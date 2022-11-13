Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России. Друг и продюсер актера Арно Фрилли заявил, что это решение никак не связано с конфликтом на Украине.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — сказал он.

Депардье получил российское гражданство в 2013 году. После начала операции на Украине он осудил действия России. В Кремле заявили, что актер не погружен в повестку, а потому не понимает, что происходит. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова выступить с разъяснениями для Депардье.