Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 505-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
Около 44% украинских беженцев, находящихся в настоящее время в Германии, заявили, что намерены остаться в стране либо на несколько лет, либо даже навсегда — по сравнению с 39% в предыдущем опросе 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Немецкого института экономических исследований (DIW).
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не поддерживает возможное вступление Украины в НАТО, считая это провокацией и «прямой дорогой к войне с Россией».
Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным, подтвердив факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.
«Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии», — рассказал генерал.
«Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то, и стремительно, за один день состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — сообщил Попов. Минобороны его отстранение не комментировало.
Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не прийти на первое заседание Совета Украина — НАТО, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.
Зеленский и его восточноевропейские партнеры «ожидали большего» от саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, конкретных сроков по вступлению Украины в альянс. Позиция военного блока «возмутила» украинского президента, отмечает NYT, 10 июля он угрожал не прийти на первое заседание Совета Украина — НАТО, хотя на следующий день и смягчил свои публичные высказывания.
Взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях, сообщают «Новое Издание» и Klymenko Time.
Тревога была объявлена во всех областях Украины, за исключением Одесской и Харьковской. Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов связал тревогу в украинских областях с «ожиданием» российских «Калибров» и «Гераней».
В киевской администрации позже уточнили, что в регионе работает ПВО. По данным Klymenko Time, падение обломков БПЛА было зафиксировано в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. Мэр столицы Виталий Кличко позже сообщил об одном погибшем, двух госпитализированных и поврежденном фасаде жилого дома в Дарницком районе в результате падения обломков.
Передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО.
«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, <...> мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Этого никогда не произойдет», — подчеркнул он.
Также украинский президент заявил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО.
МИД России подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
На Смоленской площади заявили, что встреча показала «неспособность альянса адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо Владимиру Путину с предложениями о российской части зерновой сделки, в том числе о возможности оплаты через Россельхозбанк, заявил представитель генсека.
Предложения Гутерриша касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить.
«Цель — устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чем неоднократно настаивала Россия, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю», — уточнил представитель генсека ООН.
По его словам, российская сторона получила письмо и изучает его. Гутерриш принимал активное участие в организации это сделки, которая была заключена в июле 2022 года и с тех пор несколько раз продлевалась. Однако сейчас Кремль заявляет, что оснований для ее продления нет - условия соглашения в отношении России не выполняются.
Владимир Зеленский сказал, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS.
По его словам, решения о предоставлении Киеву ATACMS еще нет.
Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Джо Байденом длилась вдвое дольше запланированного.
«Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом <...> Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше», — написал президент Украины.
НАТО готова перебросить в Польшу около 100 тыс. военнослужащих в случае нападения, заявил польский президент Анджей Дуда по итогам саммита блока в Литве.
«Если российское ядерное оружие будет каким-либо образом применено против стран НАТО, страны альянса отреагируют соответствующим образом. Этот посыл однозначен», — сказал Дуда.
Россия «больше не партнер» для НАТО в той или иной степени, а «агрессор» — она представляет наибольшую угрозу для стран блока, подчеркнул польский лидер.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что несколько населенных пунктов Краснояружского района попали под обстрел ВСУ. В селе Графовка пострадал один человек, у которого осколочные ранения предплечья и грудной клетки. В населенном пункте повреждена линия электропередачи. Помимо этого, в селе Репяховка осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.
Минобороны сообщило о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» уже передали военному ведомству более 2 тыс. единиц техники и вооружения. Речь идет в том числе о танках Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град» и «Ураган», комплексах ПВО «Панцирь», САУ «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и «Тюльпан». «Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — говорится в сообщении.
Ведомство также опубликовало видел передачи вооружений от ЧВК «Вагнер» сотрудникам Минобороны.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о гибели генерал-лейтенанта Олега Цокова в результате ракетного удара по Бердянску.
«У меня есть новости для вас. Вы теперь связаны с нами», - пошутил Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским. Президент Украины в ответ поблагодарил американского лидера за предоставляемую помощь.
Минобороны сообщило о том, что в среду над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель, навстречу которой был поднят истребитель МиГ-31. Выяснилось, что речь шла о самолете базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, который в итоге развернулся и не пересек границу.