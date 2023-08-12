Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 535-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- В Крыму отбили атаку 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Средства ПВО сбили 14 дронов, еще шесть вывели из строя силы радиоэлектронной борьбы.
- В Калужской области ночью сбили беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша. «Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал он в телеграм-канале.
- США просили Египет отправить военную помощь Украине вместо России, но Каир отказывается, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Собеседники издания рассказали, что Египет прежде намеревался поставить России ракеты, но под давлением США изменил свою позицию в начале этого года
- Из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных непосредственно у линии фронта, начали эвакуировать людей, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, власти также обсуждают принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных в семи — десяти километрах от линии фронта, включая Купянск.
Украина попросит исключить Израиль из контактной группы по вопросам обороны (формат «Рамштайн») из-за его «недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене», пишет газета Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. «Израильские власти не оказали никакой реальной помощи», — сказал собеседник издания.
Кроме того, Киев обдумывает возможность отмены безвизового режима с Израилем. По словам собеседника, Иерусалим пытается добиться гарантий безопасности для хасидов, которые в сентябре совершают ежегодное паломничество на могилу цадика Нахмана (основатель бреславского хасидизма) в украинской Умани. Однако из-за ракетных обстрелов они невозможны, отметил источник.
В США допускают, что боевые действия на Украине продолжатся в течение первой половины следующего года, а возможно, и позднее, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Его спросили по поводу направленной накануне, 10 августа, просьбы президента Джо Байдена к конгрессу США о выделении дополнительных средств на помощь Украине и другим пострадавшим от конфликта там странам — на эти цели глава государства попросил более $20 млрд.
«Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — пояснил Кирби.
Минцифры предлагает скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов и повысить его до 30 лет, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Изменения планируется внести до начала весеннего призыва в 2024 году.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби допустил, что боевые действия на Украине будут продолжаться в первом квартале следующего года, сообщает агентство ТАСС. Об этом он заявил, объясняя запросы к Конгрессу касательно военной помощи Киеву.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что из Купянского района могут эвакуировать 12 тысяч человек, сообщает Klymenko Time. По его словам, вывести принудительно из этого региона могут 800 детей.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон не желает рассматривать никакие мирные инициативы по конфликту на Украине. «Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта», - цитирует Келина агентство «РИА Новости».
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 17 августа новое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками иностранного оружия на Украину.
Офис президента Украины сообщил о начале переговоров о гарантиях безопасности с Великобританией.
Россия придерживается позиции, что ядерная война недопустима, однако делает все для обеспечения собственной безопасности. Об этом говорится в заявлении российского МИДа. В условиях «деградации ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», в обществе «заметно оживилась дискуссия относительно актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил», заявили во внешнеполитическом ведомстве. «Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. <...> Россия предпринимает все необходимые меры, направленные на гарантированное обеспечение национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — отметили в МИД.
В гостиницах на территории Киево-Печерской лавры следует организовать центры реабилитации военных, заявил исполняющий обязанности гендиректора одноименного заповедника Максим Остапенко.
«Сейчас есть огромная потребность у людей, которые проходят духовную реабилитацию в лавре», — заявил Остапенко. В то же время, отметил директор, у государства «сейчас таких помещений нет», а в лавре есть отели, которые отремонтированы за государственный счет. Эти помещения можно использовать «для нужд военных, раненых, пленных», считает Остапенко.
Гендиректор добавил, что всего на территории монастыря находится 79 корпусов, но жить или вести хозяйственную деятельность можно только в 40 из них.
В Крыму трех девушек-аниматоров оштрафовали на 15 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии за танец «под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом». На видео, распространившемся в телеграм-каналах, видно, что они танцевали под песню Верки Сердючки «Гулянка».
Крымское управление МВД распространило видео, на котором девушки попросят прощения «у всех граждан России» за свой «необдуманный поступок». Руки при этом все трое держат за спиной.
Минфин США расширил антироссийский санкционный список.
В него включены:
- Петр Авен
- Михаил Фридман
- Герман Хан
- Алексей Кузьмичев
- РСПП
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с идеей переговоров с Украиной. «Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время… Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», — написал он в Telegram.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил главе правительства связаться с Польшей для возобновления контактов. «Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Россия 24», что заниматься восстановлением Каховской ГЭС можно будет после того, как удастся отодвинуть украинских военных.
Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных военных комиссаров. Он предложил им отправиться в действующие подразделения. На их места украинский президент предложил людей, которые участвовали в боевых действиях.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города ранение получил мужчина 1941 года рождения.
Федеральное правительство Германии и Минобороны страны не подтвердили информацию о том, что принято какое-либо решение о поставке крылатых ракет Taurus на Украину, сообщает Bild.
Минобороны сообщило о следующих изменениях на различных направлениях:
- на Донецком направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка, Веселое;
- на Южнодонецком направлении сорвана попытка провести разведку боем в районе Старомайорского, отражены три атаки в районе Никольского и Урожайного;
- на Запорожском направлении отражены три атаки в районе населенных пунктов Успеновка и Работино;
- на Красно-Лиманском направлении отражены две атаки в районах Новоегоровки и Кременной.