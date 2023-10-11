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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 595-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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11:17

На подлете к Брянску уничтожили беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

10:54

За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области 43 снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Регион также пять раз атаковали дроны-камикадзы, еще один дрон был сбит. Один квадрокоптер сбросил взрывное устройство.

В селе Поповка Краснояружского района погибли двое мирных жителей: пожилой мужчина от полученных травм умер на месте, его жена, получившая тяжелые осколочные ранения, скончалась в скорой по пути в больницу.

Повреждены четыре частных домовладения. Была нарушена система газоснабжения и повреждена линия электропередачи, их работу уже восстановили. В селе Долгое Валуйского городского округа поврежден экскаватор одного из предприятий.

10:34

Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Установлены 794 наемника из 35 стран мира», — сказал он.

10:28

Главное за ночь:

  • Средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Суражским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
  • Республиканцы в палате представителей США не поддержали идею Белого дома связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израилю, передает NBC.
  • Российские штурмовые самолеты и вертолеты самолеты нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
00:10

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск нового коридора для экспорта украинского зерна через Молдавию и Румынию. В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022-го. Москва объяснила это тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельхозпродукции не исполняются.

Вчера 19:25

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна решила предоставить Украине «зимний пакет» военной помощи более чем на 1 млрд евро. В него войдут средства ПВО Patriot, Iris, три зенитных комплекса Gepard, 10 танков Leopard 1A5, боеприпасы калибра 155 мм, а также автомобили, в том числе и санитарные.

Вчера 19:13

Минобороны сообщило, что около 17:10 дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

Вчера 18:35

Вчера 18:03

МВФ опубликовал октябрьский прогноз роста экономик мира в 2023-2024 году, в нем пересмотрены данные по России и Украине.

Фонд прогнозирует, что в текущем году российская экономика вырастет на 2,2%, в следующем — на 1,1%. Украинская вырастет на 2% в 2023-м и на 3,2% в 2024-м.

«Повышение темпов роста отражает существенный бюджетный стимул,
сильные инвестиции и устойчивое потребление в условиях напряженного рынка труда», — сказано в документе о России.

На Украине рост объясняют «более сильным, чем ожидалось, увеличением внутреннего спроса роста» за счет адаптации компаний и домохозяйств к условиям военного времени на фоне резкого снижения инфляции и стабильности валютных рынков.

Вчера 17:37

Владимир Зеленский сменил главу военной администрации Полтавской области. Вместо Дмитрия Лунина эту должность занял Филипп Пронин, который ранее специализировался на вопросах финансов и налогообложения в частных и государственных структурах.

Вчера 16:35

Дмитрий Медведев в Telegram прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что за палестинским движением ХАМАС стоит Россия. «С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка», - написал он. Помимо этого, Медведев написал, что «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) – «традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете». «Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость», - считает Медведев.

Вчера 16:17

Оружейный концерн Rheinmetall получил третий заказ от правительства Германии на поставки более 100 тыс. 155 мм снарядов для Украины, говорится на сайте компании. «Стоимость контракта составляет сотни миллионов евро. Несколько десятков тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, остальные — в 2024 году», — подчеркнул концерн.

Вчера 16:15

Украинский президент Владимир Зеленский и глава Румынии Клаус Йоханнис на встрече в Бухаресте договорились поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства. Йоханнис в частности пообещал и дальше оказывать Киеву военную помощь.

Вчера 15:49

Вячеслав Гладков уточнил, что женщина, которая получила тяжелые ранения при обстреле села Поповка Краснояружского района, умерла в машине скорой помощи.

Вчера 15:43

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Оно было прервано на пять с половиной часов.

Вчера 15:13

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. «К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения», - написал он в Telegram.

Вчера 13:59

Владимир Рогов заявил, что в результате контратаки российским подразделениям удалось продвинуться на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки на Запорожском направлении.

Вчера 13:48

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя в результате удара украинского беспилотника по Никитовскому району города.

Вчера 13:30

Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 550 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе танк, артиллерийская система М777, две САУ «Гвоздика».

Вчера 13:24

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Клещеевки;
  • на Южно-Донецком направлении отражены две атаки в районе Приютного;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районах юго-восточнее Кузьмино и Червоной Дибровы;
  • на Купянском направлении отражены четыре атаки в районе населенного пункта Лиман Первый;
  • на Запорожском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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