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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 355-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:28
Британия планирует конфисковать все замороженные российские активы и уже готовит для этого законопроекты, сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Движение в этом направлении [конфискации активов] есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — заявил дипломат.

По его словам, Британии и другим западным странам хорошо известно, что такие действия абсолютно незаконны, однако их «извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести». 
07:26

Пакистан направил на Украину более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает The Economic Times со ссылкой на источники.

Ракеты были отгружены в феврале через порт Карачи, они поступят на Украину через порт Эмден на северо-западе Германии. 

Пакистан не впервые отправляет снаряды на Украину, пишет газета. Ранее ее источники говорили, что в январе страна передала Киеву еще одну партию из 50 тыс. артиллерийских боеприпасов. В основном они поставляются Украине через третьи страны, утверждает издание. По ее данным, поставки ведутся через польский порт Гданьск. 

07:25

Гражданам США, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном посольством США. В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности перемещения могут внезапно стать еще более ограниченными», — сказано в сообщении.

Вчера 21:55

Бывший президент Украины Петр Порошенко просил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчук сказать президенту России Владимиру Путину, чтобы тот «забрал» Донбасс, рассказал Медведчук. «Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. В те годы Путин постоянно подчеркивал в официальных интервью, что Донбасс — это Украина. Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен», — сказал он.

Вчера 21:45

23 и 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции — ожидаются «великие события», которые «Россия запомнит», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба говорил о политических и дипломатических решениях, упомянув ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — заявил министр.

Вчера 20:59

Представители делегаций из 20 стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, обратились к властям Австрии с требованием не пускать на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российских депутатов, попавших под западные санкции, передает Associated Press.

Письмо делегаты из Франции, Канады, Великобритании, Польши, Украины и других стран отправили канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру. Там говорится, что парламентарии являются «неотъемлемой частью» системы власти и «причастны» к действиям России на Украине. «Им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне», — заявляют авторы письма.

Вчера 19:48
«Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что «границы России меняются только тогда, когда она сама этого захочет».
Вчера 19:16

Банк Credit Suisse заморозил российские активы на общую сумму в 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд). Это более трети от всех зарегистрированных в Швейцарии российских активов (46,1 млрд швейцарских франков или почти $50 млрд). Из этой суммы, предполагает Sonntags Zeitung, только 4 млрд швейцарских франков (около $4,3 млрд) приходится на лиц, попавших под санкции.

Остальные 13,6 млрд швейцарских франков ($14,7 млрд) либо имеют отношение к тем, против кого ограничительные меры ввели третьи страны, либо являются средствами российского ЦБ. В обоих случаях подобные активы не подпадают под санкции Швейцарии, но де-факто заморожены, говорится в статье.

Вчера 17:12
Поставки оружия, о которых президент Польши Анджей Дуда говорил в контексте того, кто победит в конфликте на Украине, не помогут, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале. «Обреченные, оно [оружие. — РБК] вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада», — написала Захарова.
Вчера 16:50

Заместитель председателя бундестага Германии Катрин Геринг-Эккардт осудила инициативу представителя «Левой партии» Сахры Вагенкнехт и активистки в борьбе за права женщин Алисы Шварцер, которые предложили «Манифест мира», среди пунктов которого прекращение поставок военной техники Украине.

«Призыв к мирным переговорам с немедленным прекращением всякой военной поддержки Украины не только наивен, но и нечестен», — заявил Геринг-Эккардт в интервью медигруппе Funke (цитата по ZDF).

По ее мнению, это не приведет к прекращению боевых действий. Политик подчеркнула, что Украина в конфликте «защищает не только свою страну, но и <...> европейскую безопасность».

Вчера 16:29

Власти США признаются, что причастны к взрывам на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США. Этот союз стал угрожать «монопольному положению многих американских корпораций», считает министр.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — заявил Лавров.

«США решили, что мы за последние двадцать-тридцать лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами. Что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях. Он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций», — заключил министр.

Вчера 14:56

Сводка Минобороны России:

  • В Харькове нанесен удар по цехам сбора бронетехники ВСУ на заводе им. Малышева.

  • На Купянском направлении российские войска атаковали подразделения двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области, Украина потеряла до 80 человек.
  • На Красно-Лиманском направлении атакованы подразделения ВСУ в ДНР и ЛНР, Киев потерял до 100 человек и гаубицу «Акация».
  • На Донецком направлении потери ВСУ оцениваются в более 250 человек, среди уничтоженной техники — системы М777 и гаубица Paladin.
  • На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия нанесли «комплексное огневое поражение» украинским военным у Павловки и Угледара. Потери ВСУ составили более 50 человек.
  • У Красного Лимана в ДНР уничтожен зенитный комплекс «Оса-АКМ».
  • Сбиты 17 беспилотников.
Вчера 14:49

Почти 10 тыс. американских военных находятся сейчас на территории Польши, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. 

Польша, по его словам, тоже расширяет свои оборонительные возможности, покупает вооружение. «В 2023 году мы будем тратить на оборону более 4% ВВП. Это вдвое больше, чем ожидается от союзников по НАТО», — отметил президент.

Вчера 14:00
Владимир Зеленский утвердил решение украинского СНБО о новых санкциях против России. В списке 200 человек, в том числе начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, руководивший до декабря 2022 года аппаратом Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков, помощник президента Юрий Ушаков, сотрудники «Росатома» и его «дочек».
Вчера 12:53

Военнослужащих из Татарстана, которые записали видеообращение к руководству республики, вернули в свой полк из воинской части ДНР, сообщили агентству «Татар-информ» в пресс-службе главы региона. В начале недели группа военных пожаловалась, что их подразделение передали в подчинение командованию ДНР, которое отправило их на штурм без поддержки. Затем родные мобилизованных записали еще одно обращение к властям Татарстана.

Вчера 12:25

В Одессе 13 февраля возобновит работу электротранспорт, сообщил «Одесгорэлектротранс». Город с 3 февраля сталкивался с отключением электроэнергии после аварии на подстанции.

Вчера 11:15

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов допустил «большую чистку» в СБУ, налоговой и полиции. Силовые структуры зачистят от тех, кто привык «брать взятки и мешать работе бизнеса», пояснил он.

«Это касается всех органов, которые этим занимались — СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все другие. Будут все органы чистыми от людей, которые пачкают нашу страну», — сказал Данилов.

Вчера 10:49

Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Красная гора в ДНР. Он расположен к северу от Артемовска (Бахмута) и к западу от Соледара.

«После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут. Где их нет, там их нет — нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар — это не так», — также заявил Пригожин.

Вчера 09:46

Российские военные могут победить на Украине в случае промедления западных стран в военных поставках для ВСУ, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro.

Журналистка напомнила президенту Польши, что многие сторонники Республиканской партии США, согласно опросам, согласились бы отдать России часть территории Украины в обмен на урегулирование конфликта. Дуда отверг такой сценарий, заявив, что вопрос территорий могут решать только украинцы, а если «кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».

Дуда также рассказал об обещании Зеленского накануне начала специальной военной операции. Зеленский, со слов польского президента, пообещал, что «никто никуда не убежит» и усомнился, что состоится их следующая встреча. По словам Дуды, Зеленский также сказал ему, что «Украина будет сопротивляться до последней капли крови».

Вчера 08:57

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий генсека организации, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Эту должность Столтенберг занимает с 2014 года.

30 января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. Другие члены альянса предлагали назначить на пост генсека женщину, а третьи настаивали на большем региональном разнообразии, поскольку предшественниками Столтенберга были датчане, голландцы и британцы.

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