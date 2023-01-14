Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 325-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Дипломат отметил, что закончить военные действия можно будет «лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны». Россия готова к сценарию, при котором этого можно достичь мирным путем, с помощью переговоров. В противном случае Москва добьется своего военным путем, сказал Небензя.
Он подчеркнул, что Россия не декларировала своими целями «уничтожение Украины как государства», ее «деукраинизацию и насильственную русификацию».
«Еще несколько часов назад я и не предполагал, что буду вынужден встречать старый Новый год <...> в Санкт-Петербурге. В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал он. Других подробностей Рогов не привел.
«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание», — написал он, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Украина уже начала получать от союзников тяжелое вооружение, написал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Он выразил уверенность, что союзники Украины и далее будут поддерживать ее «всеми возможными способами».
Какое именно вооружение получил Киев и от каких стран, Ермак не уточнил.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт приняла решение подать в отставку, сообщает Bild со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, инициатива об отставке исходит от нее самой, а не от ведомства федерального канцлера. Сейчас решается вопрос о дате ухода Ламбрехт с должности и проводятся внутренние консультации по поводу возможного преемника.
Советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что украинские военные стали реже обстреливать Запорожскую АЭС. При этом он отметил, что «дикость состоит в том, что стрелять по атомной электростанции вообще нельзя».
Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье УК РФ о шпионаже против сотрудника миссии ОБСЕ — британского подданного Дэвида Оррэллса. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.
Его подозревают в передаче информации о позициях Народной милиции ЛНР и расположении объектов гражданской инфраструктуры. В МГБ добавили, что Оррэллс был руководителем группы технического мониторинга — оператором беспилотников луганской команды мониторинговой миссии ОБСЕ.
В Бердянске (Запорожская область) подорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сам чиновник не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал бердянской администрации.
ЧП произошло в 19:30 мск. Ответственность за него в администрации возлагают на украинские спецслужбы.
«По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте)», — сказано в сообщении.
Минобороны Белоруссии отвергло планы ограничить выезд из страны военнообязанных, которые не прошли проверку учетных данных.
«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны. Лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства», — сказано в сообщении ведомства.
О планах ограничить выезд заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался против инициативы президента Франции предоставить России гарантии безопасности. Ермак заявил это в интервью Le Monde.
В начале декабря Эмманюэль Макрон предложил подумать о раскладе сил, который сложится после завершения конфликта на Украине, в частности о новой архитектуре безопасности, в которой Европа «хотела бы жить завтра». Он также напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».
«Сейчас, если вы меня спросите, нужны ли России гарантии безопасности, я вам сразу отвечу, что выступаю против этого», — заявил Ермак, комментируя инициативу французского лидера.
Минобороны России сообщило о «мужественных и самоотверженных действиях» отрядов ЧВК Вагнера в Соледаре.
Через несколько часов после объявления о взятии Соледара министерство выступило с разъяснением «об участии различных подразделений» в боях за город. В сообщении говорится, что на этом направлении действовала «разнородная группировка войск».
«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», — отметили в военном ведомстве.
При этом в Минобороны настаивают, что наступление велось «по единому замыслу и плану».
Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9% — меньше, чем ожидало правительство осенью.
Среди категорий товаров, обозначенных Росстатом, больше всего за год подорожали моющие средства и электротовары.
Германия примет решение об отправке танков Leopard на Украину на следующей неделе, до намеченной на 20 января встречи представителей военных ведомств западных стран на базе в Рамштайне. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным собеседников агентства в германских властных кругах, скорее всего, Берлин решит этот вопрос положительно.
В свою очередь Великобритания готовится объявить об отправке Украине своих танков Challenger 2. Sky News накануне сообщал, что речь, скорее всего, будет идти о 12 машинах.
Польша и Литва добиваются, чтобы Евросоюз в 10-м пакете санкций ввел ограничения в отношении ядерного сектора России, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.
Они также предлагают ЕС запретить больше СМИ с «российской пропагандой» и отключить больше российских банков от глобальной системы SWIFT, сообщили дипломаты на условиях анонимности.
Заявления об отправке на военные сборы неслуживших россиян старше 30 лет не связаны с реальностью, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
Ранее об идее отправлять таких граждан, а также тех, кто находится в запасе и не имеет военно-учетной специальности, на военные сборы рассказал член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — прокомментировал Картаполов.