Пакистан направил на Украину более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает The Economic Times со ссылкой на источники.



Ракеты были отгружены в феврале через порт Карачи, они поступят на Украину через порт Эмден на северо-западе Германии.

Пакистан не впервые отправляет снаряды на Украину, пишет газета. Ранее ее источники говорили, что в январе страна передала Киеву еще одну партию из 50 тыс. артиллерийских боеприпасов. В основном они поставляются Украине через третьи страны, утверждает издание. По ее данным, поставки ведутся через польский порт Гданьск.