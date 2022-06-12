Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер объяснил свои слова о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины. В конце мая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Киссинджер заявил, в частности, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров.

Комментируя эти высказывания в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту в начале июня (видеозапись опубликована на YouTube), Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до того как российские войска в ходе спецоперации взяли часть украинской территории под контроль. По мнению бывшего госсекретаря, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого и когда стороны договорятся о прекращении огня. «Но журналисты сократили и упростили это», — заявил Киссинджер.