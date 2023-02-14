Еврокомиссия предупредила о возможном дефиците газа в странах Евросоюза следующей зимой, а также не исключила роста цен на этот вид топлива. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК на зиму 2023 года. В 2024 году также будут повышены риски инфляции, поскольку «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось», считают эксперты.

По словам авторов доклада, риски инфляции в значительной степени связаны с изменениями на энергетическом рынке. В документе отмечается, что прогноз делался с учетом того, что конфликт России и Украины не будет усиливаться, но и не закончится.