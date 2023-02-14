Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 356-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
По словам источников издания, в Белом доме считают последние пакеты помощи Киеву от США и других стран Запада лучшим способом изменить ход вооруженного конфликта.
Вашингтон не может отправить Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишек, пишет Politico. Источники издания сообщили, что Киеву было сказано, что отправка этих вооружений привела бы к истощению американских арсеналов и подорвала бы боеготовность войск США в случае будущих конфликтов. Помимо этого, в администрации Байдена обеспокоены, что ВСУ могли начать наносить удары вглубь России, что могло бы привести к эскалации конфликта.
Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне. Байден ранее такие поставки исключал, Кремль предупреждал о возможной эскалации конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в период военного положения должность первого замминистра обороны может занимать военный в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала. Документ опубликован на сайте офиса президента. Сейчас это гражданская должность, отмечает «Лiга», ее занимает Иван Руснак.
Еврокомиссия предупредила о возможном дефиците газа в странах Евросоюза следующей зимой, а также не исключила роста цен на этот вид топлива. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК на зиму 2023 года. В 2024 году также будут повышены риски инфляции, поскольку «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось», считают эксперты.
По словам авторов доклада, риски инфляции в значительной степени связаны с изменениями на энергетическом рынке. В документе отмечается, что прогноз делался с учетом того, что конфликт России и Украины не будет усиливаться, но и не закончится.
Польша разочарована первоначальными предложениями по десятому пакету санкций против России, заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось радиостанции RMF FM. «Это ниже того, что мы ожидали», — сказал Садось, уточнив, что новый пакет антироссийских мер не предусматривает санкции против «Росатома».
Посол отметил, что в проекте нет ограничений в связи с «принудительным усыновлением украинских детей», а «Газпром» не был исключен из системы UER (Upstream Emission Reduction), которая выдает сертификаты о низком уровне выбросов углекислого газа (CO2).
Более 13 тыс. жителей ЛНР к настоящему времени обменяли свои водительские удостоверения на права российского образца, сообщает МВД России.
Кроме того, новую регистрацию и российские номера получили около 9 тыс. машин.
За ЛНР осенью прошлого года МВД закрепило региональный код 81. Остальным новым территориям — ДНР, Херсонской и Запорожской областям — достались, соответственно, номера 80, 84 и 85.
НАТО намерено создать виртуальную сеть национальных и коммерческих спутников для улучшения разведки и наблюдения, сообщил Йенс Столтенберг. Соответствующее решение должны согласовать страны — члены организации, добавил он.
«Это позволит союзникам расширить обмен космическими данными с командной структурой НАТО. Будет содействовать лучшей навигации, связи и раннему предупреждению о пусках ракет», — сказал Столтенберг.
Бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов), которого в декабре осудили на восемь с половиной лет колонии по делу о фейках, написал колонку для журнала Time. В нем он призвал международное сообщество к «мудрости» и отказу от притеснения граждан России из-за происходящего на Украине.
Колонка озаглавлена «Послание миру из российской тюрьмы». Как следует из подписи, она была написана в СИЗО-1 в Удмуртии, куда его этапировали после вынесения приговора.
Яшин напомнил, что с начала военных действий на Украине скоро исполнится год. Он заявил, что в России не все поддерживают военные действия на Украине, и обратил внимание на массовый отъезд россиян за пределы страны, начавшийся после февраля 2022 года. «Я хочу призвать мировое сообщество к мудрости. Воздержитесь от унижения русских, ведь такая риторика лишь укрепляет власть Путина», — написал Яшин.
Североатлантический альянс начал усиливать коллективную оборону с 2014 года, потому что именно тогда начался конфликт на Украине, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.
«На самом деле с 2014 года НАТО внедрило самое большое усиление коллективной обороны за поколение, потому что война началась не в феврале прошлого года. Она началась в 2014-м и повлекла крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений», — сказал Столтенберг.
По его словам, с тех пор впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону. Поэтому, отметил генсек, начало российской военной операции не изменило НАТО, а продемонстрировало необходимость для членов альянса быть вместе — как в поддержке Украины, так и друг друга, чтобы военные действия не распространились за украинскую территорию.
Фильмы Disney пропадут из онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» с 1 марта. У диснеевских фильмов, которые есть в каталоге, появилась пометка «Доступно до 28 февраля».
Для пользователей «Кинопоиска» станут недоступны, например, следующие фильмы:
- все части «Звездных войн»;
- фильмы вселенной Marvel, в том числе «Мстители»;
- «Люди Икс»;
- «Холодное сердце»;
- «Душа»;
- «Король лев»;
- «ВАЛЛ·И»;
- «101 далматинец»;
- «Леди и Бродяга»;
- «Бэмби».
«Ведомости» ранее написали, что в марте у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney, а новые соглашения американская компания заключать не планирует. То есть контент Disney придется убрать с платформ. Помимо «Кинопоиска» он сейчас также представлен на «Иви» и Okko, отмечала газета.
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина, которую принесло течением.
Как сообщил телеканал «Рустави-2», взрыв произошел примерно в 25 метрах от береговой линии. Откуда ее принесло, пока неизвестно.
Решение украинских властей о продаже конфискованных российских активов является открытым грабежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украинские власти осуществляют открытый грабеж, принимая постановление, которое регулирует продажу конфискованных в стране российских активов», — сказано в заявлении Захаровой.
Белоруссия готова снова предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава белорусского МИДа Сергей Алейник после переговоров в Минске с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
«В 2022 году Венгрия предлагала свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию. Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле», — сказал Алейник.
«В данной связи хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка была, остается и будет открыта для мира», — добавил министр.
Офис премьера Италии Джорджи Мелони высказался против позиции Сильвио Берлускони, который возложил на Владимира Зеленского ответственность за вторжение России. Об этом сообщает The Washington Post.
Накануне Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву от шести до восьми триллионов долларов на восстановление страны в обмен на немедленное прекращение боевых действий. «Только такое могло убедить этого джентльмена [Зеленского]», — считает Берлускони.
Мелони заявила, что «правительство поддерживает Украину твердо и непоколебимо», пишет WP. В ее офисе также отметили, что поддержка Украины заметна как в политике правительства, так и в парламенте.
МИД Франции рекомендовал своим гражданам, которые сейчас находятся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы на границах с Литвой, Польшей или Латвией.
В уведомлении для путешественников, которое было опубликовано сегодня, эта рекомендация объясняется «военным наступлением России на Украину».
Дания передала Украине все свои самоходные артиллерийские установки Caesar. Такое сообщение появилось в официальном твиттер-аккаунте украинского Минобороны. Ретвит публикации сделали в официальном аккаунте Министерства обороны Дании.
Украинское ведомство не уточнило количество переданных установок и дату поставки.
О том, что Дания собирается передать Киеву 19 гаубиц Caesar французского производства, стало известно в середине января из заявления министра обороны Дании Якоба Эллеманн-Йенсена, опубликованного на сайте министерства.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что за 15 минут украинские военные выпустили более 20 снарядов по Донецку. Под огонь попали Киевский, Кировский и Петровский районы города.