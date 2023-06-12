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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 473-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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11:20

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков. Аварийные бригады и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.

10:10

Склады оружия по всей Европе опустошены из-за помощи Украине, на восполнение запасов уйдет пять-десять лет. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, передает Pravda.

Пеллегрини добавил, что Братислава больше не сможет существенно помогать Киеву, так как исчерпала свои ресурсы.

09:17

Украинская сторона сконцентрировала группировки в районах Угледара и Авдеевки для удара на этих направлениях, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — сказал он. 

09:17

Военные российской группировки войск «Юг» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, подразделения группировки сорвали попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении. 

Вчера 20:29

Переговорный процесс с Москвой сейчас невозможен, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, прежде чем такой диалог может начаться, российские войска должны «убраться с чужой территории»; иначе ведение переговоров «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы. «Для этого вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он.

Это стало ответом на слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия не видит даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров между с Украиной. Песков сказал, что Москва не видит ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры, а кроме того, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет», — резюмировал он.

Вчера 19:44

Video

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной.

Вчера 19:03

Киев получил 95 человек: это 93 рядовых и два офицера. Среди них военнослужащие ВСУ, члены Нацгвардии и пограничники, в том числе пленные с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава офиса президента Украины Ермак.

Вчера 18:39

Россия вернула 94 военнопленных, сообщило Минобороны. Их доставят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации.

Вчера 18:18

Железнодорожное движение в Кировском районе Крыма восстановлено.

Вчера 17:09

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Вчера 16:57

В Кировском районе Крыма повреждена железная дорога, поезда временно не ходят, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он оценил необходимое для восстановления железнодорожного полотна время в 3-4 часа.

Кировский район расположен к северу от Коктебеля и Феодосии. По его территории проходит железная дорога Джанкой — Керчь.

Вчера 16:48

Российский оборонно-промышленный комплекс выполняет гособоронзаказ почти на 100%, заявил «РИА Новости» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Предприятия ОПК «сделали все возможное», чтобы действовать в соответствии с графиками на 2023 год, сказал Мантуров. «В основном они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами», — отметил он.

Вчера 16:24

Во время брифинга спикер Министерства обороны Игорь Конашенков показал кадры, снятые во время нападения на кораблб «Приазовье» Черноморского флота.

Video

Вчера 15:51

Соленость Черного моря резко снизилась после разрушения Каховской ГЭС и некотролируемого сброса пресной воды, сообщил украинский штаб ликвидации последствий. Специалисты взяли пробы морской воды в нескольких местах близ Одессы, везде отмечено снижение концентрации соли и железа.

Вчера 15:08

Сводка Минобороны России:

  • ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях
  • У Времевского выступа (расположен на стыке ДНР и Запорожья) российские войска нанесли поражение ВСУ. На Запорожском направлении отражены три атаки. У Лукьяновского Запорожской области нанесены удары по колонне бронетехники ВСУ, двигавшейся на юг.
  • Общие потери ВСУ за сутки на этих участках Минобороны оценило в более 50 человек. Также Украина потеряла 11 танков, включая три Leopard.
  • На Донецком направлении шли боевые действия у Марьинки и Авдеевки. «Вклинений в нашу оборону не допущено». Потери ВСУ оценены в размере до 310 военных.
  • В ДНР уничтожены склады боеприпасов двух механизированных бригад ВСУ.
  • У Новомлынска (Харьковская область) уничтожена украинская ДРГ. ВСУ потеряли до 30 человек, САУ Krab и Paladin.
  • На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность ДРГ.
  • У Орехова (Запорожская область) нанесен удар по пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ. У Кирово (та же область) уничтожен узел связи 65-й бригады. В ДНР и Запорожской области нанесены удары по штабу 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также по командно-наблюдательным пунктам двух бригад.
  • В Херсонской области сбит украинский Су-25.
Вчера 15:05

На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Как рассказал Рогов, подразделения украинской армии пытаются окружить российских военных на Времевском выступе, ударяя по флангам. «В результате маневров противника наши бойцы были вынуждены в очередной раз выйти из н.п. Нескучное», — заявил Рогов, отметив, что поселок находится в низине, поэтому удерживать его под огнем артиллерии противника сложно.

Вчера 14:23

ВСУ попытались атаковать быстроходными катерами-беспилотниками корабль «Приазовье» Черноморского флота, катера были уничтожены, корабль не пострадал, пострадавших нет, сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка атаки произошла около 1:30 по московскому времени. «Приазовье» обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания «Турецкого» и «Голубого потоков» в Черном море.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя», — заявили в Минобороны.

Вчера 13:43

Video

Минобороны России показало снятое с беспилотника видео ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении. В сообщении ведомства говорится, что операторы дрона нанесли удар по опорному пункту украинских военных.

Вчера 12:35

Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Список насчитывает 178 человек, среди них глава Конституционного суда Валерий Зорькин и другие судьи КС.

Вчера 12:08

Предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — сказал он.

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