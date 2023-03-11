Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 381-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию. Соответствующая петиция на Украине появилась в ноябре, она собрала необходимые 25 тыс. подписей для рассмотрения. Премьер-министр Денис Шмыгаль должен проработать вопрос вместе с научными учреждениями.
Мир приближается к настоящей глобальной войне, вскоре будет серьезно обсуждаться вопрос об отправке на Украину иностранных войск, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Лидеры западного мира горят военной лихорадкой. <...> Я думаю, мы очень близки к тому, чтобы серьезно начать обсуждать предложения о том, чтобы солдаты союзных Украине стран также пересекли границу и отправились на землю Украины. <...> Мы никогда не были так близки, и мир никогда не был так близок к превращению локальной войны в мировую войну. Вероятность этого возрастает день ото дня», — сказал он.
В Минюсте пояснили, что Всемирный фонд природы (Всемирный фонд дикой природы, WWF) получал поддержку от иностранных источников. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов», — говорится в пресс-релизе министерства.
Минюст внес в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, бывшего руководителя «Яндекс. Новости» Льва Гершензона, а также Всемирный фонд природы и Фонд «Свободная Бурятия».
Транзит через Турцию товаров, которые внесены в санкционные списки ЕС и США, был прекращен с 1 марта по решению правительства страны, узнал Bloomberg.
Как отмечает агентство, за прошедший год Турция стала одним из главных реэкспортеров западной продукции в Россию, увеличив товарооборот с Москвой до $9,3 в 2022-м, с $5,8 млрд годом ранее. По данным Bloomberg, это создавало трудности для США и ЕС, которые долгое время оказывали на Анкару давление с целью соблюдения санкций.
Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной компании Subasi Мустафа Бояджиоглу подтвердил Bloomberg блокировку экспорта «санкционных товаров» в Россию.
Постпредство России в ООН запросило проведение 14 марта открытого заседания Совбеза «по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса».
«Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе. Имена наших докладчиков озвучим накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает», — написал первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
Украинская православная церковь Московского патриархата назвала ультиматумом письмо о разрыве договора аренды и выдворении из Киево-Печерской лавры.
«В указанном письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано», — сообщила пресс-служба УПЦ.
Единственным основанием для выселения монахов в УПЦ посчитали «прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века».
«Непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас», — заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.
Прибыль российских предприятий в 2022 году оказалась на 12,6% меньше, чем годом ранее. В санкционный год предприятия заработали 25,93 трлн руб., в 2021 году — 29,66 трлн руб.
Наилучшую динамику показали компании в строительстве и железнодорожных грузоперевозках, наихудшую — в рыболовстве и оптовой торговле.
Падение оказалось не столь сильным, как в пандемийном 2020 году — тогда бизнес заработал на 23,5% меньше результата 2019 года.
Украинская православная церковь Московского патриархата распространила заявление руководства заповедника Киево-Печерская лавра о том, что монахи УПЦ должны будут к 29 марта покинуть территорию лавры, передает NV.ua.
По соглашению от июля 2013 года, здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) УПЦ.
С 29 марта этот договор будет расторгнут.
Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу, передает «Белта». Как сказано в документе, в 2023 году в Вооруженные силы должны быть призваны до 230 мужчин в возрасте до 27 лет, а в погранслужбу — до 20 человек.
Такой призыв проводится ежегодно на плановой основе, отмечает агентство.
«Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», — сказано в сообщении.
Международная федерация фехтования разрешила российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования. За допуск проголосовали 89 делегатов внеочередного конгресса федерации, против – 46. Решение должно вступить в силу со второй половины апреля, чемпионат мира по фехтованию пройдет в Милане в июле.
Фехтование стало первым олимпийским видом спорта, в котором после прошлогоднего запрета российским и белорусскими спортсменов разрешили вернуться на международные соревнования.
Франция и Британия будут продлолжать поставлять оружие на Украину, чтобы помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в конфликте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Риши Сунаком.
«В краткосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы помочь Украине провести контрнаступление», — сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов.
СК России сообщил, что Верховные суды Донецкой и Луганской народных республик вынесли приговоры трем украинцам, в том числе журналисту и правозащитнику Максиму Буткевичу, по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Буткевич также признан виновным в покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима, говорится в сообщении.
Адвокат Буткевича Леонид Соловьев заявил РБК, что не располагает никакой информацией о судебном процессе над своим подзащитным, кроме той, что опубликовал СК. «Я его адвокат, меня наняли родственники, но до сегодняшнего дня никто нам никакой информации не давал. Сейчас всем сообщили, что Максиму дали 13 лет. Кто там выступал адвокатом и что вообще был за суд, никто не знает», — сказал Соловьев.
Еще двух украинских военнослужащих — Владислава Шеля и Виктора Похозея — приговорили к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 18,5 года и 8,5 года соответственно.
Владимир Зеленский прокомментировал сообщения в западных СМИ о том, что к подрыву «Северного потока» причастна про украинская группировка. «Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное», - сказал он.