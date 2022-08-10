Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 167-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Деньги пойдут на подготовку 100 групп саперов, а также на приобретение необходимых технических средств.
По оценкам правительства Украины, которые приводит Госдепартамент, неразминированными остаются 160 тыс. кв км территории страны.
Со слов собеседника, российская сторона запросила проведение брифинга «в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями».
Как сообщил источник «Интерфакса», Россия также запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.
Власти ЛНР, возможно, не будут восстанавливать практически полностью разрушенный в результате боев в Донбассе город Попасная, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава республики Леонид Пасечник.
«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — сказал Пасечник и уточнил, что в городе повреждено 96% зданий.
По данным на 2019 год в Попасной проживали 20 306 человек.
Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.
«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем», — сказал он.
«Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур [тюрко-монгольский военачальник и завоеватель Тамерлан]. И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Джалолов, призвав собравшихся поддержать его.
Президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации договоренностей о приеме Финляндии и Швеции в НАТО.
Байден призвал другие страны ускорить ратификацию приема в НАТО двух новых стран.
Минобороны России сообщило о вывозе из украинских портов более чем 375 тыс. тонн продовольствия за период с 1 августа. На 12 судах были вывезены 307,8 тыс. тонн кукурузы, 6 тыс. тонн подсолнечного масла, 50,3 тыс. тонны муки и 11 тыс. тонн сои.
В том числе, за вторник 9 августа из украинского порта Черноморск вышли сухогруз «Оушен Лион» под флагом Либерии с грузом кукурузы и «Рахми Яджи» под флагом Турции с грузом муки.
Количество пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме Новофедоровки на западе Крыма возросло до девяти человек, среди них двое детей, сообщила пресс-служба республиканского минздрава.
Пострадавшие доставлены в Сакскую районную больницу, шестерым из них помощь оказали амбулаторно, одного оставили лечиться в стационаре.
Президент США Джозеф Байден подписал документы о ратификации в Соединенных Штатах протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Церемония транслировалась на сайте Белого дома.
Сенат США одобрил вступление этих стран в альянс на прошлой неделе. Для того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО, подобная процедура должна пройти во всех странах-участницах блока.
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической угрозы из-за событий на Украине. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 9 августа 2022 года до 20.00 24 августа 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксенов.
Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.
«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — сказано в сообщении.
В MOL отметили, что располагают достаточным количеством резервов на несколько недель, но при этом компания инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транспортировки нефти.
В российском МИДе объяснили причину временного отказа от инспекций по СНВ-3.
«Непосредственным „спусковым крючком“ стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», — сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.
По его словам, инспекционная деятельность была остановлена в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Однако и после пандемии вопросы остались.
«Речь об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолетов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее. Все это осложняет, если не блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, создает для американской стороны односторонние преимущества. Это, разумеется, неприемлемо», — пояснил Рябков.
Населенные пункты Николаевской области, находящиеся под контролем российских войск, присоединят к Херсонской области для упрощения социальных выплат. Об этом журналистам заявила заместитель главы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Сейчас по списку городов, которые уже освобождены, готовим указы на присоединение к Херсонской области, чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь», — заявила она.
Авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за событий на Украине не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта 2023 года.
«Все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены», — отмечается в заявлении.
Джо Байден подписал закон о выделении $280 млрд на поддержку выпуска в США микросхем.
«Нам нужно производить чипы здесь, чтобы снизить издержки и создать рабочие места», — сказал он. При этом Байден отметил, что полупроводники, в частности, применяются при производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США направляют на Украину.
«Очевидно, что нам нужны эти полупроводники не только для Javelin, но и для вооружений будущего», — подчеркнул он.
«Китай пытается опередить нас в производстве новейших чипов», — уточнил президент США.
Число пострадавших при взрывах в крымской Новофедоровке возросло до шести.
«В ГБУЗ РК „Сакская районная больница“ доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. <...> К сожалению, еще один человек (гражданский) погиб на месте», — сообщили в Минздраве региона.
Кабинет министров Украины прекратил действие еще одного соглашения с Белоруссией — о сотрудничестве между министерствами внутренних дел, которое действовало с марта 1992 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.
2 августа украинский кабмин денонсировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в оборонной промышленности, а до этого — о речном судоходстве.
В Херсонской области начали процесс перерегистрации машин и выдачи водительских прав российского образца. Об этом сообщает телеграм-канал Военно-гражданской администрации региона.
В области начали выдавать российские автомобильные номера с кодом региона «184».
«Жители региона, которые уже сдали украинский паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области», — сказано в сообщении.
Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов в Новофедоровке погиб один человек. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана».