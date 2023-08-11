Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 534-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Вслед за небом над Внуково воздушное пространство закрыли над Калугой, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».
ВСУ около шести утра приняли попытку танкового прорыва в районе сел Работино и Новоданиловка в Запорожской области, сообщил в Telegram врио главы региона Евгений Балицкий.
«Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила», — написал он.
По словам Балицкого, продолжаются частые обстрелы, за минувшие сутки их было 174.
Жители города Скопина в Рязанской области услышали два громких звука взрыва. В единой дежурно-диспетчерской службе района сообщили, что шум связан с самолетами, которые преодолели звуковой барьер, передает ТАСС.
Капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, но урегулирования конфликта не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне, написал в Telegram замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал выделение США средств на контрнаступление Украины.
«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти», — заявил Медведев.
Над аэропортом Внуково закрыли небо, сообщили ТАСС и телеграм-канал «112».
Вылеты и прилеты рейсов отложены. Объявлен режим «Ковер»: по предварительной информации, в районе Кубинки заметили беспилотник, летящий в сторону Москвы, пишет телеграм-канал.
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр Виталий Кличко.
На подлете к Курску накануне поздним вечером сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Двумя днями ранее, 8 августа, дрон упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Как сообщал Старовойт, легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские подразделения приблизились к поселкам Кучеровка и Петропавловка, которые фактически являются пригородами Купянска. За ними идут расположенные на восточном берегу реки Оскол районы Купянск-Узловая и Купянск-Заосколье.
Власти Лисичанска сообщили об обстреле частного сектора со стороны ВСУ. В результате никто не пострадал, но разрушения есть в нескольких домах.
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ), что позволит начать выселение монахов из лавры. О решении суда в телеграм-канале сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.
Запорожская обладминистрация сообщила о взрывах в Запорожье. Не сообщается, где именно они произошли, однако отмечается, что есть пострадавшие.
Судья Крымского футбольного союза Константин Попов погиб в зоне военной операции. Об этом сообщил руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс.
«Он подорвался на мине и неделю в больнице боролся за жизнь, но, к сожалению, скончался», — сказал Вакс (цитата по «РИА Новости Крым»).
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил агентству «РИА Новости», что на авдеевском направлении российские подразделения продолжают наступательную операцию. «Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих», — сказал он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при обстреле села Чаусы Погарского района один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. «В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела деревни Заболотовка Глушковского района повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей.
Руководители администрации президента Украины и силовых ведомств страны (в том числе Андрей Ермак, Валерий Залужный, Александр Сырский, Кирилл Буданов) провели переговоры в расширенном формате с представителями США, сообщает Klymenko Time. Ермак в частности заявил, что «ВСУ преуспевают, но российская армия давит на украинскую оборону». Также речь шла о просьбах усилить защиту городов и инфраструктурных объектов от воздушных атак. С американской стороны в переговорах участвовали в том числе советник президента Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил изданию «Украинская правда», что в украинском законодательстве нет запрета проводить выборы во время военного положения. Однако он считает, что в текущей ситуации они будут несправедливыми, поскольку неясно, как организовать голосование военных на линии фронта или беженцев. Теоретически выборы должны пройти в конце октября.
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Горьковский в Грайворонском городском округе. «Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы», — написал он в Telegram.
Генпрокуратура вмешалась в дело об оскорблении в Свердловской области сына участника военной операции в шапке с буквой Z, по результатам которого виновный получил штраф в размере ₽7 тыс. В ведомстве посчитали, что совершенное Александром Неустроевым деяние «является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».