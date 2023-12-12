Военные США и Украины занялись поиском новой стратегии, к реализации которой они смогут приступить в начале 2024 года. К этому их сподвигли неудача украинского наступления и несколько недель напряженных встреч, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По мнению некоторых американских чиновников, армии Украины следует придерживаться стратегии «удерживай и наращивай», чтобы ее самодостаточность возросла, а власти России «могли рассмотреть возможность участия в конструктивных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».