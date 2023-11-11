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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 626-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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21:15

Город Валуйки в Белгородской области попал под обстрел, повреждения получила линия электропередач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет. «Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор», — уточнил Гладков. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. 

20:33

Германия намерена удвоить в 2024 году расходы на военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд, пишет Bild. По данным издания, полученным из Минобороны страны, это уже одобрила правящая коалиция.

Первоначально министр финансов Германии Кристиан Линднер запланировал в федеральном бюджете на 2024 год €4 млрд для помощи Украине, однако эти деньги уже направили на ранее обещанные проекты. У Минобороны ФРГ осталось лишь €120 млн, пишет издание. 

Министр обороны Борис Писториус попросил еще €5 млрд, но в итоге было решено добавить €4 млрд. Еще €2 млрд ведомство сможет потратить в рамках обязательств по долгосрочным контрактам на поставку вооружений. 

20:14

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (занимал эту должность в 2009–2014 годах) предложил принять Украину в Североатлантический альянс без утраченных территорий, сообщает The Guardian.

По мнению Расмуссена, вопрос присоединения Киева к блоку нельзя откладывать до следующего года. «Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», — убежден он. 

Расмуссен считает, что если принять Киев в блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой. По мнению генсека, «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию военных действий с Россией, «удержит ее от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта». 

18:53

После обстрела со стороны ВСУ поселка Запесочье Погарского района Брянской области пострадала 60-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь. На месте обстрела, уточнил Богомаз, работают экстренные и оперативные службы. 

17:59

Власти Украины обяжут поставщиков топлива для армии красить бензин и дизель зеленым и красным цветом соответственно, чтобы бороться с их перепродажей, сообщили в Минобороны страны. В топливо будут добавлять специальный краситель.

«Маркировка даст возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое закупили исключительно для нужд ВСУ, и уменьшит возможность его незаконной продажи», — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.

В Минобороны подчеркнули, что промаркированное топливо не получится разбавить, чтобы заставить цвет исчезнуть, потому что «даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета». Аналогичная ситуация с бензином. 

14:35

Российская армия нанесла удар по складу механизированной бригады ВСУ в Киевской области, говорится в сводке Минобороны.

В ночь на 11 ноября в Киеве и области звучала воздушная тревога, на подступах к украинской столице работала система ПВО, сообщали местные власти.

09:47

Некоторые страны ЕС противятся планам Брюсселя потратить до €20 млрд на военную помощь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

В августе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Киеву на 2024–2027 годы объемом €20 млрд — по €5 млрд на каждый год. Однако, по словам собеседников агентства, перед встречей глав Минобороны стран ЕС 14 ноября ряд стран, в том числе Германия, выразил сомнения по поводу выделения столь больших сумм на четыре года вперед.

«У Германии много вопросов... и по праву. Мы говорим о больших деньгах», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. 

09:41

В Киеве прозвучали два взрыва, cейчас в городе объявлена воздушная тревога, сообщило МВД Украины.

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», — подтвердил киевский мэр Виталий Кличко. 

Воздушная тревога звучит также в Киевской и Одесской областях. Кроме того, при взрыве пострадал завод в Бериславском районе части Херсонской области, контролируемой украинскими властями. Об этом сообщил в телеграм-канале глава местной обладминистрации Александр Прокудин. 

Вчера 23:22

В Одесской области снова слышны взрывы, передает «Страна.ua».

Около 22:17 мск в регионе объявили новую воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей оставаться в укрытиях.

Вчера 21:03

Министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас сообщил, что его страна передала Украине пусковые установки системы ПВО NASAMS. Вильнюс получил их от Норвегии по согласованию с Осло согласился отправить киевским властям.

Вчера 20:45

Издание «Думская» сообщило о взрывах в Одессе.

Вчера 20:17

Канада ввела новые антироссийские санкции. В список физических лиц внесены в том числе певица Жасмин и бывший министр иностранных дел Игорь Иванов. В список юридических лиц – «Известия», телеканал РЕН.

Вчера 20:11

Украинские власти исключили несколько памятников из Реестра культурного наследия, что позволяет их демонтировать. Среди них памятники Пушкину в Киеве, Харькове, Одессе и Житомире, могила Ватутину в Киеве, памятник Суворову в Измаиле, а также памятник адмиралу Ушакову в Херсоне.

Вчера 18:43

Вчера 17:58

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен и дальше поддерживать Украину на поле боя и за столом переговоров, поскольку поражение Киева приведет к дополнительным угрозам для НАТО.

Вчера 16:49

Минобороны сообщило, что за последнюю неделю российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском положении, а на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

Вчера 16:45

Еще одно село обстреляно со стороны ВСУ в Брянской области – Локотовка Стародубского муниципального округа. «Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение», - сообщил Богомаз.

Вчера 16:25

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сушаны Климовского района. «Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела повреждены несколько домовладений».

Вчера 16:07

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Козино Рыльского района. «К счастью, пострадавших нет. Повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, а также окна, забор и хозпостройка одного частного домовладения, 2 автомобиля».

Вчера 15:55

Издание «Страна ua» сообщило о взрыве в Запорожье.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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