Концерн «Укроборонпром» и агентство при Минобороны Чехии подписали соглашение о создании оборонного кластера для производства военной техники и боеприпасов, а также обслуживания и ремонта вооружения и техники.

Создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности создание совместных научно-исследовательских центров.