Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 136-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Подходящего производителя боеприпасов искали канцелярия главы правительства ФРГ Олафа Шольца и Министерство обороны Норвегии, пишет журнал. Раньше поставки снарядов считались проблемой, так как ЗСУ «Гепард» была обеспечена менее чем 60 тыс. 35-мм боеприпасов. Изначально правительство собиралось закупить их в Южной Америке, однако другая страна-производитель снарядов — Швейцария — не одобрила эту сделку, так как ее не устроили уже готовые боеприпасы.
В МИД Украины раскритиковали конгрессвумен Викторию Спартц, призвавшую Вашингтон разработать механизм контроля за оказываемой Киеву военной помощью, а также усомнившейся в благонадежности главы офиса президента Андрея Ермака.
Спартц — первый член конгресса США родом с Украины. Она родилась в Носовке (Черниговская область), а в 2000-м переехала в США. По ее мнению, США нужно не допустить «второго Афганистана», а Ермак вызвал вопросы конгрессвумен из-за назначения его заместителем Олега Татарова, который в частности «откладывал назначение независимого антикоррупционного прокурора в течение года».
Представитель МИД Украины заявил, что поддержку США «трудно переоценить», но в словах Спартц увидел попытку «вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США. В Киеве считают, что Спартц пытается «заработать дополнительный политический капитал на необоснованных спекуляциях» и должна прекратить подрывать механизмы оказания военной помощи.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник освобожден от должности указом президента.
Дмитрий Медведев назвал выполненную цель операции на Украине. По его мнению, с Россией стали считаться по-настоящему.
«Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, когда Россия была в G8, ее просто не звали на встречи «семерки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.
«Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — добавил Медведев.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с директором НАСА Биллом Нельсоном до тех пор, пока с космической отрасли России не будут сняты санкции.
«Вчера мне сообщили, что сенатор [Билл] Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. О чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле. Пусть сначала санкции отменяют свои незаконные», — сказал Рогозин.
Нельсон был сенатором от штата Флорида с 2001 по 2019 год. НАСА он возглавил в апреле 2021-го.
Брифинг Минобороны России:
- В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен ангар с американскими гаубицами М777, погибли до 30 украинских бойцов. В Минобороны утверждают, что они вели обстрелы жилых кварталов Донецка.
- Российские Су-35с и МиГ-31БМ в Николаевской области сбили два украинских самолета Су-25.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Власти Приморья сообщили о формировании в регионе добровольческого батальона «Тигр» для участия в военной операции на Украине.
«Впереди месяц огневой и тактической подготовки. Кто-то из добровольцев имеет боевой опыт и делится с товарищами. Главный принцип формирования — батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей приморской 155-ой гвардейской бригады морской пехоты», — говорится в сообщении правительства Приморского края.
Главное за ночь:
- Канада и Германия близки к заключению соглашения, которое позволит вернуть в Россию газовую турбину для «Северного потока», пишет The Globe and Mail. Турбину ремонтируют в Монреале, ее возврат осложняется наложенными Канадой санкциями. По данным Reuters, Германия получила «положительный сигнал» из Канады.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским настойчиво потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев, сообщают источники издания Der Spiegel.
- Пентагон поставит Киеву военную помощь на $400 млн, включая четыре РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что за три месяца США передали Украине вооружений на $2,2 млрд.
Канада и Германия приблизились к достижению соглашения, которое позволит вернуть газовую турбину для «Северного потока» в Россию, пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника.
Турбина немецкой компании Siemens Energy ремонтируется на заводе в Монреале. Ее возврат в Россию сделали невозможным санкции, введенные Канадой.
По словам чиновника, Оттава и Берлин ведут переговоры с Украиной, которая выступает против обхода санкций ради возврата турбины. Он отметил, что все стороны работают над «положительным решением» вопроса.
Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что решение о возврате турбины уже принято. Турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее «Газпрому», чтобы Канада не нарушила никаких санкций.
Вашингтон уже планирует, какие вооружения понадобятся Украине не только в ближайшие недели, но и в ближайшие месяцы и года, заявил чиновник Пентагона изданию Financial Times.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва планирует освобождение всего Донбасса и вряд ли выведет войска с юга Украины. «У нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое», — сказал он в интервью Reuters.
Также, отметил дипломат, рано или поздно Украина должна решить: заключить мирное соглашение с Россией или «продолжать скатываться с холма» к руинам.
На авиабазу Эмари под Таллином переброшены американские истребители F-35 для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе, сообщили в штабе Сил обороны Эстонии.
В Эмари сейчас также дислоцируются французские Mirage-2000 и бельгийские F-16.
Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на $400 млн, включая четыре дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы.
Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что дополнительные HIMARS доведут общее количество этих систем на Украине до 12.
Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост в поселке Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Жертв и пострадавших нет, на заправке была повреждена кровля.
«В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооруженных сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат», — добавил он.
Авиакомпании России в первом полугодии сократили перевозки на 9%. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.
«Ограничения по полетам по 11 аэропортам юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока. По нашим оперативным данным, за шесть месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года. И вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации», — сказал он.
В июне по сравнению с маем потребительские цены в России снизились на 0,35%, отчитался Росстат.
До этого дефляция в июне не была зафиксирована ни разу в истории современной России, то есть с 1991 года. Обычно сезонное снижение цен происходит в июле–сентябре, когда аграрии собирают урожай и предложение на продовольственном рынке растет. В годовом выражении (июнь к июню прошлого года) инфляция составила 15,9%. В мае годовой показатель равнялся 17,1%.