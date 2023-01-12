Бывший посол США в России Джон Салливан в интервью изданию Foreign Policy заявил, что не считает сообщения о нездоровье Владимира Путина достоверными. По его словам, ошибки в оценке здоровья лидеров государств нередки для американской разведки. Салливан рассказал, что во время его личных встреч с российским президентом в 2021 году никаких проблем со здоровьем у того не было заметно. «Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно. У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно», — сказал Салливан.

В 2022 году, по словам Салливана, у него уже не было возможности увидеть Путина вблизи. Однако все изменения во внешности президента он относит к последствиям стресса, а не к проблемам со здоровьем.