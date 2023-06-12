Переговорный процесс с Москвой сейчас невозможен, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, прежде чем такой диалог может начаться, российские войска должны «убраться с чужой территории»; иначе ведение переговоров «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы. «Для этого вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он.

Это стало ответом на слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия не видит даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров между с Украиной. Песков сказал, что Москва не видит ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры, а кроме того, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет», — резюмировал он.