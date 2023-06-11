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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 472-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:38

Польша не имела отношения к взрывам на газопроводах проекта «Северный поток», нет оснований связывать республику с этими событиями, заявил координатор польских спецслужб в правительстве республики Станислав Жарын. Накануне The Wall Street Journal писала о «польском следе» в деле о подрыве газопроводов.

09:34

Ночью в Калужской области рядом с деревней Стрелковка в Жуковском районе упал беспилотник. Пострадавших нет.

09:17

В Алексеевском округе Белгородской области ночью сошли с рельсов 15 вагонов. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что вагоны были пустые, пострадавших нет. Остановлено движение электричек.

Вчера 19:36

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа дважды за день обстреливали ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия», — сообщил он.

Вчера 17:54

Канада конфискует российский транспортный Ан-124 и передаст его Украине, сообщил канадский премьер Джастин Трюдо во время визита в Киев.

Ан-124, принадлежащий крупнейшей грузовой авиагруппе России «Волга-Днепр», задержали в аэропорту Торонто в феврале 2022 года. Весной Оттава ввела санкции против компании.

Посол России Олег Степанов говорил, что самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая и был зафрахтован правительством Канады. Ан-124 приземлился в Торонто 27 февраля за два часа до того, как власти страны закрыли небо для российских авиакомпаний. После этого власти задержали борт и заявили, что он будет «удерживаться до завершения срока действия этого ограничения».

Вчера 17:00

По Донецку выпустили 2 ракеты из РСЗО, сообщает представительство ДНР в СЦКК. ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщает о трех взрывах и работе ПВО.

Вчера 16:51

Минобороны России опубликовало видео, на котором, согласно сообщению ведомства, показана уничтоженная бронетехника западного производства, поставленная ВСУ. Ранее в министерстве сообщили об уничтожении четырех танков Leopard и пяти бронемашин Bradley.

Video

Вчера 15:11

Минобороны сообщило об отражении атаки украинских сил нa южно-донецком направлении. В ведомстве заявили, что противник потерял шесть бронеавтомобилей.

Атаки отразили и на запорожском направлении, там украинская сторона потеряла шесть танков в районе Малой Токмачки, утверждают в Минобороны.

Вчера 14:57

В Киеве завершили проверку всех 4655 укрытий и технически пригодными с условием наведения в них порядка оказались только половина (50%), нареканий не вызвали 15% объектов, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Вчера 14:12

Канцлер Германии Олаф Шольц в скором времени планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Вчера 13:38

С начала июня на военную службу по контракту приняты 13,5 тыс. человек, что более чем в два раза превышает показатели прошлого месяца, сообщил замглавы Минобороны Николай Панков.

По его словам, сформировано более 40 добровольческих формирований. Панков напомнил о приказе министра обороны Сергея Шойгу, в соответствии с которым добровольцы должны до 1 июля подписать контракты с Минобороны, что придаст им необходимый правовой статус и позволит распространить на них, а также членов их семей, меры соцподдержки.

Вчера 12:54

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом.

Вчера 09:37

Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

В Новой Каховке на контролируемом Россией левом берегу Днепра уровень воды снизился на 3 м, до отметки в 7 м. В Алешках за сутки уровень воды упал с 5 м до 3 м, в Голой Пристани с 5 м до 4 м.

По состоянию на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали свыше 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. «Более 1,7 тысяч эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека доставлены в больницу», — добавил глава региона.

Вчера 09:30

Уровень воды на подконтрольном Украине правом берегу Днепра снизился на 31 см и составляет 4,72 м, сообщил украинский губернатор Александр Прокудин. Он предупредил, что в воскресенье начнутся сильные дожди, что замедлит спад наводнения и станет «еще одним испытанием».

По его словам, за вчерашний день эвакуировали более 200 человек, а всего — 2588.

Вчера 09:24

Польша была оперативным логистическим центром для подорвавшей трубопроводы «Северный поток» диверсионной группы, следует из появившихся улик у Федерального управления уголовной полиции Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Немецкие следователи склоняются к тому, что яхта «Андромеда», замеченная в районе взрыва, была причастна к инциденту. Судно арендовали через польское турагентство, которое «по-видимому, является частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой».

Вчера 09:14

Главное к 9:00:

  • Украинские силы утром 10 июня нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, погибла женщина, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительным данным, удары наносили с помощью ракет поставленных Британией ракет Storm Shadow.
  • Силы ПВО сбили две баллистические ракеты, запущенные из украинской мобильной установки «Гром-2», сообщил глава республики Сергей Аксенов. Жертв и пострадавших нет.
  • Ночью взрывы прозвучали в Одессе, местная администрация сообщала о работе ПВО. Погибли три человека, 26 пострадали.
  • Российские военные сорвали попытки атак штурмовых групп двух украинских бригад в районе села Торское и Серебрянского лесничества в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
  • Международный комитет Красного Креста готов оказать помощь всем пострадавшим после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на обоих берегах Днепра.
  • Исход боевых действий на Украине будет зависеть от итогов выборов президента США, которые пройдут в следующем году, заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд. «Если [Дональд] Трамп будет избран, он скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе», — сказал Олланд, добавив, что конфликт «обходится слишком дорого».

     



 

09.06 21:15

Россиянин по имени Дмитрий Мишов обратился к властям Литвы с просьбой о предоставлении убежища, заявил замглавы МВД страны Арнолдас Абрамавичюс, передает Kauno Diena.

Ранее Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с человеком, которого называла «военным российской армии». Издание утверждало, что он Дмитрий Мишов, «лейтенант и пилот ВКС». Би-би-си писала, что Мишов нелегально пересек границу «одной из стран Балтии» 28 мая. Сам Мишов сказал в интервью Би-би-си, что не хотел участвовать в спецоперации на Украине.

«Упомянутый гражданин, гражданин Российской Федерации, находится в Литве, вчера [он] обратился в Вильнюсское отделение Департамента миграции с заявлением о предоставлении убежища, но оно не было зарегистрировано», — сказал Абрамавичюс

09.06 20:41

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после его слов об «Ахмате» и обвинил соратников последнего в нарушении достигнутых между ними договоренностей.

Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения „Ахмат“ в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи.

По словам Кадырова, после «очередного заявления Пригожина» он ему позвонил, чтобы «поставить точку» в вопросах перехода на личности и в обсуждении действий российской армии и ее руководства.

«Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни „Ахмат“, ни „Вагнер“ в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры „Вагнера“ уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений», — заявил глава Чечни.

09.06 19:54

В Западном военном округе прокомментировали сообщения о повестках по СМС в Петербурге.

«Пока система оповещения о повестках через СМС только разрабатывается, повестки жителям Петербурга таким способом не рассылаются», — сообщили РБК в пресс-службе ЗВО.

В военном комиссариате по Кронштадтскому и Курортному районам Петербурга в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию продолжили настаивать, что оповещение через СМС законно.

Ранее в военкомате заявили РБК, что уведомление о повестках по СМС «практикуется, городской военкомат это распоряжение дал».

09.06 19:25

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