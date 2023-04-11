Украинские военные готовятся к форсированию Днепра, на правый берег реки перебрасываются живая сила и техника, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонский области Владимир Сальдо.

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сказал Сальдо.

По его мнению, сил для успешного форсирования Днепра у ВСУ недостаточно, в том числе из-за техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения, хотя людей «нагнали достаточно».