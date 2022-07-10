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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 136-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:51
Система противоракетной обороны «Железный купол» не подходит для Украины, поскольку она не способна защитить от крылатых и баллистических ракет, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. 
08:51
Правительство Германии нашло в Норвегии предприятие, которое может поставить дополнительные боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард», которые страна хочет отправить Киеву, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Подходящего производителя боеприпасов искали канцелярия главы правительства ФРГ Олафа Шольца и Министерство обороны Норвегии, пишет журнал. Раньше поставки снарядов считались проблемой, так как ЗСУ «Гепард» была обеспечена менее чем 60 тыс. 35-мм боеприпасов. Изначально правительство собиралось закупить их в Южной Америке, однако другая страна-производитель снарядов — Швейцария — не одобрила эту сделку, так как ее не устроили уже готовые боеприпасы.
 
Вчера 20:43

В МИД Украины раскритиковали конгрессвумен Викторию Спартц, призвавшую Вашингтон разработать механизм контроля за оказываемой Киеву военной помощью, а также усомнившейся в благонадежности главы офиса президента Андрея Ермака.

Спартц — первый член конгресса США родом с Украины. Она родилась в Носовке (Черниговская область), а в 2000-м переехала в США. По ее мнению, США нужно не допустить «второго Афганистана», а Ермак вызвал вопросы конгрессвумен из-за назначения его заместителем Олега Татарова, который в частности «откладывал назначение независимого антикоррупционного прокурора в течение года».

Представитель МИД Украины заявил, что поддержку США «трудно переоценить», но в словах Спартц увидел попытку «вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США. В Киеве считают, что Спартц пытается «заработать дополнительный политический капитал на необоснованных спекуляциях» и должна прекратить подрывать механизмы оказания военной помощи.

Вчера 18:06

Посол Украины в Германии Андрей Мельник освобожден от должности указом президента.

Вчера 15:31

Дмитрий Медведев назвал выполненную цель операции на Украине. По его мнению, с Россией стали считаться по-настоящему.

«Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, когда Россия была в G8, ее просто не звали на встречи «семерки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.

«Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — добавил Медведев.

Вчера 14:58
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в ближайшие дни ждет подвижек по урегулированию вывоза зерна из черноморских портов Украины. По его словам, остались технические моменты, которые нужно обсудить с Россией.
Вчера 13:58

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с директором НАСА Биллом Нельсоном до тех пор, пока с космической отрасли России не будут сняты санкции.

«Вчера мне сообщили, что сенатор [Билл] Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. О чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле. Пусть сначала санкции отменяют свои незаконные», — сказал Рогозин.

Нельсон был сенатором от штата Флорида с 2001 по 2019 год. НАСА он возглавил в апреле 2021-го.
 

Вчера 12:01

Брифинг Минобороны России:

  • В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен ангар с американскими гаубицами М777, погибли до 30 украинских бойцов. В Минобороны утверждают, что они вели обстрелы жилых кварталов Донецка.
  • Российские Су-35с и МиГ-31БМ в Николаевской области сбили два украинских самолета Су-25.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Вчера 10:56

Власти Приморья сообщили о формировании в регионе добровольческого батальона «Тигр» для участия в военной операции на Украине.

«Впереди месяц огневой и тактической подготовки. Кто-то из добровольцев имеет боевой опыт и делится с товарищами. Главный принцип формирования — батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей приморской 155-ой гвардейской бригады морской пехоты», — говорится в сообщении правительства Приморского края.

 

Вчера 10:19
Как разные структуры, в том числе ЧВК Вагнера, набирают желающих принять в участие военной операции на Украине. Как их готовят, сколько платят и на решение каких задач ориентируют — разбирался РБК
 
Вчера 09:32
Силы ЛНР взяли под контроль село Григорьевка, расположенное под Северском, сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
Вчера 08:40

Главное за ночь:

  • Канада и Германия близки к заключению соглашения, которое позволит вернуть в Россию газовую турбину для «Северного потока», пишет The Globe and Mail. Турбину ремонтируют в Монреале, ее возврат осложняется наложенными Канадой санкциями. По данным Reuters, Германия получила «положительный сигнал» из Канады.
  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским настойчиво потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев, сообщают источники издания Der Spiegel.
  • Пентагон поставит Киеву военную помощь на $400 млн, включая четыре РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что за три месяца США передали Украине вооружений на $2,2 млрд.
08.07 23:27

Канада и Германия приблизились к достижению соглашения, которое позволит вернуть газовую турбину для «Северного потока» в Россию, пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника.

Турбина немецкой компании Siemens Energy ремонтируется на заводе в Монреале. Ее возврат в Россию сделали невозможным санкции, введенные Канадой.

По словам чиновника, Оттава и Берлин ведут переговоры с Украиной, которая выступает против обхода санкций ради возврата турбины. Он отметил, что все стороны работают над «положительным решением» вопроса.

Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что решение о возврате турбины уже принято. Турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее «Газпрому», чтобы Канада не нарушила никаких санкций.

08.07 22:37

Вашингтон уже планирует, какие вооружения понадобятся Украине не только в ближайшие недели, но и в ближайшие месяцы и года, заявил чиновник Пентагона изданию Financial Times.

08.07 21:32

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва планирует освобождение всего Донбасса и вряд ли выведет войска с юга Украины. «У нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое», — сказал он в интервью Reuters.

Также, отметил дипломат, рано или поздно Украина должна решить: заключить мирное соглашение с Россией или «продолжать скатываться с холма» к руинам.

08.07 20:59

На авиабазу Эмари под Таллином переброшены американские истребители F-35 для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе, сообщили в штабе Сил обороны Эстонии. 

В Эмари сейчас также дислоцируются французские Mirage-2000 и бельгийские F-16.

08.07 20:30

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на $400 млн, включая четыре дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что дополнительные HIMARS доведут общее количество этих систем на Украине до 12.

08.07 19:53

Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост в поселке Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Жертв и пострадавших нет, на заправке была повреждена кровля.

«В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооруженных сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат», — добавил он.

08.07 19:38

Авиакомпании России в первом полугодии сократили перевозки на 9%. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Ограничения по полетам по 11 аэропортам юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока. По нашим оперативным данным, за шесть месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года. И вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации», — сказал он.

08.07 19:18

В июне по сравнению с маем потребительские цены в России снизились на 0,35%, отчитался Росстат.

До этого дефляция в июне не была зафиксирована ни разу в истории современной России, то есть с 1991 года. Обычно сезонное снижение цен происходит в июле–сентябре, когда аграрии собирают урожай и предложение на продовольственном рынке растет. В годовом выражении (июнь к июню прошлого года) инфляция составила 15,9%. В мае годовой показатель равнялся 17,1%.

 

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