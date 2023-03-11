Транзит через Турцию товаров, которые внесены в санкционные списки ЕС и США, был прекращен с 1 марта по решению правительства страны, узнал Bloomberg.

Как отмечает агентство, за прошедший год Турция стала одним из главных реэкспортеров западной продукции в Россию, увеличив товарооборот с Москвой до $9,3 в 2022-м, с $5,8 млрд годом ранее. По данным Bloomberg, это создавало трудности для США и ЕС, которые долгое время оказывали на Анкару давление с целью соблюдения санкций.

Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной компании Subasi Мустафа Бояджиоглу подтвердил Bloomberg блокировку экспорта «санкционных товаров» в Россию.