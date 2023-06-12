Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 473-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков. Аварийные бригады и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.
Склады оружия по всей Европе опустошены из-за помощи Украине, на восполнение запасов уйдет пять-десять лет. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, передает Pravda.
Пеллегрини добавил, что Братислава больше не сможет существенно помогать Киеву, так как исчерпала свои ресурсы.
Украинская сторона сконцентрировала группировки в районах Угледара и Авдеевки для удара на этих направлениях, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — сказал он.
Военные российской группировки войск «Юг» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки сорвали попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении.
Переговорный процесс с Москвой сейчас невозможен, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, прежде чем такой диалог может начаться, российские войска должны «убраться с чужой территории»; иначе ведение переговоров «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы. «Для этого вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он.
Это стало ответом на слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия не видит даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров между с Украиной. Песков сказал, что Москва не видит ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры, а кроме того, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.
«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет», — резюмировал он.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной.
Киев получил 95 человек: это 93 рядовых и два офицера. Среди них военнослужащие ВСУ, члены Нацгвардии и пограничники, в том числе пленные с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава офиса президента Украины Ермак.
Россия вернула 94 военнопленных, сообщило Минобороны. Их доставят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации.
Железнодорожное движение в Кировском районе Крыма восстановлено.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
В Кировском районе Крыма повреждена железная дорога, поезда временно не ходят, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он оценил необходимое для восстановления железнодорожного полотна время в 3-4 часа.
Кировский район расположен к северу от Коктебеля и Феодосии. По его территории проходит железная дорога Джанкой — Керчь.
Российский оборонно-промышленный комплекс выполняет гособоронзаказ почти на 100%, заявил «РИА Новости» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Предприятия ОПК «сделали все возможное», чтобы действовать в соответствии с графиками на 2023 год, сказал Мантуров. «В основном они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами», — отметил он.
Во время брифинга спикер Министерства обороны Игорь Конашенков показал кадры, снятые во время нападения на кораблб «Приазовье» Черноморского флота.
Соленость Черного моря резко снизилась после разрушения Каховской ГЭС и некотролируемого сброса пресной воды, сообщил украинский штаб ликвидации последствий. Специалисты взяли пробы морской воды в нескольких местах близ Одессы, везде отмечено снижение концентрации соли и железа.
Сводка Минобороны России:
- ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях
- У Времевского выступа (расположен на стыке ДНР и Запорожья) российские войска нанесли поражение ВСУ. На Запорожском направлении отражены три атаки. У Лукьяновского Запорожской области нанесены удары по колонне бронетехники ВСУ, двигавшейся на юг.
- Общие потери ВСУ за сутки на этих участках Минобороны оценило в более 50 человек. Также Украина потеряла 11 танков, включая три Leopard.
- На Донецком направлении шли боевые действия у Марьинки и Авдеевки. «Вклинений в нашу оборону не допущено». Потери ВСУ оценены в размере до 310 военных.
- В ДНР уничтожены склады боеприпасов двух механизированных бригад ВСУ.
- У Новомлынска (Харьковская область) уничтожена украинская ДРГ. ВСУ потеряли до 30 человек, САУ Krab и Paladin.
- На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность ДРГ.
- У Орехова (Запорожская область) нанесен удар по пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ. У Кирово (та же область) уничтожен узел связи 65-й бригады. В ДНР и Запорожской области нанесены удары по штабу 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также по командно-наблюдательным пунктам двух бригад.
- В Херсонской области сбит украинский Су-25.
На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Как рассказал Рогов, подразделения украинской армии пытаются окружить российских военных на Времевском выступе, ударяя по флангам. «В результате маневров противника наши бойцы были вынуждены в очередной раз выйти из н.п. Нескучное», — заявил Рогов, отметив, что поселок находится в низине, поэтому удерживать его под огнем артиллерии противника сложно.
ВСУ попытались атаковать быстроходными катерами-беспилотниками корабль «Приазовье» Черноморского флота, катера были уничтожены, корабль не пострадал, пострадавших нет, сообщили в Министерстве обороны России.
Попытка атаки произошла около 1:30 по московскому времени. «Приазовье» обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания «Турецкого» и «Голубого потоков» в Черном море.
«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя», — заявили в Минобороны.
Минобороны России показало снятое с беспилотника видео ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении. В сообщении ведомства говорится, что операторы дрона нанесли удар по опорному пункту украинских военных.
Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Список насчитывает 178 человек, среди них глава Конституционного суда Валерий Зорькин и другие судьи КС.
Предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — сказал он.