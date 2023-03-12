Украина обладает статусом кандидата в члены Евросоюза, однако нельзя ускорять этот процесс из-за боевых действий, нарушая европейские стандарты, несмотря на то, что это эмоционально понятное требование; будет сложно добиться ускорения по политическим причинам, заявил в интервью Spiegel бывший глава Европарламента Мартин Шульц. «Турция ждет присоединения в течение 60 лет, и на Западных Балканах есть ряд кандидатов», — указал он.



Журналист напомнил Шульцу, что он всегда был эмоциональным политиком и выступал за создание «Соединенных штатов Европы» к 2025 году — эта концепция предполагала изменение структуры Евросоюза в конфедерацию из всех европейских государств и усиление центральной роли общеевропейских институтов. Политик в ответ отметил, что подобное расширение должно быть связано с реформами, например, отменой принципа единогласного принятия решений в Евросовете.