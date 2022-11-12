В октябре 2022 года вновь ускорилось падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета. В годовом выражении они сократились на 20,1% — до 1,12 трлн руб. (в сентябре их снижение к тому же месяцу прошлого года составляло 4%), следует из данных Минфина.

До этого снижение бюджетных поступлений вне нефти и газа более чем на 20% фиксировалось в июле (минус 29%), когда оно стало рекордным минимум за 11 лет.

Нефтегазовые доходы казны в октябре, напротив, показали рост — на 15,7% к октябрю 2021 года, до 1,28 трлн руб. В результате доходы от нефти и газа вновь оказались выше ненефтегазовых (последний раз до этого такое соотношение наблюдалось в апреле этого года). В октябре в бюджет впервые поступил повышенный НДПИ от «Газпрома» в размере 416 млрд руб. (такие же дополнительные выплаты придут в ноябре и в декабре).

Общие доходы федерального бюджета в октябре снизились на 4,3% (до 2,4 трлн руб.) — их сокращение в годовом выражении продолжается четвертый месяц подряд.