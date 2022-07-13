По каналу Дунай — Черное море в устье Быстром к украинским портам Измаил, Рени и Усть-Дунайск за четверо суток прошли шестнадцать торговых судов, которые будут перевозить зерно на внешние рынки, сообщило министерство инфраструктуры Украины. До открытия устья Быстрого корабли проходили по Сулинскому каналу, расположенному на территории Румынии.

«Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что проход по устью Быстрому стал возможен после восстановления контроля над островом Змеиный.