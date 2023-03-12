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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 382-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:53
Украина обладает статусом кандидата в члены Евросоюза, однако нельзя ускорять этот процесс из-за боевых действий, нарушая европейские стандарты, несмотря на то, что это эмоционально понятное требование; будет сложно добиться ускорения по политическим причинам, заявил в интервью Spiegel бывший глава Европарламента Мартин Шульц.  «Турция ждет присоединения в течение 60 лет, и на Западных Балканах есть ряд кандидатов», — указал он.

Журналист напомнил Шульцу, что он всегда был эмоциональным политиком и выступал за создание «Соединенных штатов Европы» к 2025 году — эта концепция предполагала изменение структуры Евросоюза в конфедерацию из всех европейских государств и усиление центральной роли общеевропейских институтов. Политик в ответ отметил, что подобное расширение должно быть связано с реформами, например, отменой принципа единогласного принятия решений в Евросовете.
08:52
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны.
Вчера 20:37
Папа римский Франциск готов посетить Киев при условии, что после визита поедет в Москву. Об этом понтифик заявил в интервью газете La Nacion.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один», — сказал он.
Вчера 18:11
Вооруженным силам Украины необходимо продолжить удерживать Артемовск, чтобы «выиграть время» и подготовиться к контрнаступлению весной, заявил командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — сказал он.
 
Вчера 17:00
Дания передаст первый танк Leopard 1 Украине в начале мая, заявил врио главы Минобороны страны Троельс Лунд Поульсен. Дания, Германия и Нидерланды договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1 в начале февраля. Первый из них прибудет на Украину в мае, сказал министр. Однако вначале танки будут использовать исключительно для обучения украинских военных, подчеркнул он.
 
Вчера 14:50
Средства противовоздушной обороны России перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM и сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки, сообщило Минобороны.

 
Вчера 14:49
Киев начал переброску резервов украинских войск с запорожского направления под Артемовск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Украинские войска проводят ночью переброску резервов с запорожского направления под Артемовск с целью усилить группировку, которая достаточно быстро уничтожается нашими войсками», — сказал Рогов. По его словам, параллельно группировка украинских войск, дислоцируемая в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, усиливается за счет вновь прибывших резервов из числа мобилизованных и военных, прошедших подготовку за границей.
Вчера 13:56
Немецкий логистический оператор прекратил бесплатно доставлять гуманитарный груз на Украину из-за нехватки финансирования, в правительстве Германии еще обсуждают выделение средств, пишет Spiegel. Из-за этого Украина уже недополучила теплые вещи.
Вчера 13:55
Прапорщик Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск со стороны вооруженной группы «украинских националистов», заявило Минобороны России. По данным министерства, Баширов в составе группы военных продвигался по заданному маршруту в лесополосе, они выполняли боевую задачу близ одного из населенных пунктов, который планировалось взять под контроль. Баширов заметил вооруженный отряд. Он предупредил командира и вступил в бой, застигнув противника врасплох, а также организовал эвакуацию раненых российских военных с поля боя, им была оказана неотложная медпомощь.
Вчера 11:13
Финский премьер Санна Марин ни с кем не обсуждала свою идею передать Украине списанные истребители Hornet до того, как озвучила ее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё. Намерение передать Украине истребители Hornet не обсуждались и с министром обороны Антти Кайкконеном, он рассказал Iltalehte, что предостерег бы премьер-министра от этой идеи.
 
Вчера 09:09

Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию. Соответствующая петиция на Украине появилась в ноябре, она собрала необходимые 25 тыс. подписей для рассмотрения. Премьер-министр Денис Шмыгаль должен проработать вопрос вместе с научными учреждениями.

Вчера 08:52
Финляндия может рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей Hornet, которые начали выпускать в 1970-х. Сами Хельсинки через три года должны получить новые американские F-35. 
10.03 22:26

Мир приближается к настоящей глобальной войне, вскоре будет серьезно обсуждаться вопрос об отправке на Украину иностранных войск, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Лидеры западного мира горят военной лихорадкой. <...> Я думаю, мы очень близки к тому, чтобы серьезно начать обсуждать предложения о том, чтобы солдаты союзных Украине стран также пересекли границу и отправились на землю Украины. <...> Мы никогда не были так близки, и мир никогда не был так близок к превращению локальной войны в мировую войну. Вероятность этого возрастает день ото дня», — сказал он.

10.03 22:25
Норвегия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS, говорится в сообщении на сайте правительства. 
10.03 21:59

В Минюсте пояснили, что Всемирный фонд природы (Всемирный фонд дикой природы, WWF) получал поддержку от иностранных источников. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов», — говорится в пресс-релизе министерства.

10.03 21:15

Минюст внес в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, бывшего руководителя «Яндекс. Новости» Льва Гершензона, а также Всемирный фонд природы и Фонд «Свободная Бурятия».

10.03 20:59

Транзит через Турцию товаров, которые внесены в санкционные списки ЕС и США, был прекращен с 1 марта по решению правительства страны, узнал Bloomberg.

Как отмечает агентство, за прошедший год Турция стала одним из главных реэкспортеров западной продукции в Россию, увеличив товарооборот с Москвой до $9,3 в 2022-м, с $5,8 млрд годом ранее. По данным Bloomberg, это создавало трудности для США и ЕС, которые долгое время оказывали на Анкару давление с целью соблюдения санкций.

Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной компании Subasi Мустафа Бояджиоглу подтвердил Bloomberg блокировку экспорта «санкционных товаров» в Россию.

10.03 20:52

Постпредство России в ООН запросило проведение 14 марта открытого заседания Совбеза «по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса».

«Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе. Имена наших докладчиков озвучим накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает», — написал первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

10.03 20:36
Правительство Канады объявило, что вводит запрет на импорт алюминия и стали из России.
10.03 20:00

Украинская православная церковь Московского патриархата назвала ультиматумом письмо о разрыве договора аренды и выдворении из Киево-Печерской лавры.

«В указанном письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано», — сообщила пресс-служба УПЦ.

Единственным основанием для выселения монахов в УПЦ посчитали «прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века».

«Непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас», — заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.

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