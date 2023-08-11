Капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, но урегулирования конфликта не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне, написал в Telegram замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал выделение США средств на контрнаступление Украины.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти», — заявил Медведев.