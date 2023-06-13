Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 475-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Поселки Глушково и Теткино в Курской области обстреливают со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Теткино повреждены девять домов, два из них загорелись. Там также нарушено газо- и электроснабжение, но никто не пострадал. В Глушково повреждены несколько домов.
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с Минобороны контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции. сообщила пресс-служба ведомства.
Ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС превысил €1,5 млрд, заявил глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин.
В Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области раздались взрывы, перед этим там включились сирены воздушной тревоги, передал телеканал ТСН.
Основным препятствием для вступления Украины в НАТО является не позиция Венгрии или позиция России, а внутренняя дискуссия членов альянса по принятию государства, находящегося в состоянии вооруженного конфликта. Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич.
Политик пояснил, что власти «очень многих» государств блока не понимают, что делать в таком случае с пятой статье Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону.
Наступление украинской армии может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пояснив, что оно «укрепит позиции» Киева за столом переговоров и заставит Россию «сосредоточиться» на диалоге.
Украина за последние дни потеряла 16 боевых машин пехоты Bradley, поставленных США, передает CNN со ссылкой на Якуба Яновского из нидерландского проекта Oryx, который с начала российской военной операции занимается сбором данных о потерях Киевом военной техники.
По приведенной телеканалом оценке, это составляет 15% от всего объема БМП (109 шт), уже переданных Украине от США.
Наступление Украины будет продолжаться несколько недель или месяцев, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. «Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров на хороших условиях», — добавил Макрон.
Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего после просьбы его матери. Еще в феврале она написала губернатору, что ее сын после ранения был взят в плен и украинская сторона требует обмена на своего бойца.
«Взяли с коллегами в работу, лично обратился к федеральным коллегам. Сложно поверить, но накануне Дня России, спустя 3 месяца после обращения мамы Антона, в рамках российско-украинского обмена — Антон вернулся на Родину! Всем, кто участвовал, огромнейшее спасибо!», — написал он.
Армия России начала контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки», — сказал он. Рогов добавил, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям ВСУ.
Мирные переговоры по ситуации на Украине будут возможными только после выборов президента США, их итогов ожидает российский лидер Владимир Путин, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире испанского радио Onda Cero.
«Думаю, что он [Путин] ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал он.
По мнению Борреля, если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, обстановка на Украине сложилась бы совсем по-другому.
Минувшей ночью был нанесен удар высокоточным оружием морского базирования по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России. «Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.
Этой ночью воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и в районе Днепра. Последний раз министерство сообщало об ударе высокоточным оружием морского базирования по позициям ВСУ 9 июня.
На купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружения ВСУ из состава 4-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Петропавловки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
также, по его словам, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии России расчет САУ «Мста-С» с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожил украинский БТР в районе населенного пункта Синьковка.
Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков. Аварийные бригады и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.
Склады оружия по всей Европе опустошены из-за помощи Украине, на восполнение запасов уйдет пять-десять лет. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, передает Pravda.
Пеллегрини добавил, что Братислава больше не сможет существенно помогать Киеву, так как исчерпала свои ресурсы.
Украинская сторона сконцентрировала группировки в районах Угледара и Авдеевки для удара на этих направлениях, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — сказал он.
Военные российской группировки войск «Юг» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки сорвали попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении.
Переговорный процесс с Москвой сейчас невозможен, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, прежде чем такой диалог может начаться, российские войска должны «убраться с чужой территории»; иначе ведение переговоров «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы. «Для этого вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он.
Это стало ответом на слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия не видит даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров между с Украиной. Песков сказал, что Москва не видит ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры, а кроме того, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.
«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет», — резюмировал он.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной.
Киев получил 95 человек: это 93 рядовых и два офицера. Среди них военнослужащие ВСУ, члены Нацгвардии и пограничники, в том числе пленные с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава офиса президента Украины Ермак.