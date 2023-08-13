Украину в дипломатическом смысле ждет «тяжелая осень», считает глава МИД Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киеву на международных саммитах нужно широкое присутствие «всего мира», а не только «традиционных друзей из Европы и Северной Америки».

«Второе — ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что «проблемы», что нужно переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса», — сказал министр в интервью журналисту ICTV. Киев предпримет усилия, чтобы эти голоса «угасали», заверил Кулеба.