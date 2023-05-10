Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В МВД сообщили о попытке поджога Су-24 на стоянке завода в Новосибирске Общество, 16:14
Лидер «Джиро» упал с велосипеда из-за выбежавшей на дорогу собаки. Видео Спорт, 16:06
Ватикан сообщил о продолжении секретной миротворческой миссии по Украине Политика, 16:04
В Челябинске задержали стримера за призывы ударить по Кремлю Политика, 15:57
Бельгия впервые выдала лицензию на разблокировку россиянину без ВНЖ в ЕС Инвестиции, 15:53
Власти Челябинска оценили эпизод «Гриффинов» о городе Технологии и медиа, 15:50
Инфляция в США снизилась до минимума с апреля 2021 года Инвестиции, 15:48
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили десятки ракет Политика, 15:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:40
ЦБ оценил рост ипотечных ставок на новостройки и вторичку Недвижимость, 15:40
Агент Шведа рассказал о состоянии баскетболиста после выписки из больницы Спорт, 15:38
Как новые жилые кварталы развивают историю старых городских районов РБК и Forma, 15:36
Минобороны соообщило об уничтожении более 240 украинских военных за сутки Политика, 15:35
Ребенок просит завести питомца: как принять решение Pro, 15:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 441-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
15:59

Украинские военные обстреляли «строящийся защитный объект» в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. По его словам, одного из строителей контузило, он госпитализирован.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Было зафиксировано шесть «прилетов», повредило крышу хозяйственной постройки, но пострадавших нет, отметил губернатор.

15:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов своими словами о планах продолжать «убивать русских в любой точке мира» показал себя как экстремист и террорист. «Если это не терроризм, тогда что?» — отметила она.

15:09

Правительство Украины направило 27 апреля в Минобороны Бразилии запрос на поставку 450 бронетранспортеров Guarani в медицинской комплектации, пишет издание Tecnologia & Defesa.

Документ адресован министру обороны Бразилии Хосе Мусио Монтейру. В нем говорится, что БТР должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и использоваться для эвакуации мирных жителей из зон конфликта, а также транспортировки раненых из зон боевых действий, они должны поступить в распоряжение украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Покупку 450 бронетранспортеров оплатят союзники, сделка включает гарантии, что украинская сторона не станет использовать БТР для боевых задач. 

14:31

Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 240 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники и склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны.

«За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщили в Минобороны.

12:52

Украине нужно от Германии еще больше оружия, а именно боеприпасов для дальних дистанций, зенитных комплексов и бронетехники, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, у Германии много оружия, очень развита военная промышленность с «титаном» в этой сфере по Европе — концерном Rheinmetall.

«Нужны артиллерийские боеприпасы, особенно для дальних дистанций. Нужна бронетехника, нужны зенитные комплексы, все это есть в Германии и поставлено в Германию. А Германия может дать еще больше», — заявил Кулеба. 

12:41

На наливном пункте «Брянск» на нефтепроводе «Дружба» была совершена попытка теракта, сообщили ТАСС в «Транснефти». По словам представителя компании Игоря Демина, инцидент произошел ранним утром 10 мая, пострадавших нет.

Ранее о том, что нефтепровод был атакован, сообщал телеграм-канал Baza. По его информации, наливной пункт в поселке Свень попал под обстрел, удары пришлись по трем пустым резервуарам.

12:10

В шести областях Украины возникли перебои с подачей электричества, сообщила пресс-служба Минэнерго страны. Проблемы фиксируются в частях Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, подконтрольных Киеву, а также в Сумской и Черниговской областях.

11:57

Если Киев не добьется успеха в нынешнем контрнаступлении, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению», — сказал он в интервью Bild.

11:32

Источник ТАСС в Анкаре, осведомленный о ситуации с переговорами, сообщил агентству, что зерновая сделка все же будет продлена с учетом пожеланий России.

«Есть информация, что сделка в итоге будет продлена после 18 мая. Поэтому я и говорю об этом как о факте. И есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен», — сказал он агентству.

10:59

Под обстрел вновь попал город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел начался, когда он выезжал из города.

«Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое», — написал он.

10:31

Два дрона попытались атаковать военный объект в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», — рассказал он.

10:19

Стороны зерновой сделки пока не пришли к консенсусу по ее продлению, так что предстоящие переговоры в Стамбуле станут решающими, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник.

«Нет, пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — сказал собеседник агентства.

Одной из тем переговоров, по его словам, может быть посредничество турецкого банка в оплате российской сельскохозяйственной продукции. 

09:44

Ночью в Белгородской области в селе Ольховатка произошла атака дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль», — рассказал он.

08:36

9 мая Донецк десять раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В День Победы по городу выпустили 29 снарядов калибром 152 и 155 мм и 10 ракет из РСЗО.

08:15

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о возможном создании совместных предприятий с украинскими компаниями для производства танков, ПВО и боеприпасов, пишет Die Welt. Решение должно быть принято в ближайшие несколько недель, рассчитывают в компании.

Паппергер исходит из того, что Украина должна сохранить свою независимость в долгосрочной перспективе. «Для этого должны быть построены заводы», — сказал глава немецкого производителя вооружений. «Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил он. 

07:49

Запад боится победы Украины, поскольку это может привести к применению ядерного оружия Россией, заявил генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью ABC Action News.

«Мы на Западе боимся победы Украины. <...> Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся, что эта война распространится на Европу», — сказал он, отметив, что российские высокопоставленные чиновники часто упоминают применение ядерного оружия.

07:21

Фото: Роман Старовойт / Telegram
Фото: Роман Старовойт / Telegram

Под Курском силы ПВО сбили беспилотник, его обломки упали на в деревне Толмачево, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома.

07:19

Поддержка Украины в США не становится слабее несмотря на наличие внутренних проблем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Вашингтон, по словам Блинкена, может одновременно помогать Украине и решать проблемы в своей стране.

«Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно. Это обязанности, которые у нас есть: разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними», — сказал госсекретарь.

07:10

Российские силы сорвали три попытки ротации украинских войск на купянском направлении в районах поселка Двуречная и сел Синьковка и Табаевка, сообщил начальник пресс-центра группы войск «Запад» Сергей Зыбинский.

07:04

Администрация президента США Джо Байдена не последует примеру Великобритании, объявившей о намерении закупить для Украины дальнобойные ракеты, пишет Politico со ссылкой на чиновников. Лондон собирается приобрести для Киева ракеты дальностью до 300 км — той же, что и у
американских ATACMS, которые Вашингтон отказывается передавать Киеву.

Тем не менее, по данным издания, возможность того, что Лондон сможет отправить на Украину ракеты большей дальности, заставило Вашингтон «вздохнуть с облегчением», говорят собеседники. В администрации надеются, что это позволит умерить критику. 

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter