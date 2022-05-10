Президент США Джо Байден подписал закон об отправке в том числе военной помощи Украине по программе ленд-лиза. Закон дает президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране.

Байден также заявил, что обеспокоен тем, что у российского президента Владимира Путина нет плана по выходу из сложившейся ситуации на Украине.