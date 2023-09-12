Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 566-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Российский бизнес должен понять, что на родине работать надежнее, и не «наступать на те же грабли», заявил на ВЭФе Владимир Путин.
По его словам, к настоящему моменту логистические цепочки поставки товаров уже почти восстановились, «все как бы так нормализовалось». Однако власти видят, и это в том числе связано с курсом рубля, «сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить».
«Нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь», — заявил Путин.
При этом он добавил, что «резких движений» в сфере валютного контроля не будет.
Запад, в первую очередь США, наступает на те же грабли, что и СССР по внешней политике, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — сказал Путин, отвечая на слова модератора, который привел высказывания властей Чехии и Венгрии о том, что «СССР вел себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт».
«Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные Штаты», — отметил президент.
По его словам, США «давят» своих союзников и партнеров. «У них нет друзей, у них есть только интересы. Это продолжение известной британской формулы», — сказал Путин.
Главное за ночь:
- США рассматривают возможность передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, сообщили источники Reuters. Эти ракеты могут бить на расстояние до 300 км и переносить около 300 кассетных снарядов. Помимо них Вашингтон рассматривает возможность передачи ракет GMLRS с кассетной боевой частью (дальность до 72 км).
- Украина ожидает получить согласие США на передачу дальнобойных ракет ATACMS к заседаниям ближайшей Генассамблеи ООН «на следующей неделе», говорят источники Politico. Российские власти возможные поставки дальнобойного оружия Киеву называли красной линией. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — подчеркивал президент Владимир Путин.
- Сенаторы США призвали расследовать деятельность SpaceX в связи с тем, что глава компании Илон Маск не разрешил украинским войскам использовать сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма, чтобы не дать ими атаковать российский военно-морской флот. По данным Bloomberg, Маск вместе с другими руководителями крупных технологических компаний 13 сентября примет участие в закрытых слушаниях в сенате.
- В Курской области произошло две атаки беспилотников на Рыльск. Город находится примерно в 50 км от Сумской области Украины. Первый дрон сбросил взрывное устройство, второй нанес удар по административному зданию. Никто не пострадал. Несколько зданий повреждены, в них частично выбило стекла.
Правительство США продолжает дискуссии о возможных поставках ракет ATACMS украинской армии, в том числе вместе с властями Украины, но пока «нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Ее запуск можно осуществить с помощью уже переданных ВСУ установок РСЗО HIMARS, но по одной. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.
В курском Рыльске беспилотник сбросил бомбу, пострадавших нет, заявил губернатор Роман Старовойт. Он назвал БПЛА украинским.
Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне не изменили позиции касательно передаче Украине ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км. Комментируя соответствующую информацию в СМИ, он отметил, что разговоры на эту тему продолжаются, а сейчас нет никакой новой позиции, о которой можно было бы сообщить.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в течение последних 12 часов город был обстрелян 67 раз со стороны ВСУ. Были выпущены 198 снарядов, в том числе кассетного типа и ракеты из РСЗО. Ранен один человек, повреждены дома в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах.
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города ранение получила женщина 1971 года рождения.
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Ранее Бербок приехала с неанонсированным визитом в Киев. Общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Германии в этом году составит €380 млн.
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