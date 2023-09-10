Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 564-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Киев готов к переговорам с Москвой и начнет их при готовности российского президента Владимира Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире ABC.
При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку «для танго нужны двое». «Все хотят, чтобы эта война закончилась», — подчеркнул он.
На Украину прибыла первая партия ядерного топлива от американской компании Westinghouse, его загрузили на реактор ВВЭР-440 Ровенской атомной электростанции. До этого украинским АЭС приходилось работать на российском ядерном топливе.
Контракт подписали в сентябре 2020 года, обычно между заключением соглашения и поставкой проходит шесть-семь лет, но Киев после февраля 2022-го попросил ускорить процесс, его удалось завершить за полтора года. Westinghouse утверждает, что его производство пришлось вести круглосуточно.
«Соответствующие службы» на Украине проведут проверку кадров Reuters, на которых информагентство показало работу украинских систем ПВО над Киевом, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат во время телемарафона, передает УНИАН.
«Если там есть нарушение, то соответствующие службы определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительная, и уже сделают определенные выводы», — сказал Игнат.
Украина продолжит контрнаступление и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью Reuters.
При этом Буданов признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ему хотелось бы. Он охарактеризовал ситуацию как сложную.
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Би-би-си ранее заявил, что у Киева для проведения контрнаступления осталось от 30 до 45 дней, прежде чем пришедшие осенью холода осложнят ведение боевых действий.
Предложение подключить к системе SWIFT «дочку» Россельхозбанка (РСХБ) в Люксембурге для возобновления зерновой сделки неприемлемо, Москва готова вернуться к соглашениям только при выполнении ее условий, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров журналистам.
8 сентября немецкая газета Bild и агентство Reuters сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил Лаврову «секретное письмо» с предложениями для возобновления зерновой сделки. Среди них была и инициатива о подключении к SWIFT люксембургской «дочки» РСХБ.
Российские военные в Брянской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, который пытался нанести удар по территории России, сообщает пресс-служба Минобороны.
Попытка дрона совершить атаку была пресечена около 8:30. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», — говорится в сообщении.
В ночь на 10 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера с десантными группами ВСУ, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, быстроходные катера Willard Sea Force производства США следовали в направлении Крымского побережья. Их обнаружили в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.
Помимо того, заявили в министерстве, этой ночью средства ПВО сбили восемь украинских дронов самолетного типа вблизи крымского побережья.
На западе Крыма сбиты еще два украинских беспилотника, сообщил Сергей Аксенов.
Румынские военные обнаружили в районе деревни Плауру (расположена на берегу Дуная, у границы с Украиной) фрагменты еще одного дрона, «аналогичного тем, которые использовались российской армией», сообщила пресс-служба министерства национальной обороны страны.
Обнаруженные элементы будут собраны для проведения технического анализа и экспертизы.
На северо-западе Крыма сбит беспилотник, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В воинской части в Симферополе произошел пожар, возгорание тушат при помощи двух пожарных автомобилей, огонь удалось локализовать, сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Он назвал произошедшее «обычным бытовым возгоранием»
В Грайворонском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино, повреждены два частных участка, но пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Саммит «Большой двадцатки» в Индии стал одним из самых сложных на всю историю группы, непростым было и обсуждение ситуации на Украине, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш. «То, что мы слышали с вами весь год о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде», — сказала она.
Лукаш предположила, что «прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», достигнут «консенсусный язык».
Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой, которые находится с визитом в Киеве. «Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитии Декларации G7. Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину», — сказал Зеленский.
Страны G20 в итоговой декларации саммита выступили против применения ядерного оружия и призвали все государства соблюдать международное право, включая территориальную целостность и суверенитет.
Относительно конфликта на Украине, в коммюнике сказано о «разных взглядах и оценках ситуации». «Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса <...> Были разные взгляды и оценки ситуации», — сказано в документе
ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, повреждены два дома, нарушено электроснабжение.
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало пограничное село Староселье, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Сводка Минобороны России:
- Российские военные в промежуток со 2-е по 9-е сентября нанесли шесть групповых ударов оружием большой дальности по различным объектам на Украине, включая портовую инфраструктуру и складам боеприпасов.
- Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожены три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост. Западнее Крыма были уничтожены четыре катера с десантниками ВСУ.
- Была нарушена работа систем радиотехнической разведки и материального обеспечения украинских войск на Херсонском и Запорожском направлениях.
- ВСУ пытались прорвать оборону на Запорожском направлении в районе Работино и Вербовое, в Москве их назвали безуспешными.
- На Южно-Донецком направлении за прошедшую неделю были отражены четыре атаки украинских войск, на Донецком — 56, на Купянском — 22, на Краснолиманском — 12.
- На Херсонском направлении предотвращена высадка десанта ВСУ у острова Тендровская коса.
Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся сейчас в Нью-Дели на саммите G20, проводит закрытые встречи с мировыми лидерами и призывает их выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, говоривших на условии анонимности.
По их словам, Эрдоган, в частности, предлагает облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить Россию к системе SWIFT для проведения международных платежей.
Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки в итоговом коммюнике по поводу военной операции на Украине, преодолев разногласия между Москвой и остальной частью группы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
О проблемах при согласовании документа из-за позиции по Украине ранее сообщал Reuters. По данным агентства, в 38-страничном проекте параграф «геополитическая ситуация» оставался пустым, в то время 75 других были согласованы.