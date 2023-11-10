С 24 февраля 2022 года США ввели санкции в рамках «российской» программы в отношении почти 330 компаний и граждан третьих стран. Больше всего — более 100 — против юридических и физических лиц Кипра, ОАЭ и Швейцарии. А всего такие санкции затронули индивидов и организации из 58 юрисдикций, подсчитал РБК на основе данных Минфина США.

Несмотря на давление в виде так называемых вторичных санкций всегда будут находиться зарубежные посредники, готовые вести рискованный бизнес с российскими контрагентами, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.