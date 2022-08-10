Власти ЛНР, возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава республики Леонид Пасечник.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — сказал Пасечник и уточнил, что в городе повреждено 96% зданий.

По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.