Позиции США и Германии по теме вступления Украины в НАТО «несколько смягчились» в преддверии саммита организации, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, сообщили Politico дипломаты, занимающиеся вопросами работы альянса.

По их словам, союзникам на восточном фланге альянса — в Восточной Европе — удалось добиться уступок по этому вопросу. Ожидается, что на саммите члены блока «выйдут за рамки расплывчатого обещания» 2008 года, что Украина присоединится к НАТО в какой-то момент, пишет издание.

В то же время высокопоставленный дипломат из Центральной Европы рассказал о «контингенте скептиков», которые хотят, чтобы к заявке Украины на членство были применены «условия». Они хотят убедиться, что окончательные обещания не будут даны слишком рано, добавил собеседник газеты, чтобы избежать ситуации, «когда проставление галочек приведет к автоматической выдаче приглашения».