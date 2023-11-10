Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 625-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
С 24 февраля 2022 года США ввели санкции в рамках «российской» программы в отношении почти 330 компаний и граждан третьих стран. Больше всего — более 100 — против юридических и физических лиц Кипра, ОАЭ и Швейцарии. А всего такие санкции затронули индивидов и организации из 58 юрисдикций, подсчитал РБК на основе данных Минфина США.
Несмотря на давление в виде так называемых вторичных санкций всегда будут находиться зарубежные посредники, готовые вести рискованный бизнес с российскими контрагентами, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
В России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая пришла на место международных компаний после начала военных действий на Украине, пишет Bloomberg.
Такие предприниматели, воспользовавшись вынужденным уходом западных компаний с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, приобрели активы по сниженным ценам.
За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 36 снарядов, с беспилотников было сброшено два взрывных устройства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.
Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Туда он прибыл после визита в Казахстан.
Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба и командующий объединенной группировкой войск на Украине Валерий Герасимов и другие военачальники. Путина ознакомили с новыми образцами военной техники, он также заслушал доклады о ходе военной операции, сообщил Дмитрий Песков.
В прошлый раз президент посещал штаб Южного военного округа 20 октября.
Ночью рядом с Крымом были перехвачены два беспилотника, еще один дрон уничтожили в Тульской области, сообщило Минобороны России.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в поселке Старомихайловка ранение получил мужчина 1982 года рождения.
Национальный совет Украины по телевидению и радио запретил в стране 16 видеосервисов, с помощью которых граждане могли смотреть российские телеканалы и фильмы. В том числе запрещены «Амедиатека», Kion, «Триколор Кино и ТВ».
Минобороны сообщило, что около 17:40 была пресечена попытка ракетной атаки по объекту на территории России с применением противокорабельной ракеты «Нептун». Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.
На внешнем рейде Севастополя уничтожена воздушная цель, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Саммит с участием нейтральных стран «глобального Юга», который Киев надеялся провести до конца года, вероятно, не состоится из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.
Причиной собеседники издания называют позицию Запада, который остался на стороне Израиля даже после авиаударов по сектору Газа.
Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля.
Прокурор потребовал приговорить бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури к шести и двум годам колонии соответственно за предоставление данных об автомобиле и месте жительстве Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Нагатинского районного суда Москвы, где слушается дело.
Президент Чехии Петр Павел предположил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться в следующем году. При этом он выразил сомнение в том, что к этому моменту военное преимущество будет у Киева. Павел объяснил это большими мобилизационными возможностями у России, а также пополнением материальной базы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в реальности обещания принять Украину в Евросоюз, сообщает агентство ТАСС. По его мнению, речь скорей идет о морковке, которая привязана впереди повозки.
По словам Медведева, украинское командование отправляет воевать против России «черти кого». «Просто людей оторвали, автомат дали в руку - и вперед», - сказал он.
Дмитрий Медведев заявил, что растет число желающих защищать Россию в зоне специальной военной операции. По его словам, за 10 месяцев этого года контракт с вооруженными силами заключили 410 тысяч человек.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, семь артиллерийских систем М777, три САУ «Акция», две САУ «Гвоздика», две САУ Krab. Средствами ПВО сбит МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районе Кременной;
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Бондарное, Николаевка, Клещеевка;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка, Угледар;
- на Запорожском направлении отражены две атаки в районе Новопрокоповки.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту обстрела Скадовска по статье 105 УК России (убийство).
Число госпитализированных после ракетного удара ВСУ по Скадовску выросло до 11, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.