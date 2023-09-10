Киев готов к переговорам с Москвой и начнет их при готовности российского президента Владимира Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире ABC.

При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку «для танго нужны двое». «Все хотят, чтобы эта война закончилась», — подчеркнул он.