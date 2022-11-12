Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 262-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 09:00:
- Временной административной столицей Херсонской области будет Геническ, который находится неподалеку от Крыма, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин.
- В Московской области с 12 ноября начнут принимать заявки на получение жилищных сертификатов жителями Херсонской области для покупки жилья в любом регионе России.
- США не против, чтобы Индия продолжала покупать нефть России по ценам, превышающим установленный G7 потолок, если она не будет задействовать для этого услуги западных компаний. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
- Британский художник Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка Киевской области, который находится примерно в 35 км от Киева и 20 км от Бучи.
Специальные подразделения украинских вооруженных сил уже находятся в Херсоне, остальные войска — «на подступах к городу», заявил в вечернем обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский.
Он назвал этот день историческим и поблагодарил военных и силовиков Украины, занятых в операции на юге.
В Маслянинском районе Новосибирской области прошло прощание с депутатом сельского совета Дмитрием Шмаковым, погибшим в ходе спецоперации в начале октября. По данным районной администрации, на фронт он отправился добровольцем, ему было 39 лет, служил ефрейтером.
«В 2000 году окончил Мамоновскую школу <…>. Затем он был призван на срочную службу в ряды российской армии, где служил старшим пулеметчиком внутренних войск. После службы в армии вернулся в родное село. В сентябре 2020 года он был избран депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. В августе этого года он убыл добровольцем на специальную военную операцию», — сказано в некрологе.
В октябре 2022 года вновь ускорилось падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета. В годовом выражении они сократились на 20,1% — до 1,12 трлн руб. (в сентябре их снижение к тому же месяцу прошлого года составляло 4%), следует из данных Минфина.
До этого снижение бюджетных поступлений вне нефти и газа более чем на 20% фиксировалось в июле (минус 29%), когда оно стало рекордным минимум за 11 лет.
Нефтегазовые доходы казны в октябре, напротив, показали рост — на 15,7% к октябрю 2021 года, до 1,28 трлн руб. В результате доходы от нефти и газа вновь оказались выше ненефтегазовых (последний раз до этого такое соотношение наблюдалось в апреле этого года). В октябре в бюджет впервые поступил повышенный НДПИ от «Газпрома» в размере 416 млрд руб. (такие же дополнительные выплаты придут в ноябре и в декабре).
Общие доходы федерального бюджета в октябре снизились на 4,3% (до 2,4 трлн руб.) — их сокращение в годовом выражении продолжается четвертый месяц подряд.
МИД России ввел запрет на въезд в страну 200 граждан США. В списке оказались два брата президента Джо Байдена, его сестра Валери Байден, муж спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
В стоп-лист также включены американские сенаторы, «ответственные за формирование русофобского курса», а также участники международной экспертной группы, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол (так называемая группа Макфол — Ермак). Эта группа разрабатывает предложения по усилению антироссийских санкций.
Декларацию об отказе от размещения ядерного оружия на своей территории Швеция сделает после вступления в НАТО, как это делали другие страны, в частности Дания и Норвегия, заявил глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём.
Так он ответил на вопросы о политике кабинета по поводу размещения ядерного оружия на территории страны после вступления в НАТО.
Правительство Германии предусмотрело в бюджете на 2023 год выделение дополнительного 1 млрд евро на поддержку Украины, деньги будут направлены на защиту от кибератак и сбор доказательств по военным преступлениям, сообщает Reuters.
Германия является третьим по величине военным донором Украины.
Правительство Швеции скоро примет решение о передаче Украине передовых систем вооружения, заявил местному агентству TT министр обороны Пол Йонсон.
«Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины, как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — сказал Йонсон.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили за скорейшее прекращение огня на Украине, переговоры и достижение мира, заявил пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваси.
«Лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — сказал Хаваси.
В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по зерновой сделке. Срок действия нынешнего соглашения истекает 18 ноября.
«Есть надежда, что эти дискуссии будут способствовать прогрессу в том, что касается беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки», — отметила руководитель пресс-службы женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Велуччи.
В переговорах принимают участие заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Минобороны России: на левый берег Днепра выведено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, переправлено около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество.
Вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту, заявили в ведомстве.
Представитель экстренных служб Херсонской области заявил агентству ТАСС о разрушении двух пролетов Антоновского моста, который связывал Херсон с левым берегом Днепра.
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил агентству «РИА Новости», что в зоне спецоперации возглавил группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР.