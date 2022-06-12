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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 108-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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09:12

В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. 
Он опубликовал видео с подписью «Видео с места взрывов в Бердянске». На нем виден большой столб дыма, однако его источник неясен.
О трех взрывах в Бердянске также пишет «РИА Мелитополь». По данным агентства, на парковке у одного из кафе оказались сожжены два автомобиля, а также произошло повреждение одной из электрических подстанций.

08:57
Китай не верит, что антироссийские санкции смогут помочь в разрешении конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Вэй Фэнхэ.
«Конфликт или война — это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию», — пояснил он. 

 
08:56

Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер объяснил свои слова о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины. В конце мая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Киссинджер заявил, в частности, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров.

Комментируя эти высказывания в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту в начале июня (видеозапись опубликована на YouTube), Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до того как российские войска в ходе спецоперации взяли часть украинской территории под контроль. По мнению бывшего госсекретаря, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого и когда стороны договорятся о прекращении огня. «Но журналисты сократили и упростили это», — заявил Киссинджер.

Вчера 20:12
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны в места боевых действий.
Вчера 18:57

Турция считает правильным план ООН по вывозу зерна с Украины, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он напомнил, что Анкара готова провести четырехстороннюю встречу с участием Турции, России, Украины и ООН. Теперь же Турция ждет ответа России.

Вчера 17:47

Путин подписал закон, в соответствии с которым теперь Минобороны, а не Минздрав будет устанавливать перечень состояний, при которых военнослужащим в условиях военного времени, ведения военных действий и выполнения боевых задач оказывается первая медицинская помощь.

Кроме того, военное ведомство будет определять правила оказания помощи, стандарты оснащения аптечек и порядок организации подготовки военных и специалистов в этой сфере.

Вчера 16:26

Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет готово к концу следующей недели, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вчера 16:10

За последние несколько дней в 15 российских регионах сообщили о погибших в ходе операции на Украине военных.

  • В Коми похоронили 22-летнего ефрейтора Аркадия Лукьянова и 31-летнего Никиту Карамнова. Лукьянов до 19 лет служил алтарником в храме, а затем подписал контракт.
  • В Волгоградской области сообщили о гибели 36-летнего подполковника Вадима Герасимова, ему посмертно присвоили звание Героя России и орден Мужества.
  • В Севастополе похоронили старшину разведки Ивана Прокопьева, а также старшего лейтенанта, летчика-штурмана вертолета Ми-8 Дмитрия Таранца и капитан-лейтенанта Валерия Краснослободцева.
  • В селе Голышманово Тюменской области 10 июня простились с 35-летним рядовым Александром Валовым, он погиб 4 июня, на Украину его отправили в составе соединений разведки.
  • В Курганской области сообщили о прощании с рядовым, разведчиком-санитаром группы специального назначения Иваном Мирских.
  • В Балаково (Саратовская область) похоронили 20-летнего Александра Арбузова, его посмертно наградили орденом Мужества. Также в регионе сообщили о смерти Игоря Прокопьева 1996 года рождения, контракт он подписал в 2017-м.
  • В Твери сообщили о гибели десантника Ильи Виноградова. Губернатор заявил, что он «с честью и мужеством исполнял свой ратный долг на Украине и в республиках Донбасса».
  • В Татарстане простились с 27-летним старшим лейтенантом Олегом Сорокиным. Военный комиссар района заявил, что он погиб в сражении «с многократно превосходящими силами противника». Погиб и рядовой Андрей Годунов, его похоронили в Дрожжановском районе.
  • В Ярославской области сообщили о гибели 27-летнего Олега Мельникова.
  • Губернатор Ленобласти рассказал о погибших уроженцах региона Кемале Бостанове и Владимире Родине. По данным портала «Мой район», Бостанов был водителем минометного взвода мотострелкового батальона. Кроме того, в Кирпичном простились с выпускником выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации Глебом Тихомировым.
  • В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с рядовым Иваном Пчелинцевым.
  • В Башкирии простились с 34-летним старшим сержантом Ильсуром Яньюлдашевым.
  • В Тульской области сообщили о гибели 25-летнего рядового, водителя-крановщика инженерного отделения Дмитрия Козлова.
  • В Липецкой области похоронили 33-летнего Юрия Манюкова, районная газета «Красное знамя» пишет, что он служил в Псковской бригаде спецназа.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что звание Героя России посмертно присвоили старшему лейтенанту, танкисту Максиму Михайлову и заместителю командира спецроты, старшине Борису Журавлеву.
Вчера 14:59

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин «где-то 22 июня» передаст Киеву гаубицы и самоходные зенитные установки (СЗУ) «Гепард». При этом 15 «Гепардов» Украина получит до конца июля, еще столько же – до конца августа.

