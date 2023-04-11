Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 411-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинские военные готовятся к форсированию Днепра, на правый берег реки перебрасываются живая сила и техника, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонский области Владимир Сальдо.
«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сказал Сальдо.
По его мнению, сил для успешного форсирования Днепра у ВСУ недостаточно, в том числе из-за техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения, хотя людей «нагнали достаточно».
Вооруженные силы Украины могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления из-за существенных проблем с сосредоточением войск, дефицита боеприпасов и вооружения, считает разведка США. Такая оценка содержится в опубликованных из-за утечки секретных документах, пишет Washington Post. В Вашингтоне считают, что планируемая ВСУ операция рискует привести лишь к «скромным территориальным приобретениям».
Источники WP рассказали, что в течение нескольких недель после составления этого документа американские чиновники провели переговоры с украинскими коллегами. Они хотели убедиться, что амбиции Украины соответствуют ее возможностям. Обе стороны покинули встречу с ощущением, что власти Украины начали осознавать ограниченность перспектив наступления.
Поставки Украине оружия по ленд-лизу до сих пор не начались из-за того, что Вашингтон не хочет пока накладывать на Киев финансовые обязательства, утверждает Politico со ссылкой на источники.
Программа ленд-лиза предусматривает отсроченную оплату военных поставок, но пока для этого есть возможность Вашингтон готов передавать оружие Украине безвозмездно. Программу ленд-лиза могут задействовать в том случае, если бесплатные поставки оружия сорвут республиканцы.
Индия должна играть более важную роль в урегулировании украинского конфликта, заявила заместитель министр иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время визита в эту страну.
По ее словам, конфликт на Украине не должен рассматриваться как европейская проблема, поскольку он влияет на весь мир. Помимо этого, Украина с нетерпением ждет визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киеве и ожидает приглашения на G20, которую сейчас возглавляет Индия, отметила Джапарова.
Минобороны Болгарии заявило, что не будет передавать Украине истребители МиГ-29 бесплатно.
«Минобороны не вело переговоров о безвозмездной поставке Украине болгарских истребителей МиГ-29. Такое решение привело бы к дефициту возможностей, что противоречит Конституции республики и закону об обороне и вооруженных силах», — говорится в сообщении Минобороны.
По данным испанского агентства EFE, в Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов. Агентство напомнило, что на вооружении у страны имеется 16 МиГ-29, причем только шесть из них в рабочем состоянии.
Попавшие в интернет секретные документы США не должны подорвать отношения Украины и западных государств, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются», — сказал Подоляк.
Он отметил, что нехватка ПВО у украинской армии и некоторые другие представленные в опубликованных документах данные уже были известны общественности.
Вашингтон пока не знает, удалось ли ликвидировать утечку секретных данных Пентагона или могут быть опубликованы и другие материалы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
Он призвал дать американскому Минюсту, который начал уголовное расследование по этому поводу, сделать свою работу. По словам Кирби, администрация США относится к утечке очень серьезно, и не может быть никаких оправданий тому, что эти документы попали в публичное поле.
США продолжат помогать Украине, в этом вопросе их позиция неизменна, добавил Кирби.
Телеканал CNN со ссылкой на документ Пентагона из опубликованной в интернете «утечки» сообщил, что 23 февраля Болгария «выразила желание» передать находящиеся у нее в эксплуатации истребители МиГ-29 Украине. Однако взамен болгарские власти попросили поставить им американские F-16s. Согласно планам Софии, такой обмен мог бы занять год, отмечает телеканал.
Минобороны Болгарии эту информацию отрицает, передало Болгарское национальное радио.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон вернулся в руководство оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ). «Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча предложил внести изменения в номинальный состав Исполкома — коллегиального руководящего органа формирования, — введя в его состав Игоря Додона. В присутствии членов республиканского совета исполком принял решение о назначении Игоря Додона исполнительным секретарем ПСРМ», — говорится в сообщении на сайте партии.
Додон был президентом Молдавии в 2016-2020 годах. В мае 2022 года в республике завели уголовное дело на Додона, обвинив его в получении крупной суммы денег от лидера Демократической партии страны. До средины ноября 2022 года Додон находился под домашним арестом.
Порядок передачи снаряжения и оборудования военным в зоне спецоперации на Украине необходимо упростить, сделав его уведомительным, предложил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и Министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили», — пояснил Кожемяко. И отметил, что у каждого региона налажены свои каналы поставок и это будет лучше для всех субъектов.
Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации.
Должность оставалась вакантной с конца января, когда с нее был уволен Алексей Кулеба (сейчас он занимает пост замглавы офиса президента).
Президент Молдавии Майя Санду анонсировала на 21 апреля «народное собрание» в центре Кишинева, чтобы продемонстрировать миру выбранный, по ее словам, молдаванами путь в Европу. Об этом она сообщила в ходе обращения к гражданам.
«Сегодня мы запустили инициативу по созыву в Кишиневе собрания граждан, чтобы рассказать всему миру, что мы европейцы и это путь, который мы выбрали», — сказала Санду.
Россияне в марте увеличили нетто-покупки валюты через банки и на бирже — с 72,6 млрд (статистика за февраль 2023 года) до 121,8 млрд руб., говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» от Банка России.
Население наращивало покупки как в «дружественной», так и в «недружественной» (доллары и евро) валюте, но в первом случае объемы росли более существенно. Так, в марте физлица купили юани на общую сумму 41,9 млрд руб. против 11,6 млрд руб. в феврале. Но при ослаблении рубля частные инвесторы перешли к продажам валюты.
Роскомнадзор не видит оснований для снятия блокировки с Twitter, соцсеть не удалила 1,3 тыс. запрещенных материалов. Речь идет о детской порнографии, «наркотическом и суицидальном контенте», призывах к участию в массовых беспорядках, «сообщениях экстремистских организаций, фейках», заявили в ведомстве.
Ранее пересмотреть решение о блокировке Twitter предлагал депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, «если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ». Кроме того, российские госорганы могут использовать соцсеть в качестве площадки, чтобы «объяснять западной аудитории позицию России».
Правительство ФРГ объявило о небольшом увеличении военной помощи Украине. В соответствии с обновленными данными, размещенными на сайте кабмина, Киеву будут, в частности, поставлены:
- 4 инженерных бронемашины DACHS, сделанных на основе танка Leopard-1 (неделей ранее их планировалось поставить 3 штуки);
- 60 бронированных внедорожных грузовиков Zetros (было 52);
- 42 мобильных антенных мачты (было 34);
- 34 разведывательных беспилотника (было 26);
- 83,520 снарядов калибра 40мм (было 60 тыс.).
Новый учебник истории для старших классов, в котором «раскрыты все причины» начала боевых действий против Украины, поступит в школы уже в новом учебном году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Летом планируем выпустить учебники для 10-11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — сказал он в интервью «Российской газете».
Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок, сообщил Картаполов.
«Для тех, кто уклоняется, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — сказал депутат.
Картаполов добавил, что если призывник вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и так далее.
Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, электронные оповещения и обычные повестки будут иметь равную юридическую силу.
Картаполов добавил, что поправки также предполагают оповещение заказными почтовыми отправлениями.
Традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя предлагается сохранить.