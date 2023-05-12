Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 443-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Около 6:50 на улице Шмидта в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство в мусорном баке, сообщает администрация города.
Никто не пострадал, но были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.
Ни у одной из стран ЕС нет серьезных возражений против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России, пишет Politico. Ему не препятствуют даже страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти».
Брюссель разрабатывает очередной пакет санкций против Москвы с весны. В Еврокомиссии поясняли, что ограничительные меры будут направлены на устранение лазеек для обхода санкций. Предварительный вариант нового пакета ограничений, предложенного ЕК, запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты ЕС.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с речью по видеосвязи в финале песенного конкурса «Евровидение», пишет The Times. Зеленский хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну. Но европейский вещательный союз (EBU), организатор конкурса, сослался на то, что просьба украинского лидера, «хотя и с похвальными намерениями», противоречит правилам мероприятия.
В прошлом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Но конкурс ради безопасности участников проведут не на Украине, а в Великобритании, хотя Зеленский призывал провести конкурс в каком-то из государств, имеющем с Украиной общие границы — например, в Словакии или Польше.
США готовы восполнять недостаток оружия, если об этом попросит Украина, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«На каждом этапе этого пути мы работали с более чем 50 странами, чтобы адаптироваться, в зависимости от характера борьбы, где это было необходимо, чтобы убедиться, что, опять же, у них есть все, что им было нужно. <...> Если будут пробелы, если будет нехватка, они нам скажут и мы приложим все усилия, чтобы это восполнить», — заверил Блинкен.
Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Он уточнил, что дроны уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также стрелкового оружия. Кроме того, на запорожском направлении в районе села Полтавка реактивная батарея уничтожила пункт временной дислокации украинских военных.
Минобороны России назвало не соответствующими действительности заявления телеграм-каналов о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения. «Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — говорится в сообщении ведомства.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Информация о начале полномасштабного наступления ВСУ на Запорожском направлении не подтверждается, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Также «все спокойно» на Херсонском направлении, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ранее о начале контрнаступления ВСУ сообщили сразу несколько российских военкоров в телеграм-каналах. Так, журналист Евгений Поддубный написал, что ВСУ начали операцию по окружению российских сил на артемовском направлении, а в районе Харькова началось перемещение техники. О том, что «контрнаступ Киева начался», также сообщил в телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, указав, что «противник продолжает давить по флангам Артемовска». Позднее они смягчили первоначальные сообщения.
Центр Горловки в ДНР обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град», выпущено семь ракет, сообщается в телеграм-канале мэра Ивана Приходько. По его данным, пострадали восемь человек, они госпитализированы.
Повреждены здания горловского техникума, жилые дома, перебит газопровод. Позднее Приходько сообщил, что один из пострадавших умер.
Папа римский Франциск может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в эту субботу, сообщает ANSA со ссылкой на источники в Ватикане.
По данным агентства, украинский президент может совершить непродолжительный визит в Рим в ближайшие дни и встретиться там с премьером Италии Джорджей Мелони.
Соединенные Штаты начали уведомлять американские и зарубежные банки, что экспорт российского продовольствия и удобрений, а также транзакции по ним не находятся под санкциями, сообщил глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен.
В Мелитополе произошло покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. По его словам, судья не пострадал, но госпитализированы двое охранников.
«Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни», — заявил Балицкий. Имя судьи не называется.
У Евросоюза есть юридическое обоснование для работы с замороженными активами России, в том числе для помощи Украине, но нет права их конфисковывать, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Польша передала Украине все 14 обещанных истребителей МиГ-29, сообщило постоянное представительство республики при ЕС. «Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент (странами НАТО), Польша отправила 14 истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении.
Зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса между участниками переговоров с учетом российских требований, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России», — подчеркнул он. По словам Вершинина, Москва не видит продвижения в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT. Помимо этого Россия продолжает сталкиваться с барьерами в экспорте сельхозпродукции.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ситуация на флангах в районе Артемовска (украинское название Бахмут) развивается «по наихудшему из прогнозируемых сценариев». «Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги», — заявил он.
По его словам, штурмовые группы продолжили наступление, продвигаясь к западу города, и вошли в украинский укрепрайон «Гнездо», а до западной границы города осталось пройти 625 м.
Украина не могла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданных ей ЗРК Patriot, это «очередной вброс», сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в Минобороны России.
«Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное», — заявил собеседник. По словам источника, скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot. «Кроме того, осуществляемый «Кинжалом» на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», — подчеркнул он.
О том, что Украина впервые сбила «Кинжал» при помощи переданного ей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 9 мая сообщило Минобороны США.
ВСУ понимают, что при контрнаступлении необходимо обойти Запорожскую атомную электростанцию, чтобы избежать ее повреждения, заявил глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин.
Украинские силы выпустили по территории ДНР 194 боеприпаса из реактивных систем залпового огня, в основном по Горловке, Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, пострадали 11 мирных жителей, в том числе двое детей.
Представители украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца передали аппарату уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой список из 11 детей, которые находятся в стране и нуждаются в помощи для возвращения к семьям на Украину. Об этом сообщила Львова-Белова.