Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 263-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной», — сказал он.
По данным Леонтьева, из-за обстрелов со стороны украинских военных в Новой Каховке повреждения получили большое число других крупных объектов инфраструктуры. Он уточнил, что речь, среди прочего, о Северо-Крымском канале и Каховском магистральном канале.
В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Документ предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях, вне зависимости от даты выявления преступления.
Украинская военная администрация объявила о введении комендантского часа в Херсоне. Он действует с 17:00 субботы до 8:00 воскресенья, сообщил глава администрации Ярослав Янушевич.
Въезд и выезд из города будут ограничены. Власти объяснили это проведением разминирования.
Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России. Друг и продюсер актера Арно Фрилли заявил, что это решение никак не связано с конфликтом на Украине.
«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — сказал он.
Депардье получил российское гражданство в 2013 году. После начала операции на Украине он осудил действия России. В Кремле заявили, что актер не погружен в повестку, а потому не понимает, что происходит. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова выступить с разъяснениями для Депардье.
Один человек погиб и трое пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил глава новокаховского гражданского поселения Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
«На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трех раненых», — сказал он (цитата по ТАСС).
В Белгородской области несколько сел попали под минометный обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется 2 часа. Подомовой обход территории продолжается», — рассказал он.
Москва намерена добиваться снятия ограничений с Россельхозбанка, а именно — переподключения организации к системе SWIFT, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Временной мерой он назвал открытие корреспондентских счетов в зарубежных банках.
О просьбе России снять санкции с Россельзозбанка в начале ноября говорили источники Reuters. Снятие ограничений необходимо для экспорта зерна. По данным агентства, вопрос обсуждался с ЕС.
В Курской области ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте. Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — рассказал он.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, за исключением Киевской области.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия пока не использовала «весь свой арсенал возможных средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах» по очевидным всем разумным людям причинам.
«И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — написал он в своем Telegram-канале.
Свой пост Медведев посвятил результатам этого года, которые, по его мнению, стали затираться «в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений».
К другим таким результатам он отнес защиту граждан и возвращение «исконных российских земель», формирование будущего миропорядка Россией, а не США или Британией, а также то, что Россия «в одиночку сражается с НАТО и западным миром» и старается «максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения».
В условиях проведения спецоперации на Украине нужно принимать решения для поставок на фронт лучшего вооружения, а не самого дешевого, которое приобретается на конкурсной основе, заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его мнению, к закупке самого дешевого оружия приводят требования федеральных законов о проведении конкурсных процедур. Такие методы и согласования хороши для мирного времени, но сейчас говорить о них бессмысленно, считает Рогозин.
«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями и решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит для победы на фронте», — сказал он.
Главное из брифинга Минобороны России:
- На Краснолиманском направлении пресечены атаки украинских войск, противник потерял свыше 190 бойцов.
- На Купянском направлении ВСУ атаковали у Владимировки и Куземовски в ЛНР, а также у Песчаного в Харьковской области, украинская сторона потеряла 160 человек убитыми и ранеными.
- В Запорожской области российский истребитель сбил украинский вертолет Ми-8.
- На Южнодонецком направлении уничтожены 85 иностранных наемников, которые пытались остановить ВС России.
Украина — «не холодильная камера», заявил секретарь СНБО Александр Данилов. По его словам, Киев не намерен идти на заморозку конфликта с Россией, а для возвращения утраченных территорий стране нужно время.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев согласен на переговоры, но только с Россией, «которая действительно будет готова к миру». От Москвы он требует «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».
В российском МИД заявляли, что Москва открыта к диалогу без предварительных условий. При этом в министерстве считают, что Киев прервал диалог «по команде своих западных кураторов».
Присутствия России в зерновой сделке недостаточно, следует добиться добросовестного участия Москвы, чтобы ее инспекторы проверяли суда без искусственных задержек, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Камбодже на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — сказал министр (цитата по Reuters).
Кулеба отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не предлагал ему личную встречу на полях саммита, однако если такое предложение поступит, «мы внимательно рассмотрим его запрос». По мнению главы МИД Украины, пока нет ни единого признака того, что Россия искренне стремится к переговорам. Он не увидел смысла «садиться за стол ради красивой картинки».
Главное к 09:00:
- Временной административной столицей Херсонской области будет Геническ, который находится неподалеку от Крыма, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин.
- В Московской области с 12 ноября начнут принимать заявки на получение жилищных сертификатов жителями Херсонской области для покупки жилья в любом регионе России.
- США не против, чтобы Индия продолжала покупать нефть России по ценам, превышающим установленный G7 потолок, если она не будет задействовать для этого услуги западных компаний. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
- Британский художник Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка Киевской области, который находится примерно в 35 км от Киева и 20 км от Бучи.
Специальные подразделения украинских вооруженных сил уже находятся в Херсоне, остальные войска — «на подступах к городу», заявил в вечернем обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский.
Он назвал этот день историческим и поблагодарил военных и силовиков Украины, занятых в операции на юге.