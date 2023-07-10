Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 502-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В отеле в норвежском городе Берген была убита 30-летняя беженка с Украины, сообщило издание Nettavisen. Подозреваемого в убийстве уже задержали — им оказался уроженец Азербайджана в возрасте около 30 лет.
Соединенные Штаты фактически признались в совершении военных преступлений на Украине, одобрив передачу Киеву кассетных боеприпасов, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Несколько стран НАТО срочно начали переговоры, чтобы успеть согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля, сообщили источники Politico. Цель, по данным издания, состоит в том, чтобы подать Украине сигнал единства на фоне того, что Киев «вряд ли получит твердое обещание о членстве в НАТО».
Соединенные Штаты не имеют отношения к возвращению в Украину из Турции командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об их возвращении 8 июля сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
В Николаеве на юге Украины после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщают «РБК-Украина» и Hromadske. Позднее «прилет» по Николаеву подтвердил глава местной администрации Виталий Ким.
Соединенные Штаты не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Спецназ «Ахмат» под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировался на бахмутское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также опубликовал видео, на котором Алаудинов возвращается из населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом).
Президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут, если бы Киев отказался от перешедших под контроль России территории, однако Киев не согласится на такой путь, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News.
Украина пересмотрит свою стратегию, если в ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе не получит приглашение на вступление в альянс, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По словам Стефанишиной, в случае отказа в членстве в НАТО основной целью Киева станет получение гарантий безопасности со стороны западных стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Они обсудили вопрос о потенциальном членстве Украины и Швеции в НАТО, поставки Анкаре американских истребителей F-16, а также договорились провести личную встречу на предстоящем саммите Североатлантического альянса.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (с 2009 по 2014 год) предположил, что Украина могла бы вступить в альянс «по частям». Об этом он заявил в интервью изданию RND.
Ему задали вопрос, возможно ли, чтобы в НАТО Украина могла быть частично — например, Западная Украина. «Конечно, это сложно, и все зависит от решений Украины в конечном итоге, но это не невозможно. И это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу», — ответил Расмуссен.
Ждать завершения боевых действий для вступления Киева в Североатлантический альянс он назвал «стратегической ошибкой с опасными последствиями».
После неудач в начале контрнаступления, когда значительная часть украинской тяжелой техники не смогла продвигаться вперед из-за заминированных территорий, ВСУ сменили тактику: теперь вперед пешком отправляются несколько небольших групп саперов (по четыре-пять человек), а следом за ними идет пехота, сообщает The Economist, чей корреспондент побеседовал с украинскими саперами.
Журнал отмечает, что это отход от стандартной доктрины НАТО, где подчеркивается роль бронированной техники как средства защиты. Один из собеседников издания заявил, что такая тактика внезапности может быть единственным способом преодолеть препятствия.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди тем разговора были ситуация на Украине и судьба зерновой сделки.
Также Лавров и Фидан обсуждали возвращение из Турции на Украину командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и продолжение поставок военной техники Киеву, заявили в российском МИДе по итогам разговора. В дипведомстве подчеркнули, что такие шаги могут привести «только к негативным последствиям».
Позиции США и Германии по теме вступления Украины в НАТО «несколько смягчились» в преддверии саммита организации, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, сообщили Politico дипломаты, занимающиеся вопросами работы альянса.
По их словам, союзникам на восточном фланге альянса — в Восточной Европе — удалось добиться уступок по этому вопросу. Ожидается, что на саммите члены блока «выйдут за рамки расплывчатого обещания» 2008 года, что Украина присоединится к НАТО в какой-то момент, пишет издание.
В то же время высокопоставленный дипломат из Центральной Европы рассказал о «контингенте скептиков», которые хотят, чтобы к заявке Украины на членство были применены «условия». Они хотят убедиться, что окончательные обещания не будут даны слишком рано, добавил собеседник газеты, чтобы избежать ситуации, «когда проставление галочек приведет к автоматической выдаче приглашения».
ПВО сбила две украинские ракеты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Упавшие обломки одной из ракет разрушили пилораму.
«В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Это как минимум третья ракетная атака со стороны Украины за сегодня. Ранее днем 9 июля системы ПВО сработали в Керчи, сбив крылатую ракету. На фоне работы ПВО движение по Крымскому мосту было ненадолго приостановлено. Еще одна ракета была сбита в Ростовской области, сообщали местные власти. Упавшие обломки повредили крыши зданий.
Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области, никто не пострадал, но повреждены здания, сообщил глава администрации города Роман Кураев в телеграм-канале.
«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. Есть незначительные «технические» повреждения кровли зданий», — сказал он.
Донецк расположен на северо-западе Ростовской области, на реке Северский Донец, он граничит с Краснодонским районом ЛНР.
В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Он призвал население сохранять спокойствие.
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины (в том числе оборонной) Александр Камышин, назначенный на эту должность в марте 2023 года, заявил, что в июне страна произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.
Следующим приоритетом министр назвал наращивание производства танков и бронетехники. Однако, считает он, на это уйдет от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.
«Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира», — подчеркнул министр.
Медленный темп украинского контрнаступления связан с упорством российской армии и с тем, что она находится «в лучшей форме», пишет глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times. Значимым фактором замедления украинских войск он называет создании «линии Суровикина» (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции. — РБК): обширной сети траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенной для замедления любой украинской атаки.
Российские войска «гораздо более эффективны в обороне», считает Галеотти. У России есть резервы боеспособных войск для подкрепления на случай, если украинцы смогут прорвать оборонительные рубежи, уверен эксперт.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастны украинские военные.
«273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в посте в Telegram, посвященном 500 дням после ввода российских войск на Украину.
В Киеве ранее не подтверждали напрямую причастность к произошедшему, хотя Москва изначально указала на причастность Украины к атаке. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в октябре: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно».