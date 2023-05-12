Ни у одной из стран ЕС нет серьезных возражений против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России, пишет Politico. Ему не препятствуют даже страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти».

Брюссель разрабатывает очередной пакет санкций против Москвы с весны. В Еврокомиссии поясняли, что ограничительные меры будут направлены на устранение лазеек для обхода санкций. Предварительный вариант нового пакета ограничений, предложенного ЕК, запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты ЕС.