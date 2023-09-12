Российский бизнес должен понять, что на родине работать надежнее, и не «наступать на те же грабли», заявил на ВЭФе Владимир Путин.

По его словам, к настоящему моменту логистические цепочки поставки товаров уже почти восстановились, «все как бы так нормализовалось». Однако власти видят, и это в том числе связано с курсом рубля, «сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить».

«Нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь», — заявил Путин.

При этом он добавил, что «резких движений» в сфере валютного контроля не будет.