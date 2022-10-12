Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба» Экономика, 08:56
После взрыва на Крымском мосту задержали восемь человек Политика, 08:52
ФСБ назвало организатором взрыва на Крымском мосту разведку Украины Политика, 08:49
«РИА» сообщило, что наблюдатели G7 на Украине станут «законными целями» Политика, 08:45
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 08:36
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне Политика, 08:28
Эксперты рассказали Financial Times об уязвимостях украинской ПВО Политика, 08:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего Спорт, 08:13
Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня Политика, 08:09
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:09
В ряде регионов Украины третий день подряд объявлена воздушная тревога Политика, 08:03
Superjob запустил сервис аренды недвижимости Технологии и медиа, 08:01
Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен заключенными Политика, 07:44
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:42
Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что еще происходит на 231-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:47
Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, заявили в ФСБ. Установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны. Это пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.
08:33

Украине не хватает систем ПВО — это стало очевидно после недавних российских ударов, рассказали Financial Times чиновники и эксперты. Имеющихся у страны средств ПВО недостаточно для защиты государства с такой площадью территории, объяснил неназванный военный советник. Собеседник издания в одном из правительств западных стран отметил, что Киев после начала контрнаступления перебросил часть систем ПВО на линию фронта, из-за чего тыл оказался хуже защищен. «У них есть ограниченное количество высокоточных [систем ПВО] дальнего действия, — сказал чиновник.

Старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк поясняет, что в случае с ПВО Украины «в конечном счете речь идет о распределении приоритетов между защитой жилых районов и солдат на линии фронта».

07:49
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
07:44
В Киеве третий день подряд утром объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога объявлялась в Одессе.
07:23

Джо Байден заявил, что пока не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20.

«Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», — объяснил он.

Однако, добавил Байден, все будет зависеть от потенциальной темы беседы. Если Путин решит обсудить с ним сохранение контроля над ДНР, ЛНР и другими бывшими территориями Украины — то разговор не состоится, если обмен заключенными — то президент США будет открыт для беседы.

07:20

Президент США Джо Байден усомнился в том, что Владимир Путин решится применить ядерное оружие на Украине.

«Не думаю, что он пойдет на это. Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», — сказал Байден.

Президент США добавил, что применение тактического ядерного оружия на Украине, с его точки зрения, привело бы к «ужасающим последствиям». Американская администрация, по словам Байдена, уже обсуждала возможный ответ, «но было бы безответственно говорить о том, что [Вашингтон] мог и не мог бы сделать». 
 

07:09

После начала частичной мобилизации россияне стали активнее искать работу с удаленной занятостью, а также вакансии с бронью от частичной мобилизации, при этом они готовы переходить на такую должность со снижением зарплаты. Статистика рекрутинговых порталов показывает, что с 21 сентября работодатели стали там, где это возможно, включать в вакансии упоминание возможности получить бронь и отсрочку от военной службы, и соискатели просматривают такие предложения чаще, чем обычно.

Еще популярнее предложения от работодателей с удаленной занятостью: в последние почти три недели просмотры и отклики на такие вакансии в разы превышают стандартные показатели.

Вчера 23:25
Около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, украинская энергосистема все еще находится в стабильном состоянии.
Вчера 22:57
Информация о покушении на главу администрации Энергодара Александра Волгу не соответствует действительности, сообщила администрация города.

«Военно-гражданская администрация официально сообщает, что Александр Геннадьевич Волга продолжает выполнять свои обязанности, его жизни и здоровью ничего не угрожает!», — заявили в администрации.
Вчера 22:35

Соединенные Штаты не стремятся к прямому конфликту с Россией и не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в ядерный, что стало было бы катастрофой для всех. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вчера 21:58

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Польше, Литве и Украине создаются террористические группы, которые планируют теракты на территории Белоруссии «с учетом создания совместной с Россией группировки вооруженных сил».

Вчера 21:27
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Парламентской газете», что нельзя говорить о первом или втором этапе мобилизации, поскольку этот вопрос не прописан в указе президента. «Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — сказал он. «По его словам, «существует лишь мобилизационный план для каждого региона. Некоторые регионы его уже выполнили, другие, как Москва например, выполняют», — отметил он.
Вчера 21:07

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил об аварийном отключении линии электропередач, которая питала север области. По его словам, без света остались некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов.

Вчера 20:57

По проспекту Богдана Хмельницкого в центре Донецка нанесен удар предположительно авиационной ракетой, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Повыбивало стекла, по пострадавшим пока информации нет», — написал он в телеграме.

Вчера 20:53
Киев провел с Москвой новый обмен пленными, в результате которого вернул 32 военных, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

 
Вчера 20:39

СБУ провела обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафа Украинской православной церкви Московского патриархата.

В спецслужбе заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Обвинение митрополиту не предъявлялось, его процессуальный статус — свидетель.

Вчера 20:14
Президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков обратился к мэру столицы и спикеру Мосгордумы с просьбой ходатайствовать перед правительством России об освобождении от призыва по мобилизации адвокатов с действующим статусом.
Вчера 20:04

Глава Крыма Сергей Аксенов после взрыва на Крымском мосту распространил действие высокого («желтого») уровня террористической опасности на городской округ Керчь и Ленинский район республики (занимает территорию Керченского полуострова и южную часть Арабатской стрелки).

«Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», — написал Аксенов в телеграме.

«Желтый» уровень террористической опасности действует в ряде крымских районов уже не первый месяц, но на Керченском полуострове он не объявлялся.

Вчера 19:58

Издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера сообщило, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск перед публикацией своего плана по разрешению конфликта на Украине общался с российским президентом Владимиром Путиным.

В частности, в последней рассылке подписчикам Eurasia Group Бреммер написал, что Маск сообщил ему о личном разговоре с Путиным, где последний рассказал о готовности к переговорам с Киевом, но только на условиях России. Среди них признание российского суверенитета над Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и постоянный нейтралитет для Украины.

Но позже Илон Маск опроверг эту информацию.

«Это не правда. Я разговаривал с Путиным только один раз около 18 месяцев назад. Речь шла о космосе», — ответил Маск на вопрос о разговоре с президентом России.

Вчера 19:46

Первые комплексы ПВО NASAMS будут поставлены Украине «в ближайшем будущем». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.
 

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter