточняется. Братислава уведомит о своем решении посла Украины Мирослава Кастрана, а также Польшу, Венгрию, Чехию, Румынию и Болгарию.