Дмитрий Медведев назвал выполненную цель операции на Украине. По его мнению, с Россией стали считаться по-настоящему.

«Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, когда Россия была в G8, ее просто не звали на встречи «семерки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.

«Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — добавил Медведев.