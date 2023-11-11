Германия намерена удвоить в 2024 году расходы на военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд, пишет Bild. По данным издания, полученным из Минобороны страны, это уже одобрила правящая коалиция.



Первоначально министр финансов Германии Кристиан Линднер запланировал в федеральном бюджете на 2024 год €4 млрд для помощи Украине, однако эти деньги уже направили на ранее обещанные проекты. У Минобороны ФРГ осталось лишь €120 млн, пишет издание.

Министр обороны Борис Писториус попросил еще €5 млрд, но в итоге было решено добавить €4 млрд. Еще €2 млрд ведомство сможет потратить в рамках обязательств по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.