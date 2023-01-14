Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье УК РФ о шпионаже против сотрудника миссии ОБСЕ — британского подданного Дэвида Оррэллса. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Его подозревают в передаче информации о позициях Народной милиции ЛНР и расположении объектов гражданской инфраструктуры. В МГБ добавили, что Оррэллс был руководителем группы технического мониторинга — оператором беспилотников луганской команды мониторинговой миссии ОБСЕ.