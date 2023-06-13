Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего после просьбы его матери. Еще в феврале она написала губернатору, что ее сын после ранения был взят в плен и украинская сторона требует обмена на своего бойца.

«Взяли с коллегами в работу, лично обратился к федеральным коллегам. Сложно поверить, но накануне Дня России, спустя 3 месяца после обращения мамы Антона, в рамках российско-украинского обмена — Антон вернулся на Родину! Всем, кто участвовал, огромнейшее спасибо!», — написал он.