Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 441-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинские военные обстреляли «строящийся защитный объект» в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. По его словам, одного из строителей контузило, он госпитализирован.
Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Было зафиксировано шесть «прилетов», повредило крышу хозяйственной постройки, но пострадавших нет, отметил губернатор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов своими словами о планах продолжать «убивать русских в любой точке мира» показал себя как экстремист и террорист. «Если это не терроризм, тогда что?» — отметила она.
Правительство Украины направило 27 апреля в Минобороны Бразилии запрос на поставку 450 бронетранспортеров Guarani в медицинской комплектации, пишет издание Tecnologia & Defesa.
Документ адресован министру обороны Бразилии Хосе Мусио Монтейру. В нем говорится, что БТР должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и использоваться для эвакуации мирных жителей из зон конфликта, а также транспортировки раненых из зон боевых действий, они должны поступить в распоряжение украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Покупку 450 бронетранспортеров оплатят союзники, сделка включает гарантии, что украинская сторона не станет использовать БТР для боевых задач.
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 240 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники и склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны.
«За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщили в Минобороны.
Украине нужно от Германии еще больше оружия, а именно боеприпасов для дальних дистанций, зенитных комплексов и бронетехники, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, у Германии много оружия, очень развита военная промышленность с «титаном» в этой сфере по Европе — концерном Rheinmetall.
«Нужны артиллерийские боеприпасы, особенно для дальних дистанций. Нужна бронетехника, нужны зенитные комплексы, все это есть в Германии и поставлено в Германию. А Германия может дать еще больше», — заявил Кулеба.
На наливном пункте «Брянск» на нефтепроводе «Дружба» была совершена попытка теракта, сообщили ТАСС в «Транснефти». По словам представителя компании Игоря Демина, инцидент произошел ранним утром 10 мая, пострадавших нет.
Ранее о том, что нефтепровод был атакован, сообщал телеграм-канал Baza. По его информации, наливной пункт в поселке Свень попал под обстрел, удары пришлись по трем пустым резервуарам.
В шести областях Украины возникли перебои с подачей электричества, сообщила пресс-служба Минэнерго страны. Проблемы фиксируются в частях Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, подконтрольных Киеву, а также в Сумской и Черниговской областях.
Если Киев не добьется успеха в нынешнем контрнаступлении, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
«Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению», — сказал он в интервью Bild.
Источник ТАСС в Анкаре, осведомленный о ситуации с переговорами, сообщил агентству, что зерновая сделка все же будет продлена с учетом пожеланий России.
«Есть информация, что сделка в итоге будет продлена после 18 мая. Поэтому я и говорю об этом как о факте. И есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен», — сказал он агентству.
Под обстрел вновь попал город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел начался, когда он выезжал из города.
«Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое», — написал он.
Два дрона попытались атаковать военный объект в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.
«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», — рассказал он.
Стороны зерновой сделки пока не пришли к консенсусу по ее продлению, так что предстоящие переговоры в Стамбуле станут решающими, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник.
«Нет, пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — сказал собеседник агентства.
Одной из тем переговоров, по его словам, может быть посредничество турецкого банка в оплате российской сельскохозяйственной продукции.
Ночью в Белгородской области в селе Ольховатка произошла атака дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль», — рассказал он.
9 мая Донецк десять раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В День Победы по городу выпустили 29 снарядов калибром 152 и 155 мм и 10 ракет из РСЗО.
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о возможном создании совместных предприятий с украинскими компаниями для производства танков, ПВО и боеприпасов, пишет Die Welt. Решение должно быть принято в ближайшие несколько недель, рассчитывают в компании.
Паппергер исходит из того, что Украина должна сохранить свою независимость в долгосрочной перспективе. «Для этого должны быть построены заводы», — сказал глава немецкого производителя вооружений. «Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил он.
Запад боится победы Украины, поскольку это может привести к применению ядерного оружия Россией, заявил генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. <...> Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся, что эта война распространится на Европу», — сказал он, отметив, что российские высокопоставленные чиновники часто упоминают применение ядерного оружия.
Под Курском силы ПВО сбили беспилотник, его обломки упали на в деревне Толмачево, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома.
Поддержка Украины в США не становится слабее несмотря на наличие внутренних проблем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Вашингтон, по словам Блинкена, может одновременно помогать Украине и решать проблемы в своей стране.
«Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно. Это обязанности, которые у нас есть: разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними», — сказал госсекретарь.
Российские силы сорвали три попытки ротации украинских войск на купянском направлении в районах поселка Двуречная и сел Синьковка и Табаевка, сообщил начальник пресс-центра группы войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Администрация президента США Джо Байдена не последует примеру Великобритании, объявившей о намерении закупить для Украины дальнобойные ракеты, пишет Politico со ссылкой на чиновников. Лондон собирается приобрести для Киева ракеты дальностью до 300 км — той же, что и у
американских ATACMS, которые Вашингтон отказывается передавать Киеву.
Тем не менее, по данным издания, возможность того, что Лондон сможет отправить на Украину ракеты большей дальности, заставило Вашингтон «вздохнуть с облегчением», говорят собеседники. В администрации надеются, что это позволит умерить критику.