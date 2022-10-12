Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что еще происходит на 231-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украине не хватает систем ПВО — это стало очевидно после недавних российских ударов, рассказали Financial Times чиновники и эксперты. Имеющихся у страны средств ПВО недостаточно для защиты государства с такой площадью территории, объяснил неназванный военный советник. Собеседник издания в одном из правительств западных стран отметил, что Киев после начала контрнаступления перебросил часть систем ПВО на линию фронта, из-за чего тыл оказался хуже защищен. «У них есть ограниченное количество высокоточных [систем ПВО] дальнего действия, — сказал чиновник.
Старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк поясняет, что в случае с ПВО Украины «в конечном счете речь идет о распределении приоритетов между защитой жилых районов и солдат на линии фронта».
Джо Байден заявил, что пока не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20.
«Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», — объяснил он.
Однако, добавил Байден, все будет зависеть от потенциальной темы беседы. Если Путин решит обсудить с ним сохранение контроля над ДНР, ЛНР и другими бывшими территориями Украины — то разговор не состоится, если обмен заключенными — то президент США будет открыт для беседы.
Президент США Джо Байден усомнился в том, что Владимир Путин решится применить ядерное оружие на Украине.
«Не думаю, что он пойдет на это. Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», — сказал Байден.
Президент США добавил, что применение тактического ядерного оружия на Украине, с его точки зрения, привело бы к «ужасающим последствиям». Американская администрация, по словам Байдена, уже обсуждала возможный ответ, «но было бы безответственно говорить о том, что [Вашингтон] мог и не мог бы сделать».
После начала частичной мобилизации россияне стали активнее искать работу с удаленной занятостью, а также вакансии с бронью от частичной мобилизации, при этом они готовы переходить на такую должность со снижением зарплаты. Статистика рекрутинговых порталов показывает, что с 21 сентября работодатели стали там, где это возможно, включать в вакансии упоминание возможности получить бронь и отсрочку от военной службы, и соискатели просматривают такие предложения чаще, чем обычно.
Еще популярнее предложения от работодателей с удаленной занятостью: в последние почти три недели просмотры и отклики на такие вакансии в разы превышают стандартные показатели.
«Военно-гражданская администрация официально сообщает, что Александр Геннадьевич Волга продолжает выполнять свои обязанности, его жизни и здоровью ничего не угрожает!», — заявили в администрации.
Соединенные Штаты не стремятся к прямому конфликту с Россией и не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в ядерный, что стало было бы катастрофой для всех. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Польше, Литве и Украине создаются террористические группы, которые планируют теракты на территории Белоруссии «с учетом создания совместной с Россией группировки вооруженных сил».
Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил об аварийном отключении линии электропередач, которая питала север области. По его словам, без света остались некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов.
По проспекту Богдана Хмельницкого в центре Донецка нанесен удар предположительно авиационной ракетой, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
«Повыбивало стекла, по пострадавшим пока информации нет», — написал он в телеграме.
СБУ провела обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафа Украинской православной церкви Московского патриархата.
В спецслужбе заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Обвинение митрополиту не предъявлялось, его процессуальный статус — свидетель.
Глава Крыма Сергей Аксенов после взрыва на Крымском мосту распространил действие высокого («желтого») уровня террористической опасности на городской округ Керчь и Ленинский район республики (занимает территорию Керченского полуострова и южную часть Арабатской стрелки).
«Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», — написал Аксенов в телеграме.
«Желтый» уровень террористической опасности действует в ряде крымских районов уже не первый месяц, но на Керченском полуострове он не объявлялся.
Издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера сообщило, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск перед публикацией своего плана по разрешению конфликта на Украине общался с российским президентом Владимиром Путиным.
В частности, в последней рассылке подписчикам Eurasia Group Бреммер написал, что Маск сообщил ему о личном разговоре с Путиным, где последний рассказал о готовности к переговорам с Киевом, но только на условиях России. Среди них признание российского суверенитета над Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и постоянный нейтралитет для Украины.
Но позже Илон Маск опроверг эту информацию.
«Это не правда. Я разговаривал с Путиным только один раз около 18 месяцев назад. Речь шла о космосе», — ответил Маск на вопрос о разговоре с президентом России.
Первые комплексы ПВО NASAMS будут поставлены Украине «в ближайшем будущем». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.