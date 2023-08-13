Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 536-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинским военным удалось войти и закрепиться на севере села Урожайного через две недели тяжелых боев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов», а также несколько единиц бронетехники. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села, заявил Рогов.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца этого года передаст украинской армии разведывательные беспилотники Luna NG, пишет Bild со ссылкой на источники. Издание называет аппараты супердронами, которые способны «видеть и слышать». Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.
Российское ПВО выявило и уничтожило украинский дрон в небе над Белгородской областью. Никто не пострадал, разрушений нет.
Минобороны сообщило об отражении атаки дрона в Белгородской области, беспилотник сбили средства ПВО. Белгородский губернатор Гладков ранее сообщал, что дрон сбили на подлете к Шебекино.
В очередях на Крымском мосту стоят более 1200 машин. Со стороны Тамани — 561 автомобиль, со стороны Керчи — 711.
Минобороны сообщило, что Украина вновь пыталась ударить по Крымскому мосту ракетой зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
«Средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении министерства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористическими атаки на Крымский мост. Она заявила, что мост является объектом «сугубо гражданской инфраструктуры».
«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — сказала Захарова.
Над Керченским проливом сбили еще одну ракету, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто.
Минобороны обвинило Украину в попытке атаковать Крымский мост зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. В ведомстве заявили, что ракету сбили, разрушений и пострадавших нет.
Силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Над мостом установили дымовую завесу, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», — написал он.
Минобороны России сообщило об ударе по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Украины. В ведомстве заявили, что удар был нанесен 11 августа, назначенные цели поражены.
Украину в дипломатическом смысле ждет «тяжелая осень», считает глава МИД Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киеву на международных саммитах нужно широкое присутствие «всего мира», а не только «традиционных друзей из Европы и Северной Америки».
«Второе — ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что «проблемы», что нужно переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса», — сказал министр в интервью журналисту ICTV. Киев предпримет усилия, чтобы эти голоса «угасали», заверил Кулеба.
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул. Он призвал «ничего не снимать» и не выкладывать в интернет.
Главное за ночь:
- В Крыму отбили атаку 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Средства ПВО сбили 14 дронов, еще шесть вывели из строя силы радиоэлектронной борьбы.
- В Калужской области ночью сбили беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша. «Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал он в телеграм-канале.
- США просили Египет отправить военную помощь Украине вместо России, но Каир отказывается, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Собеседники издания рассказали, что Египет прежде намеревался поставить России ракеты, но под давлением США изменил свою позицию в начале этого года
- Из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных непосредственно у линии фронта, начали эвакуировать людей, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, власти также обсуждают принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных в семи — десяти километрах от линии фронта, включая Купянск.
Украина попросит исключить Израиль из контактной группы по вопросам обороны (формат «Рамштайн») из-за его «недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене», пишет газета Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. «Израильские власти не оказали никакой реальной помощи», — сказал собеседник издания.
Кроме того, Киев обдумывает возможность отмены безвизового режима с Израилем. По словам собеседника, Иерусалим пытается добиться гарантий безопасности для хасидов, которые в сентябре совершают ежегодное паломничество на могилу цадика Нахмана (основатель бреславского хасидизма) в украинской Умани. Однако из-за ракетных обстрелов они невозможны, отметил источник.
В США допускают, что боевые действия на Украине продолжатся в течение первой половины следующего года, а возможно, и позднее, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Его спросили по поводу направленной накануне, 10 августа, просьбы президента Джо Байдена к конгрессу США о выделении дополнительных средств на помощь Украине и другим пострадавшим от конфликта там странам — на эти цели глава государства попросил более $20 млрд.
«Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — пояснил Кирби.
Минцифры предлагает скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов и повысить его до 30 лет, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Изменения планируется внести до начала весеннего призыва в 2024 году.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби допустил, что боевые действия на Украине будут продолжаться в первом квартале следующего года, сообщает агентство ТАСС. Об этом он заявил, объясняя запросы к Конгрессу касательно военной помощи Киеву.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что из Купянского района могут эвакуировать 12 тысяч человек, сообщает Klymenko Time. По его словам, вывести принудительно из этого региона могут 800 детей.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон не желает рассматривать никакие мирные инициативы по конфликту на Украине. «Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта», - цитирует Келина агентство «РИА Новости».