Cпикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в уголовное законодательство конфискацию имущества за дискредитацию вооруженных сил и призывы к экстремизму.

По его словам, переехавшие за границу «негодяи» продолжают «публично лить грязь на Россию», тогда как в стране у них осталась недвижимость, сдаваемая в аренду, а их гонорары состоят из средств российских граждан. По мнению спикера, в этом выражается их чувство безнаказанности, так как те уверены, что российские ведомства их не достанут.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал он в своем телеграм- канале.