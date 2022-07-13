Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 140-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией. <...> Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — сказал Кулеба.
По каналу Дунай — Черное море в устье Быстром к украинским портам Измаил, Рени и Усть-Дунайск за четверо суток прошли шестнадцать торговых судов, которые будут перевозить зерно на внешние рынки, сообщило министерство инфраструктуры Украины. До открытия устья Быстрого корабли проходили по Сулинскому каналу, расположенному на территории Румынии.
«Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что проход по устью Быстрому стал возможен после восстановления контроля над островом Змеиный.
«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации России, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть», — пояснил он.
Несколько ракет достигло цели, однако небо над Луганском контролируют резервные силы, подчеркнул он. По словам Марочко, ПВО неоднократно предотвращала удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Луганска.
Как сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, по Луганску ударили тремя ракетами «Точка-У», предположительно, из района между подконтрольными украинским войскам городами Артемовск (Бахмут) и Соледар в ДНР. Он указал, что системы ПВО могли не распознать мишени, поскольку их было сразу несколько и они «летели с интервалом буквально в секунды».
Минобороны России обвинило украинских военных в минировании мостов через реку Северский Донец в селе Николаевка (ДНР). «Они намерены их взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении.
Украинский «Нафтогаз» обратился к держателям своих евробондов и попросил их отложить выплату купонов на два года, пишет Reuters со ссылкой на сообщение эмитента ценных бумаг «Нафтогаза» Kondor Finance.
«Эмитент по запросу заемщика инициировал запрос согласия, чтобы получить одобрение от держателей облигаций для содействия сохранению имеющихся денежных средств <...> для поддержки стратегических приоритетов Украины», — говорится в сообщении Kondor Finance. Держатели евробондов должны проголосовать до 21 июля.
«Нафтогаз» сообщил, что военные действия на Украине привели к дефициту денежных средств компании, так как многие из ее клиентов не смогли оплачивать счета.
Жители Голой Пристани (Херсонская область, находится под контролем российских военных) смогут подать документы на получение паспорта России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую военно-гражданскую администрацию.
«В Голой Пристани открылся пункт приема документов на гражданство России, теперь каждый желающий сможет получить российский паспорт», — говорится в сообщении.
Четверо военнослужащих Донецкой народной республики погибли за последние сутки, еще девять получили ранения, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его данным, со стороны украинских силовиков по территории ДНР за день было выпущено более 300 снарядов.
Глава ДНР Денис Пушилин утвердил принятый парламентом республики закон об отмене моратория на исполнение смертных приговоров, сообщает ТАСС.
Таким образом, решение вступило в силу.
В начале июня к смертной казни в ДНР приговорили троих иностранцев: британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Против политика Ильи Яшина возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (о «фейках» про российскую армию), сообщил его адвокат Вадим Прохоров.
«Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место», — добавил защитник.
В конце июня Илья Яшин был арестован на 15 суток по административной статье о неповиновении требованию сотрудника полиции.
Донецкая народная республика ведет переговоры о признании республики с КНДР, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», — сказала она, передает ТАСС.
В конце июня независимость ДНР и ЛНР признала Сирия. По словам Никоноровой, переговоры об установлении дипломатических отношений с Дамаском уже идут. «Мы очень активно движемся в отношениях с Сирийской Арабской Республикой. Буквально в скором времени, мы надеемся, что установим дипломатические отношения. Процесс идет», — отметила она.
Европейская комиссия (ЕК) заявила, что приветствует решение Оттавы вернуть турбину для трубопровода «Северный поток» после ремонта, которая застряла в стране из-за введенных против России санкций.
«С ее возвратом будет устранен один из предлогов, который Россия использует для того, чтобы сокращать поставки газа», — говорится в заявлении ЕК.
Украина стала ассоциированным членом программы по технологическому сотрудничеству стран — участниц НАТО, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов», — сказал Резников.
Экспорт яиц с Украины в первом полугодии 2022 года сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 228 млн штук. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Союз птицеводов Украины.
Во время боевых действий часть птицеводческих предприятий были разрушены, также возникли проблемы с логистикой.
Крупнейшими импортерами украинских яиц являются страны ЕС, Сингапур, ОАЭ и Израиль.
Электронная петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент в честь порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, сообщает Униан.
Теперь, в соответствии с украинскими законами, Владимир Зеленский будет должен рассмотреть эту инициативу и принять по ней решение.
187 жителей Новой Каховки в Херсонской области (находится под контролем российских военных) обратились за медицинской помощью после удара, нанесенного Вооруженными силами Украины. Об этом ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«Сегодня 187 человек обратились уже как пострадавшие. На настоящий момент 90 человек получили медицинскую помощь. С утра это было 30, и мы не считаем мелкие порезы, когда на месте оказывали помощь, и люди ехали к родственникам», — сказал Леонтьев.