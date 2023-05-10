Украинские военные обстреляли «строящийся защитный объект» в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. По его словам, одного из строителей контузило, он госпитализирован.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Было зафиксировано шесть «прилетов», повредило крышу хозяйственной постройки, но пострадавших нет, отметил губернатор.