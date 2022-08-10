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Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 167-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:23
Власти США выделят Украине $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов на территории страны, сообщает Госдепартамент.

Деньги пойдут на подготовку 100 групп саперов, а также на приобретение необходимых технических средств.

По оценкам правительства Украины, которые приводит Госдепартамент, неразминированными остаются 160 тыс. кв км территории страны. 
07:22
Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском постпредстве в организации. Позднее это подтвердил первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

Со слов собеседника, российская сторона запросила проведение брифинга «в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями».

Как сообщил источник «Интерфакса», Россия также запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика. 
Вчера 23:26

Власти ЛНР, возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава республики Леонид Пасечник.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — сказал Пасечник и уточнил, что в городе повреждено 96% зданий.

По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.

Вчера 23:24

Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине. 

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем», — сказал он.

«Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур [тюрко-монгольский военачальник и завоеватель Тамерлан]. И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Джалолов, призвав собравшихся поддержать его.

Вчера 22:25

Президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации договоренностей о приеме Финляндии и Швеции в НАТО. 

Байден призвал другие страны ускорить ратификацию приема в НАТО двух новых стран.

Вчера 22:01

Минобороны России сообщило о вывозе из украинских портов более чем 375 тыс. тонн продовольствия за период с 1 августа. На 12 судах были вывезены 307,8 тыс. тонн кукурузы, 6 тыс. тонн подсолнечного масла, 50,3 тыс. тонны муки и 11 тыс. тонн сои.

В том числе, за вторник 9 августа из украинского порта Черноморск вышли сухогруз «Оушен Лион» под флагом Либерии с грузом кукурузы и «Рахми Яджи» под флагом Турции с грузом муки.

Вчера 21:51

Количество пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме Новофедоровки на западе Крыма возросло до девяти человек, среди них двое детей, сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

Пострадавшие доставлены в Сакскую районную больницу, шестерым из них помощь оказали амбулаторно, одного оставили лечиться в стационаре.

Вчера 21:44

Президент США Джозеф Байден подписал документы о ратификации в Соединенных Штатах протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Церемония транслировалась на сайте Белого дома.

Сенат США одобрил вступление этих стран в альянс на прошлой неделе. Для того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО, подобная процедура должна пройти во всех странах-участницах блока.

Вчера 21:06

В Крыму продлили «желтый» уровень террористической угрозы из-за событий на Украине. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 9 августа 2022 года до 20.00 24 августа 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксенов.

Вчера 20:45

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — сказано в сообщении.

В MOL отметили, что располагают достаточным количеством резервов на несколько недель, но при этом компания инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транспортировки нефти.
 

Вчера 20:32

В российском МИДе объяснили причину временного отказа от инспекций по СНВ-3.

«Непосредственным „спусковым крючком“ стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», — сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.

По его словам, инспекционная деятельность была остановлена в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Однако и после пандемии вопросы остались.

«Речь об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолетов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее. Все это осложняет, если не блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, создает для американской стороны односторонние преимущества. Это, разумеется, неприемлемо», — пояснил Рябков.

Вчера 20:22
Число пострадавших из-за взрывов боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма увеличилось до семи человек, среди них двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Вчера 19:58
Актер Стивен Сигал сейчас находится в ДНР, он снимает документальный фильм о событиях в Донбассе. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Вчера 19:50

Населенные пункты Николаевской области, находящиеся под контролем российских войск, присоединят к Херсонской области для упрощения социальных выплат. Об этом журналистам заявила заместитель главы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Сейчас по списку городов, которые уже освобождены, готовим указы на присоединение к Херсонской области, чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь», — заявила она.

Вчера 19:32

Авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за событий на Украине не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта 2023 года.

«Все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены», — отмечается в заявлении.

Вчера 19:17

Джо Байден подписал закон о выделении $280 млрд на поддержку выпуска в США микросхем.

«Нам нужно производить чипы здесь, чтобы снизить издержки и создать рабочие места», — сказал он. При этом Байден отметил, что полупроводники, в частности, применяются при производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США направляют на Украину.

«Очевидно, что нам нужны эти полупроводники не только для Javelin, но и для вооружений будущего», — подчеркнул он.

«Китай пытается опередить нас в производстве новейших чипов», — уточнил президент США.

Вчера 19:08

Число пострадавших при взрывах в крымской Новофедоровке возросло до шести.

«В ГБУЗ РК „Сакская районная больница“ доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. <...> К сожалению, еще один человек (гражданский) погиб на месте», — сообщили в Минздраве региона.

Вчера 18:55

Кабинет министров Украины прекратил действие еще одного соглашения с Белоруссией — о сотрудничестве между министерствами внутренних дел, которое действовало с марта 1992 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

2 августа украинский кабмин денонсировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в оборонной промышленности, а до этого — о речном судоходстве.

Вчера 18:32

В Херсонской области начали процесс перерегистрации машин и выдачи водительских прав российского образца. Об этом сообщает телеграм-канал Военно-гражданской администрации региона.

В области начали выдавать российские автомобильные номера с кодом региона «184».

«Жители региона, которые уже сдали украинский паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области», — сказано в сообщении.

Вчера 18:23

Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов в Новофедоровке погиб один человек. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана».

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