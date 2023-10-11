За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области 43 снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Регион также пять раз атаковали дроны-камикадзы, еще один дрон был сбит. Один квадрокоптер сбросил взрывное устройство.

В селе Поповка Краснояружского района погибли двое мирных жителей: пожилой мужчина от полученных травм умер на месте, его жена, получившая тяжелые осколочные ранения, скончалась в скорой по пути в больницу.

Повреждены четыре частных домовладения. Была нарушена система газоснабжения и повреждена линия электропередачи, их работу уже восстановили. В селе Долгое Валуйского городского округа поврежден экскаватор одного из предприятий.