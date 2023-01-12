Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 323-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Российские войска серьезное продвинулись в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, заявил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.
По его утверждению, российская артиллерия подавляет силы противника настолько, что он «на некоторых участках даже из окопов выскочить не может». Кимаковский отметил, что количество обстрелов Донецка уменьшилось, что говорит об эффективности работы Вооруженных сил России.
«У нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение именно в районе Артемовска», — сказал он.
МИД России запретил въезд в страну еще 36 британцам, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций <...> принято решение дополнительно включить в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», — отметили в МИД, не назвав имен новых фигурантов списка.
Бывший посол США в России Джон Салливан в интервью изданию Foreign Policy заявил, что не считает сообщения о нездоровье Владимира Путина достоверными. По его словам, ошибки в оценке здоровья лидеров государств нередки для американской разведки. Салливан рассказал, что во время его личных встреч с российским президентом в 2021 году никаких проблем со здоровьем у того не было заметно. «Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно. У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно», — сказал Салливан.
В 2022 году, по словам Салливана, у него уже не было возможности увидеть Путина вблизи. Однако все изменения во внешности президента он относит к последствиям стресса, а не к проблемам со здоровьем.
Уфимский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, который отказался проходить военную службу и участвовать в спецоперации на Украине, к пяти годам лишения свободы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов Башкирии. «Суд признал Кандарова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 (неявка в срок без уважительных причин на военную службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации) Уголовного кодекса, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Кандаров в мае 2022 года, «не желая принимать участие в специальной военной операции», не явился к месту службы. В сентябре его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским и турецким коллегами вопрос создания гуманитарных коридоров для раненых, передает ТАСС. «Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], — да, он такую инициативу высказал — у нас не было. <...> Мы не ставим такой вопрос. Потому что вопросы глобального стратегического характера прорабатываются, обсуждаются Минобороны, спецслужбами, ФСБ России и Вооруженными силами Украины. Очень важно не подменять государственные органы, а действовать системно, слаженно. Тогда будет результат», — сказала она.
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал на 1,24% или 86 копеек и опустился до ₽67,8775, свидетельствуют данные площадки на 10:24. Ниже отметки 68 американская валюта торгуется впервые с 26 декабря 2022 года.
Курс юаня упал на 0,76% или 8 копеек, впервые с 3 января упав ниже ₽10, и составил 9,997. Евро на 10:29 мск -1,48% или ₽1,09 — до ₽72,9075.
МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), его карточка появилась в базе данных ведомства. В карточке не указана фотография разыскиваемого и статья УК, по которой ведутся оперативные действия. ФИО, место и дата рождения в карточке совпадают с данными журналиста Бабченко.
Бабченко включили в список террористов и экстремистов в 2020 году.
Россияне из-за боевых действий на Украине и угрозы диверсий на территории страны должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану их населенных пунктов и домов. Об этом заявил помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время, когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — уверен Алаудинов. По его мнению, постоянно тренирующийся с оружием человек «внутренне в любой день будет готов <...> пойти, как говорится, на передовую» и подготовится к «нахождению на войне».
Всю российскую молодежь необходимо обучить военным специальностям, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ», — предложил Соболев. По его мнению, военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться им необходимо минимум полгода.
Дмитрий Медведев назвал собранием «убогих» сегодняшнюю встречу лидеров Украины, Польши и Литвы во Львове. «Молятся, как выяснилось, на танки. «Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, ещё какой-то английский неликвид. Всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», - сказал он.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что территория Соледара полностью зачищена от украинских подразделений. «Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убиты около 500 человек. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня «для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе», сообщается на сайте турецкого Минобороны.
«Наша страна, включая нашего президента, будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор», — говорится в сообщении.
Министерство юстиции России включило шведскую неправительственную организацию Ryska Antikrigskommitteten i Sverige («Русский антивоенный комитет в Швеции») в перечень нежелательных.
Это было сделано на основании решения Генпрокуратуры, отметили в Минюсте. Надзорное ведомство признало нежелательной деятельность «Русского антивоенного комитета в Швеции» в декабре прошлого года. Работа организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», заявили в Генпрокуратуре.
Дмитрий Песков не стал комментировать перестановки в руководстве Объединенной группировки войск в зоне военной операции.
«Это вопрос в Минобороны», — ответил Песков ТАСС.
«Укроборонпром» отчитался, что наладил за границей, на мощностях одной из стран — членов НАТО, серийное производство 82-мм минометных выстрелов.
Концерн утверждает, что боеприпас удалось значительно усовершенствовать. «Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных», — сказано в сообщении в телеграм-канале «Укроборонпром».
Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы из миномета на расстоянии до 4,5 тыс. метров.
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа после переговоров с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, передает УНН.
«Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе», — заявил Науседа, не уточняя, о каких именно установках идет речь.
Минобороны Белоруссии начало внезапную проверку боевой готовности в крупном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов для вооруженных сил.
«Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности», — сообщило министерство в своем телеграм-канале.