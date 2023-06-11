С начала июня на военную службу по контракту приняты 13,5 тыс. человек, что более чем в два раза превышает показатели прошлого месяца, сообщил замглавы Минобороны Николай Панков.

По его словам, сформировано более 40 добровольческих формирований. Панков напомнил о приказе министра обороны Сергея Шойгу, в соответствии с которым добровольцы должны до 1 июля подписать контракты с Минобороны, что придаст им необходимый правовой статус и позволит распространить на них, а также членов их семей, меры соцподдержки.