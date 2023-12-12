Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 657-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки со стороны ВСУ были обстреляны Белгородский, Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский городские округа. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что выступает против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и выделение ей 50 млрд евро помощи. По его словам, у Киева не должно быть преимуществ по сравнению с другими кандидатами, которые давно ждут таких переговоров. В качестве примера он назвал Боснию и Герцеговину. Ранее против переговоров выступили Венгрия и Словакия.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российским подразделениям удалось значительно продвинуться вперед северо-восточнее Новопокровки. При этом он отметил, что только за последние сутки ВСУ выпустили более 90 снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в Пологах, Токмаке и Васильевке.
Нынешнее контрнаступление ВСУ не оправдало тех надежд, что на него возлагали еще незадолго до начала, в мае этого года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы [конфликт закончился] как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались», — сказал он. При этом Данилов пообещал продолжить борьбу.
Военные США и Украины занялись поиском новой стратегии, к реализации которой они смогут приступить в начале 2024 года. К этому их сподвигли неудача украинского наступления и несколько недель напряженных встреч, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По мнению некоторых американских чиновников, армии Украины следует придерживаться стратегии «удерживай и наращивай», чтобы ее самодостаточность возросла, а власти России «могли рассмотреть возможность участия в конструктивных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».
Система ПВО сбила одну воздушную цель над селом Бессоновка в Белгородском районе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Позже Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью была сбита украинская ракета «Точка-У».
Европейские лидеры просят британского премьера Риши Сунака возглавить предоставление Украине помощи, символически взяв на себя роль Уинстона Черчилля, пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
США вместе с союзниками и партнерами намерены создать на Украине такие вооруженные силы, которые смогли бы сдержать Россию в будущем, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Президент Украины ежедневно выступает с обращениями для поддержания оптимизма, но на фоне слабеющей поддержки со стороны Запада и отсутствия военных успехов такая коммуникационная стратегия создает разлом между офисом президента и командованием ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники из командования указали, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах приводит к падению мотивации среди украинцев и западных партнеров.
Украинские спецслужбы готовят провокацию с применением боевых отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По его словам, к столь «нестандартной форме ведения боевых действий» ВСУ могут обратиться, поскольку им не удалось достичь успехов в контрнаступлении. А обвинение Вооруженных сил России в применении химоружия «позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ».
В Минобороны также предполагают, что ВСУ могут преднамеренно заразить «патогенными биологическими агентами» источники воды, в том числе питьевой, запасы продовольствия и корма для животных.
Власти Украины ранее отвергали обвинения Минобороны России в планах совершить атаку с применением химических средств и в разработке биологического оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не может пойти на перемирие с Россией по нынешней линии соприкосновения. По его словам, лидеры двух стран не могут решать судьбы людей, которые находятся на занятых российскими войсками территории. По его словам, согласно Конституции Украины он должен помогать этим людям.
В ходе боев погибли воевавшие на стороне ВСУ два актера, которые снимались в телесериале «Ментовские войны. Одесса», сообщает «Страна ua». Андрей Павленко помимо этого играл в фильмах «Возвращение Мухтара» и «Страсти по Чапаю», а Василий Кухарский в лентах «Отряд» и «Спасти Веру».
Словацкие перевозчики заблокировали движение украинских фур на пограничном переходе Вишне Немецке – Ужгород, сообщает «Страна ua». Они не позволяют грузовикам въезжать в Словакию, но при этом не мешают им возвращаться домой.
Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в Подмосковье заявил, что «Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с ней в военный конфликт», сообщает ТАСС.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Кривом Роге.
Общие потери украинской армии за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 550 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ Krab, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ 50.
Минобороны сообщило, что на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражены 18 атак и нанесены удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Макаровка;
- на Запорожском направлении отражены четыре атаки в районе Вербового.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен продолжить поддерживать Украину, в том числе поставками оружия. В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что поддержка Киева очень важна для самого Евросоюза.
Компания «Укрэнерго» сообщила о дефиците в энергосистеме Украины. Потребление превысило заложенный в прогнозах уровень на 2,2%.
Издание «База» сообщило о задержании в Мелитополе троих военнослужащих из отряда «Шторм». У них были обнаружены пакеты с 2 кг наркотиков. Утверждается, что до участия в специальной военной операции все трое отбывали срок за незаконный оборот наркотиков.