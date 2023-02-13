Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 355-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Движение в этом направлении [конфискации активов] есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — заявил дипломат.
По его словам, Британии и другим западным странам хорошо известно, что такие действия абсолютно незаконны, однако их «извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести».
Пакистан направил на Украину более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает The Economic Times со ссылкой на источники.
Ракеты были отгружены в феврале через порт Карачи, они поступят на Украину через порт Эмден на северо-западе Германии.
Пакистан не впервые отправляет снаряды на Украину, пишет газета. Ранее ее источники говорили, что в январе страна передала Киеву еще одну партию из 50 тыс. артиллерийских боеприпасов. В основном они поставляются Украине через третьи страны, утверждает издание. По ее данным, поставки ведутся через польский порт Гданьск.
Гражданам США, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном посольством США. В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.
«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности перемещения могут внезапно стать еще более ограниченными», — сказано в сообщении.
Бывший президент Украины Петр Порошенко просил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчук сказать президенту России Владимиру Путину, чтобы тот «забрал» Донбасс, рассказал Медведчук. «Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. В те годы Путин постоянно подчеркивал в официальных интервью, что Донбасс — это Украина. Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен», — сказал он.
23 и 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции — ожидаются «великие события», которые «Россия запомнит», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба говорил о политических и дипломатических решениях, упомянув ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — заявил министр.
Представители делегаций из 20 стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, обратились к властям Австрии с требованием не пускать на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российских депутатов, попавших под западные санкции, передает Associated Press.
Письмо делегаты из Франции, Канады, Великобритании, Польши, Украины и других стран отправили канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру. Там говорится, что парламентарии являются «неотъемлемой частью» системы власти и «причастны» к действиям России на Украине. «Им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне», — заявляют авторы письма.
Банк Credit Suisse заморозил российские активы на общую сумму в 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд). Это более трети от всех зарегистрированных в Швейцарии российских активов (46,1 млрд швейцарских франков или почти $50 млрд). Из этой суммы, предполагает Sonntags Zeitung, только 4 млрд швейцарских франков (около $4,3 млрд) приходится на лиц, попавших под санкции.
Остальные 13,6 млрд швейцарских франков ($14,7 млрд) либо имеют отношение к тем, против кого ограничительные меры ввели третьи страны, либо являются средствами российского ЦБ. В обоих случаях подобные активы не подпадают под санкции Швейцарии, но де-факто заморожены, говорится в статье.
Заместитель председателя бундестага Германии Катрин Геринг-Эккардт осудила инициативу представителя «Левой партии» Сахры Вагенкнехт и активистки в борьбе за права женщин Алисы Шварцер, которые предложили «Манифест мира», среди пунктов которого прекращение поставок военной техники Украине.
«Призыв к мирным переговорам с немедленным прекращением всякой военной поддержки Украины не только наивен, но и нечестен», — заявил Геринг-Эккардт в интервью медигруппе Funke (цитата по ZDF).
По ее мнению, это не приведет к прекращению боевых действий. Политик подчеркнула, что Украина в конфликте «защищает не только свою страну, но и <...> европейскую безопасность».
Власти США признаются, что причастны к взрывам на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США. Этот союз стал угрожать «монопольному положению многих американских корпораций», считает министр.
«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — заявил Лавров.
«США решили, что мы за последние двадцать-тридцать лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами. Что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях. Он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций», — заключил министр.
Сводка Минобороны России:
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В Харькове нанесен удар по цехам сбора бронетехники ВСУ на заводе им. Малышева.
- На Купянском направлении российские войска атаковали подразделения двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области, Украина потеряла до 80 человек.
- На Красно-Лиманском направлении атакованы подразделения ВСУ в ДНР и ЛНР, Киев потерял до 100 человек и гаубицу «Акация».
- На Донецком направлении потери ВСУ оцениваются в более 250 человек, среди уничтоженной техники — системы М777 и гаубица Paladin.
- На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия нанесли «комплексное огневое поражение» украинским военным у Павловки и Угледара. Потери ВСУ составили более 50 человек.
- У Красного Лимана в ДНР уничтожен зенитный комплекс «Оса-АКМ».
- Сбиты 17 беспилотников.
Почти 10 тыс. американских военных находятся сейчас на территории Польши, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro.
Польша, по его словам, тоже расширяет свои оборонительные возможности, покупает вооружение. «В 2023 году мы будем тратить на оборону более 4% ВВП. Это вдвое больше, чем ожидается от союзников по НАТО», — отметил президент.
Военнослужащих из Татарстана, которые записали видеообращение к руководству республики, вернули в свой полк из воинской части ДНР, сообщили агентству «Татар-информ» в пресс-службе главы региона. В начале недели группа военных пожаловалась, что их подразделение передали в подчинение командованию ДНР, которое отправило их на штурм без поддержки. Затем родные мобилизованных записали еще одно обращение к властям Татарстана.
В Одессе 13 февраля возобновит работу электротранспорт, сообщил «Одесгорэлектротранс». Город с 3 февраля сталкивался с отключением электроэнергии после аварии на подстанции.
Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов допустил «большую чистку» в СБУ, налоговой и полиции. Силовые структуры зачистят от тех, кто привык «брать взятки и мешать работе бизнеса», пояснил он.
«Это касается всех органов, которые этим занимались — СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все другие. Будут все органы чистыми от людей, которые пачкают нашу страну», — сказал Данилов.
Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Красная гора в ДНР. Он расположен к северу от Артемовска (Бахмута) и к западу от Соледара.
«После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут. Где их нет, там их нет — нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар — это не так», — также заявил Пригожин.
Российские военные могут победить на Украине в случае промедления западных стран в военных поставках для ВСУ, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro.
Журналистка напомнила президенту Польши, что многие сторонники Республиканской партии США, согласно опросам, согласились бы отдать России часть территории Украины в обмен на урегулирование конфликта. Дуда отверг такой сценарий, заявив, что вопрос территорий могут решать только украинцы, а если «кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».
Дуда также рассказал об обещании Зеленского накануне начала специальной военной операции. Зеленский, со слов польского президента, пообещал, что «никто никуда не убежит» и усомнился, что состоится их следующая встреча. По словам Дуды, Зеленский также сказал ему, что «Украина будет сопротивляться до последней капли крови».
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий генсека организации, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Эту должность Столтенберг занимает с 2014 года.
30 января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. Другие члены альянса предлагали назначить на пост генсека женщину, а третьи настаивали на большем региональном разнообразии, поскольку предшественниками Столтенберга были датчане, голландцы и британцы.