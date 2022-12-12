Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 292-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Несколько недель назад правительство приняло девятый пакет поддержки Украины, он уже на 50% больше, если сравнивать его с восьмым. <...> В этом пакете мы предоставляем ПВО, также боеприпасы для еще одного вида ПВО, и также, конечно, есть пакет, связанный с подготовкой к зиме», — сказал он.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине.
Канцлер напомнил, что после начала российской спецоперации общался с Путиным дважды.
«Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС <...>, и именно по этой причине <...> мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — сказал он. «Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — пояснил Нехаммер.
«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», — рассказал он.
Спрос на курсы сестер милосердия, первой помощи и тактической медицины вырос в разы, рассказали РБК в центрах, предлагающих обучение по этим направлениям.
В компании SurvMed рост запросов и заказов в целом по всей сфере оценили «примерно в 70 раз и выше». «С началом СВО с февраля — рост от трех до пяти раз, далее до семи-восьми по сравнению с базовым показателем. С началом мобилизации в 70+ соответственно», — рассказали в компании.
«По сравнению с прошлым годом клиентов на курсах первой помощи стало больше в два-три раза, на курсах тактической медицины — увеличение до пяти раз», — сообщили РБК в учебном центре Paramedic 112. Дополнительно число клиентов возросло именно в конце сентября, когда началась частичная мобилизация, отметили в центре.
Там также отметили, что в последнее время произошел «резкий отскок и по базовым курсам, и по тактической медицине».
Приоритетом для США является усиление противовоздушной обороны Украины, заявил президент Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
Зеленский после переговоров с Байденом опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение. В комментарии к нему украинский президент написал, что Киев «скоординировал свои позиции с Америкой» в преддверии саммита «большой семерки», на который приглашена Украина.
Врио главы ДНР Денис Пушилин уволил мэра Дебальцево Игоря Захаревича. В начале декабря Пушилин потребовал исправить нарушения в пунктах обогрева, расположенных в Светлодарске, который относится к Дебальцево.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что по зерновому коридору уже доставили свыше 13 млн т зерна и теперь можно «начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров».
Брифинг Минобороны России:
- Российские войска продолжают наступление на краснолиманском направлении.
- На донецком направлении сорвана атака ВСУ.
- В районе Краматорска уничтожена пусковая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
- В ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
В Курской области с 12 декабря и до конца января запретили продажу и запуск фейерверков, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется желтый уровень террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», — написал он в своем телеграм-канале.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения.
«Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест.
Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал он в своем телеграм-канале.
Главное за ночь:
- Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю достигло десяти человек, еще двое погибли, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
- В Одесской области без света остались 1,5 млн человек, к линиям энергоснабжения подключена только критическая инфраструктура, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Власти области предупредили, что на восстановление энергоснабжения может уйти два-три месяца.
- Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (занимал пост в 2017–2019 годах) считает, что санкции ЕС не смогли поставить Россию «на колени», а Австрия нанесла вред сама себе.
- Президент Сербии Александр Вучич увидел в словах экс-канцлера Меркель о минских соглашениях сигнал для недоверия. Меркель заявила, что соглашения позволили дать Украине время.
В результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе погибли два человека и еще двое пострадали, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что две ракеты «на излете» были сбиты системой ПВО, а остальные, «к сожалению, достигли своей цели».
В Симферополе работала система ПВО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он. Другой информации он не привел.
Украинские войска обстреляли рынок города Алешки в Херсонской области, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города. Рынок был уже закрыт, жертв нет.
Киев в случае дальнейших ударов по Украине готов атаковать цели на российской территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала НТА.
Европейский совет согласовал пакет помощи Украины на 2023 год в размере €18 млрд — теперь его должен утвердить Европарламент, это может произойти на следующей неделе. Кредиты, выделенные Киеву, будут иметь десятилетний льготный период, деньги пойдут, среди прочего, на восстановление критической инфраструктуры, говорится в публикации совета.
ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара, сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что в 2 км от Запорожской АЭС было «около полутора десятков прилетов».