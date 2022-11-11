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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 261-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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08:21
Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь после вывода российских войск, заявил президент США Джо Байден журналистам по пути на авиабазу Andrews.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не выведет [вооруженные силы] из Украины», — сказал он.
07:35
Украинская экономика нуждается в постоянной финансовой поддержке со стороны США, стран Европы и Международного валютного фонда (МВФ), заявил The Washington Post замминистра экономики Тарас Качка.

«Финансовая поддержка нашего бюджета для нас является частью военной поддержки. Без нее наша финансовая система потерпела бы крах. И это означало бы немедленную победу России», — сказал он. 
07:24
По объекту критической инфраструктуры на территории Винницкой области Украины нанесен удар, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

«Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы», — написал он.  
Вчера 23:12

Концерн «Укроборонпром» и агентство при Минобороны Чехии подписали соглашение о создании оборонного кластера для производства военной техники и боеприпасов, а также обслуживания и ремонта вооружения и техники.

Создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности создание совместных научно-исследовательских центров.

Вчера 22:20

В новый пакет военной помощи США Украине оценивается в $400 млн, в него вошли четыре системы ПВО AVENGER, а также ракеты Stinger, ракеты для ЗРК HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Помимо этого, США направляют Украине около 400 гранатометов, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, снаряжение для расчистки препятствий, а также защитное снаряжение для солдат при холодной погоде.

Вчера 21:50

Джейк Салливан заявил, что США не оказывают давления на Украину в вопросе проведения переговоров с Россией. По его словам, Вашингтон и Киев действуют как партнеры.

Вчера 21:28

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он включит в себя ракеты для систем ПВО Hawk, а также комплексы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Вчера 21:14

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в районе Николаева. Воздушная тревога была объявлена в том числе в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Вчера 21:12
В Киевской области запретили праздничную иллюминацию, в том числе гирлянды, на объектах коммерческой, коммунальной и государственной собственности. Глава обладминистрации Алексей Кулеба объяснил это необходимостью экономить электроэнергию.
Вчера 21:01

Взрывы, которые услышали жители Мелитополя, прозвучали на плановой тренировке подразделений российской армии и Росгвардии, уточнил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Примерно за час до этого чиновник сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов. «В Мелитополе громко. <...> Природа взрывов уточняется», — написал он.

Вчера 20:44

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Павловка занята российскими войсками и уже «на 90% зачищена», передает ТАСС.

Вчера 20:34

Великобритания передаст Украине еще 1 тыс. ракет класса «земля-воздух», а также 25 тыс. зимних наборов для военных. Об этом премьер-министр королевства Риши Сунак рассказал Владимиру Зеленскому по телефону.

Сунак и Зеленский также обсудили международную поддержку Украины и договорились поддерживать тесный контакт по вопросам поставки украинского зерна и удобрений на мировые рынки.

Вчера 20:11
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы Александр Сидякин, Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе партии.
Вчера 19:39

Экстренные и социальные службы Херсона будут эвакуироваться из города в числе последних, заявил представитель областной военно-гражданской администрации Сергей Мороз.

"Остались экстренные службы, остались небольшие отряды полиции, которые продолжают смотреть за порядком в Херсоне, также остались медицинские работники, которые оказывают медицинскую помощь, социальные работники, которые помогают. Понятно, что все эти люди будут эвакуированы вместе с военными, когда пройдет полная эвакуация и все военные покинут Херсон", - сказал он (цитата по ТАСС).

Вчера 19:09

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал изменение структуры правительства, в нем появятся «дополнительные вице-премьеры». В видеообращении, которое размещено в его телегреме, Пушилин объяснил это решение борьбой с бездействием чиновников.

По его словам, власти проведут анализ работы чиновников разного уровня. «В отношении тех нерадивых чиновников, которые не слышат граждан, которые отправляют их по кругу по разным кабинетам, прикрываются различными бумажками, будут приняты соответствующие кадровые решения вплоть до увольнения с волчьим билетом», — сказал Пушилин.

Вчера 18:49

Военком Владимирской области Юрий Гусаров ответил на записанное обращение к президенту Владимиру Путину родственников мобилизованных со словами о том, что их родных «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово».

«Информация на видео не относится к ситуации с нашими полками. Оно снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположении воинской части. В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть. Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно, связь с командирами поддерживается», — ответил военком.

Video

По его словам, перед отправкой в части с мобилизованными проводили занятия на базе военного учебного центра.

«Перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой смотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым, как по линии Министерства обороны, так и дополнительными средствами от Владимирской области», — утверждает Гусаров.

Вчера 18:36

Минфин США разрешил проводить транзакции для нужд российских дипломатических миссий.

Действие генеральной лицензии, которую выдало управление по контролю за иностранными активами (OFAC), распространяется на транзакции, связанные с российскими посольствами и консульствами как в США, так и за их пределами.

Вчера 18:18

Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились не выдавать шенгенские визы россиянам с загранпаспортами, выданными в новых присоединенных субъектах, а также по документам, выданным в Абхазии и Южной Осетии.

Это решение пока носит предварительный характер, его должны утвердить все члены Евросоюза.

Вчера 18:01

РЖД повторно обратились в Совет ЕС с требованием рассмотреть отмену санкций

«С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более 3-х месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено. При этом компания не была уведомлена о причинах столь длительной задержки в рассмотрении. Это может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам», — сообщила компания.

Вчера 17:33

Представитель запорожской обладминистрации Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что 7 ноября украинские подразделения предприняли попытку наступления в районе Орехова и Гуляйполя, но были уничтожены российской артиллерией. По его словам, потери понес в том числе и запрещенный в России батальон «Азов».

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