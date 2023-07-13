Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным, подтвердив факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.



«Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии», — рассказал генерал.

«Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то, и стремительно, за один день состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — сообщил Попов. Минобороны его отстранение не комментировало.





