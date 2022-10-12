Украине не хватает систем ПВО — это стало очевидно после недавних российских ударов, рассказали Financial Times чиновники и эксперты. Имеющихся у страны средств ПВО недостаточно для защиты государства с такой площадью территории, объяснил неназванный военный советник. Собеседник издания в одном из правительств западных стран отметил, что Киев после начала контрнаступления перебросил часть систем ПВО на линию фронта, из-за чего тыл оказался хуже защищен. «У них есть ограниченное количество высокоточных [систем ПВО] дальнего действия, — сказал чиновник.

Старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк поясняет, что в случае с ПВО Украины «в конечном счете речь идет о распределении приоритетов между защитой жилых районов и солдат на линии фронта».