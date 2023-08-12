Украина попросит исключить Израиль из контактной группы по вопросам обороны (формат «Рамштайн») из-за его «недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене», пишет газета Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. «Израильские власти не оказали никакой реальной помощи», — сказал собеседник издания.

Кроме того, Киев обдумывает возможность отмены безвизового режима с Израилем. По словам собеседника, Иерусалим пытается добиться гарантий безопасности для хасидов, которые в сентябре совершают ежегодное паломничество на могилу цадика Нахмана (основатель бреславского хасидизма) в украинской Умани. Однако из-за ракетных обстрелов они невозможны, отметил источник.

