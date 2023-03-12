Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 382-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Журналист напомнил Шульцу, что он всегда был эмоциональным политиком и выступал за создание «Соединенных штатов Европы» к 2025 году — эта концепция предполагала изменение структуры Евросоюза в конфедерацию из всех европейских государств и усиление центральной роли общеевропейских институтов. Политик в ответ отметил, что подобное расширение должно быть связано с реформами, например, отменой принципа единогласного принятия решений в Евросовете.
«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один», — сказал он.
«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — сказал он.
Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию. Соответствующая петиция на Украине появилась в ноябре, она собрала необходимые 25 тыс. подписей для рассмотрения. Премьер-министр Денис Шмыгаль должен проработать вопрос вместе с научными учреждениями.
Мир приближается к настоящей глобальной войне, вскоре будет серьезно обсуждаться вопрос об отправке на Украину иностранных войск, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Лидеры западного мира горят военной лихорадкой. <...> Я думаю, мы очень близки к тому, чтобы серьезно начать обсуждать предложения о том, чтобы солдаты союзных Украине стран также пересекли границу и отправились на землю Украины. <...> Мы никогда не были так близки, и мир никогда не был так близок к превращению локальной войны в мировую войну. Вероятность этого возрастает день ото дня», — сказал он.
В Минюсте пояснили, что Всемирный фонд природы (Всемирный фонд дикой природы, WWF) получал поддержку от иностранных источников. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов», — говорится в пресс-релизе министерства.
Минюст внес в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, бывшего руководителя «Яндекс. Новости» Льва Гершензона, а также Всемирный фонд природы и Фонд «Свободная Бурятия».
Транзит через Турцию товаров, которые внесены в санкционные списки ЕС и США, был прекращен с 1 марта по решению правительства страны, узнал Bloomberg.
Как отмечает агентство, за прошедший год Турция стала одним из главных реэкспортеров западной продукции в Россию, увеличив товарооборот с Москвой до $9,3 в 2022-м, с $5,8 млрд годом ранее. По данным Bloomberg, это создавало трудности для США и ЕС, которые долгое время оказывали на Анкару давление с целью соблюдения санкций.
Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной компании Subasi Мустафа Бояджиоглу подтвердил Bloomberg блокировку экспорта «санкционных товаров» в Россию.
Постпредство России в ООН запросило проведение 14 марта открытого заседания Совбеза «по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса».
«Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе. Имена наших докладчиков озвучим накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает», — написал первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
Украинская православная церковь Московского патриархата назвала ультиматумом письмо о разрыве договора аренды и выдворении из Киево-Печерской лавры.
«В указанном письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано», — сообщила пресс-служба УПЦ.
Единственным основанием для выселения монахов в УПЦ посчитали «прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века».
«Непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас», — заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.