Вчера 14:18

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в азиатских и африканских странах может начаться голод из-за того, что украинское зерно не могут вывезти по морю в связи с боевыми действиями. Он предупредил, что нехватка продовольствия непременно приведет к «политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран».

Вчера 13:28
Фраза Джо Байдена о том, что Владимир Зеленский «не хотел слышать» предупреждения об угрозе со стороны России, не совсем верна и требует прояснений, заявил представитель президента Украины Сергей Никифоров.

Он отметил, что Байден и Зеленский неоднократно созванивались и делились оценками еще до начала боевых действий, а президент Украины требовал превентивных санкций против России до того, как президент Владимир Путин объявил о начале военной операции. «И тут уже можно сказать, что наши партнеры «не хотели нас слышать», — сказал Никифоров.
Вчера 13:03

Первые 25 российских паспортов выдали жителям Херсона, находящегося под контролем российских военных. Ранее о выдаче паспортов граждан России сообщили пророссийские власти Мелитополя.

Вчера 11:50

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и обсудит заявку Киева на вступление в ЕС.

Вчера 11:10

Брифинг Минобороны России:

  • Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Снегиревка в Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки в Харьковской области. Кроме того, за сутки уничтожены 12 беспилотников.
  • В районе Андреевки в Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.
  • Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Вчера 10:40

Президент США Джо Байден заявил, что в Киеве не верили в предупреждения Вашингтона об угрозе со стороны России, а президент Владимир Зеленский «не хотел этого слышать, как и многие люди».

Зеленский ранее объяснял, что в ответ на советы рыть окопы до начала боевых действий говорил союзникам, что Украине нужно оружие, а не лопаты, а советам Вашингтона бить тревогу не последовал из-за последствий для экономики.

Вчера 09:37

Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 18 июня. Ограничения затрагивают следующие города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Вчера 08:55

Главное за ночь:

  • Потери украинской армии с начала боевых действий составили до 10 тыс. военнослужащих, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
  • Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию с просьбой снять запрет на выезд за пределы страны для мужчин в возрасте 18-60 лет. Такие ограничения на Украине ввели после начала боевых действий
  • Пророссийские власти Запорожья заявили, что зерно из региона продается на Ближний Восток, в Африку, а также, через посредников в Северную Америку.
  • Чехия передала Украине два 36-метровых понтонных моста, а общий объем военной помощи со стороны Праги с начала конфликта достиг $152 млн.
  • Общие потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили более $59 млрд, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на данные экспертов из Йельского университета. По их данным, около 1 тыс. западных компаний решили прекратить или сократить свою деятельность в России. В частности, убыток «Макдоналдс» после соглашения о продаже ресторанов они оценивают в $1,2 — 1,4 млрд.
10.06 23:28

Крупные российские банки должны начать работу на территории Запорожской области, занятой российскими войсками, в течение ближайших дней, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Фермеры [за зерно] получают живые деньги. Платежи идут как безналом, так и наличной оплатой. В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней. Тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными и так далее», — цитирует его ТАСС.

10.06 22:25

В Запорожской области начнут выдавать российские паспорта с 11 июня, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал он.

10.06 21:25

Общие потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили более $59 млрд, подсчитали исследователи из Йеля. В общей сложности около 1 тыс. западных компаний обязались прекратить или сократить свою деятельность в стране.

Списания охватывают многие отрасли — от банков до промышленности, ритейла, общепита и транспортных компаний. Например, убыток McDonald's после соглашения о продаже ресторанов в России составит от $1,2 до $1,4 млрд. А ExxonMobil зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после приостановки работ на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке.

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