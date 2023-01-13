Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 324-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в уголовное законодательство конфискацию имущества за дискредитацию вооруженных сил и призывы к экстремизму.
По его словам, переехавшие за границу «негодяи» продолжают «публично лить грязь на Россию», тогда как в стране у них осталась недвижимость, сдаваемая в аренду, а их гонорары состоят из средств российских граждан. По мнению спикера, в этом выражается их чувство безнаказанности, так как те уверены, что российские ведомства их не достанут.
«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал он в своем телеграм- канале.
«Подготовка, насколько я знаю, должна начаться на следующей неделе в Германии. <...> Мы рассчитываем, что она займет недели, не месяцы», — сказал он.
5 января президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину БМП Bradley. Число бронемашин, которые получит Киев, официально не объявлялось. Источники Reuters передавали, что речь идет о 50 БМП.
«Польша потребует создания более крупных воинских частей, которые будут иметь военное значение для обороны Украины», — сказал посол.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается поехать на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, пишет The Guardian.
Джонсон, по данным издания, рассказал друзьям, что намерен в ближайшие месяцы побывать в Киеве, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.
Источники на Украине также сообщили, что экс-премьер собирался приехать в Киев, но «конкретной информации» о датах поездки пока нет. По их словам, Зеленский и Джонсон считают друг друга «друзьями». Бывший глава правительства был ярым сторонником президента Украины, когда возглавлял кабинет министров.
Деятельность частной военной компании Вагнера вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности, заявил в ходе своего визита в Сербию советник Госдепартамента Дерек Шолле.
Он указал, что ЧВК стремится вербовать бойцов в Сербии и других странах, американские власти считают, что этого допускать нельзя.
«Я не знаю, есть ли опасения [в Сербии насчет ЧВК Вагнера], мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где [ЧВК] Вагнера активна, чтобы положить конец их деятельности», — добавил Шолле.
США не видят признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Что касается Белоруссии, то мы продолжаем внимательно следить за этим регионом. Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков подготовки наступательных действий», — отметил он.
Райдер добавил, что США «продолжат внимательно следить за любыми перемещениями войск или техники, которые могут вызвать беспокойство».
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о третьем раунде переговоров с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
«Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — написала она.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар в Новооскольском округе произошел при проведении ремонтных работ.
«Пострадавших нет. Все оперативные службы устраняют последствия», — написал он.
Нынешняя система мобилизационного резерва отвечает всем стоящим перед Россией вызовам, и нет никакой необходимости устраивать всеобщие военные сборы, заявил телеканалу РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
Его спросили, что он думает о прозвучавшем в Думе предложении отправлять всю молодежь на полугодовые военные сборы на случай крупномасштабной войны с НАТО. С соответствующей идей выступил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Я подобные подходы не разделяю. На сегодняшний день там система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, она полностью отвечает всем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы сегодня нет», — сказал Картаполов.
59% украинцев считают политиком 2022 года Владимира Зеленского, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Центром Разумкова.
Вторым с большим отрывом идет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (10%). Третье и четвертое места делят советник офиса президента, один из самых медийных украинских политиков Алексей Арестович и экс-президент Петр Порошенко — у них по 2,4%.
Опрос проводился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Он проходил на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.
Исследование Центра Разумкова носит ежегодный характер, и политиком года Зеленский становится четвертый раз подряд. Но если в 2019-м, в год избрания президентом его имя назвали 46% украинцев, то в 2020-м — 15%, а в 2021-м — 17%.
Смешанный вариант призыва в армию перед переходом к новым возрастным планкам, при котором будут призывать людей в возрасте от 18 до 30, является одним из вариантов, но окончательное решение за министерством обороны. Об этом в эфире телеканала РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Это — один из возможных вариантов. Я полагаю, что этот вариант имеет право на жизнь. Какой изберет министерство обороны — ну давайте с вами дождемся», — сказал Картаполов.
Ранее в интервью «Парламентской газете» он заявил, что переход на новую систему может начаться уже весной, а на первых порах призывать будут людей с 18 до 30 лет.
Россия освободила 35-летнего американского ветерана морской пехоты Тейлора Дадли, сообщает CNN. Он был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года при пересечении границы между Польшей и Калининградской областью.
В Польше он был на музыкальном фестивале и непонятно почему пересек границу, отмечает телеканал.
Задержание Дадли не афишировалось, поскольку его семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении оставались конфиденциальными.
Российские военнослужащие в составе совместной группировки войск продолжают курс интенсивной боевой подготовки на белорусских полигонах, сообщили в Минобороны России.
Военные совершенствуют навыки стрельбы из штатного оружия, вождения боевых машин, прохождения психологической полосы препятствий, тактической медицины и др. Занятия проводятся в дневное и ночное время.
Один из полигонов в Белоруссии посетил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, который со вчерашнего дня является заместителем командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции на Украине.
Актер Дмитрий Нагиев опроверг сообщения, что он пожертвовал 200 млн руб. на нужды военной операции на Украине. Он сказал это в комментарии телеканалу «Москва 24».
«Такой суммы у меня, к сожалению, нет», — сказал Нагиев.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев полагает, что в Белоруссии сейчас недостаточно войск для наземного вторжения на территорию Украины.
По его словам, украинские военные опираются на данные разведки, а также на информацию от западных партнеров, в том числе США и Польши.
«По состоянию на сегодня обстановка на территории Беларуси не носит непосредственной угрозы каких-то сухопутных действий против Украины», — сказал Наев (цитата по «Украинской правде»).
Десять неназванных российских бизнесменов, попавших под санкции Великобритании, были среди тех, кто получил «золотую визу» — вид на жительство в обмен на инвестиции, пишет Bloomberg со ссылкой на письменное заявление министра внутренних дел страны Суэллы Браверман.
Британское правительство закрыло программу «золотых виз» 17 февраля 2022 года на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Первая проверка была проведена по заказу властей Великобритании в 2018 году, подробности этого расследования поступили в парламент только 12 января этого года.
«Проверка выявила небольшое число лиц, связанных с визовой программой Tier 1, потенциально получавших средства путем коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или вовлечения в серьезную и организованную преступность», — говорится в заявлении.
В Таганский суд Москвы поступило административное дело против «Новой газеты».
В карточке дела говорится, что протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Для юридического лица по этой статье предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова пояснила РБК, что протокол был составлен в 2022 году, но дошел до суда только сейчас. По ее словам, поводом для возбуждения дела стал текст Татьяны Брицкой, опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». «Новая газета. Европа» со ссылкой на «Новую газету» уточняет, что речь идет про текст о протоиерее Андрее Кордочкине.