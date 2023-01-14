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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 325-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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09:54
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетных ударах по Индустриальному району города, целью которых были объекты инфраструктуры. Масштаб разрушений уточняется, заявил он. Харьковский метрополитен на какое-то время приостанавливал работу.
 
09:23
Москва готова к достижению целей специональной военной операции с помощью переговоров, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Дипломат отметил, что закончить военные действия можно будет «лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны». Россия готова к сценарию, при котором этого можно достичь мирным путем, с помощью переговоров. В противном случае Москва добьется своего военным путем, сказал Небензя.

Он подчеркнул, что Россия не декларировала своими целями «уничтожение Украины как государства», ее «деукраинизацию и насильственную русификацию».

 
09:22
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что находится в Санкт-Петербурге, где, по его словам, сейчас решается будущее военной операции на Украине.

«Еще несколько часов назад я и не предполагал, что буду вынужден встречать старый Новый год <...> в Санкт-Петербурге. В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал он. Других подробностей Рогов не привел.
 
09:03
Утром 14 января в Киевской области было слышно несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание», — написал он, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Вчера 23:17

Украина уже начала получать от союзников тяжелое вооружение, написал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он выразил уверенность, что союзники Украины и далее будут поддерживать ее «всеми возможными способами».

Какое именно вооружение получил Киев и от каких стран, Ермак не уточнил.

Вчера 23:08

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт приняла решение подать в отставку, сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, инициатива об отставке исходит от нее самой, а не от ведомства федерального канцлера. Сейчас решается вопрос о дате ухода Ламбрехт с должности и проводятся внутренние консультации по поводу возможного преемника.

Вчера 23:08
Совет Федерации оперативно рассмотрит законодательную инициативу о конфискации имущества осужденных за дискредитацию Вооруженных Сил, если она будет внесена, однако ее положения не должны нарушать логику построения Уголовного кодекса. Об этом РБК заявил сенатор, первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев.
Вчера 21:45

Советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что украинские военные стали реже обстреливать Запорожскую АЭС. При этом он отметил, что «дикость состоит в том, что стрелять по атомной электростанции вообще нельзя».

Вчера 21:25
Минюст пополнил свой реестр иноагентов семью новыми записями. В него вошли в том числе музыкальный критик Артемий Троицкий и актер Артур Смольянинов.
Вчера 20:56

Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье УК РФ о шпионаже против сотрудника миссии ОБСЕ — британского подданного Дэвида Оррэллса. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Его подозревают в передаче информации о позициях Народной милиции ЛНР и расположении объектов гражданской инфраструктуры. В МГБ добавили, что Оррэллс был руководителем группы технического мониторинга — оператором беспилотников луганской команды мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вчера 20:41

В Бердянске (Запорожская область) подорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сам чиновник не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал бердянской администрации.

ЧП произошло в 19:30 мск. Ответственность за него в администрации возлагают на украинские спецслужбы.

«По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте)», — сказано в сообщении.

Вчера 20:25

Минобороны Белоруссии отвергло планы ограничить выезд из страны военнообязанных, которые не прошли проверку учетных данных.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны. Лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства», — сказано в сообщении ведомства.

О планах ограничить выезд заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.
 

Вчера 19:55

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался против инициативы президента Франции предоставить России гарантии безопасности. Ермак заявил это в интервью Le Monde.

В начале декабря Эмманюэль Макрон предложил подумать о раскладе сил, который сложится после завершения конфликта на Украине, в частности о новой архитектуре безопасности, в которой Европа «хотела бы жить завтра». Он также напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».

«Сейчас, если вы меня спросите, нужны ли России гарантии безопасности, я вам сразу отвечу, что выступаю против этого», — заявил Ермак, комментируя инициативу французского лидера.
 

Вчера 19:36

Минобороны России сообщило о «мужественных и самоотверженных действиях» отрядов ЧВК Вагнера в Соледаре.

Через несколько часов после объявления о взятии Соледара министерство выступило с разъяснением «об участии различных подразделений» в боях за город. В сообщении говорится, что на этом направлении действовала «разнородная группировка войск».

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», — отметили в военном ведомстве.

При этом в Минобороны настаивают, что наступление велось «по единому замыслу и плану».

Вчера 19:13
Белорусским военнообязанным, которые не прошли сверку данных, с февраля могут ограничить выезд за пределы страны, сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.
Вчера 19:05

Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9% — меньше, чем ожидало правительство осенью.

Среди категорий товаров, обозначенных Росстатом, больше всего за год подорожали моющие средства и электротовары.

 

Вчера 18:47

Германия примет решение об отправке танков Leopard на Украину на следующей неделе, до намеченной на 20 января встречи представителей военных ведомств западных стран на базе в Рамштайне. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседников агентства в германских властных кругах, скорее всего, Берлин решит этот вопрос положительно.

В свою очередь Великобритания готовится объявить об отправке Украине своих танков Challenger 2. Sky News накануне сообщал, что речь, скорее всего, будет идти о 12 машинах.

Вчера 18:12

Польша и Литва добиваются, чтобы Евросоюз в 10-м пакете санкций ввел ограничения в отношении ядерного сектора России, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

Они также предлагают ЕС запретить больше СМИ с «российской пропагандой» и отключить больше российских банков от глобальной системы SWIFT, сообщили дипломаты на условиях анонимности.

Вчера 17:51

Заявления об отправке на военные сборы неслуживших россиян старше 30 лет не связаны с реальностью, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

Ранее об идее отправлять таких граждан, а также тех, кто находится в запасе и не имеет военно-учетной специальности, на военные сборы рассказал член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — прокомментировал Картаполов.

Вчера 17:23
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