Спрос на курсы сестер милосердия, первой помощи и тактической медицины вырос в разы, рассказали РБК в центрах, предлагающих обучение по этим направлениям.

В компании SurvMed рост запросов и заказов в целом по всей сфере оценили «примерно в 70 раз и выше». «С началом СВО с февраля — рост от трех до пяти раз, далее до семи-восьми по сравнению с базовым показателем. С началом мобилизации в 70+ соответственно», — рассказали в компании.

«По сравнению с прошлым годом клиентов на курсах первой помощи стало больше в два-три раза, на курсах тактической медицины — увеличение до пяти раз», — сообщили РБК в учебном центре Paramedic 112. Дополнительно число клиентов возросло именно в конце сентября, когда началась частичная мобилизация, отметили в центре.

Там также отметили, что в последнее время произошел «резкий отскок и по базовым курсам, и по тактической медицине».