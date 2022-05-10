Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 76-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Президент США Джо Байден подписал закон об отправке в том числе военной помощи Украине по программе ленд-лиза. Закон дает президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране.
Байден также заявил, что обеспокоен тем, что у российского президента Владимира Путина нет плана по выходу из сложившейся ситуации на Украине.
ЕС намерен смягчить шестой пакет санкций против России и убрать из него запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны на судах Евросоюза, выяснил Bloomberg. По данным агентства, запрет на страхование рейсов с российской нефтью еще обсуждается и будет серьезным препятствием для экспорта, если его одобрят.
Украина передала ЕС вторую часть опросника для вступления в Евросоюз. Второй документ касается политической и экономической системы, в частности независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека.
Документ содержит около 2 тыс. вопросов о том, какие правовые нормы европейского законодательства уже действуют на Украине.
Брифинг Минобороны России:
- Украинские силы с 7 мая предприняли несколько попыток высадить десант на острове Змеиный в Черном море и захватить его, российские войска отразили атаки и сбили в районе острова четыре украинских самолета, 29 беспилотников, а также уничтожили вертолет и 3 катера с военными.
- В министерстве утверждают, что атаки на Змеиный проводились по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании.
- Также в военном ведомстве уточнили, что в результате ударов противокорабельными ракетами «Оникс» под Одессой (об обстреле министерство сообщало утром) были поражены шесть украинских вертолетов.
- Днем над Северодонецком сбили украинский МиГ-29.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минторг США обнародовал новое правило, расширяющее ограничения на экспорт в Россию. Вашингтон расширил санкции в отношении промышленного сектора и запретил поставлять в Россию 205 товаров, среди которых ножи и лезвия для машин, реактивные гидравлические, пневматические двигатели, установки для кондиционирования воздуха, грузовики и многое другое.
Министерство будет отказывать экспортерам или реэкспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию, за исключением лицензий на экспорт товаров, которые нужны для целей здоровья и безопасности или гуманитарных нужд, их могут одобрить в индивидуальном порядке.
Депутаты городского совета Праги одобрили решение забрать звание почетного гражданина города у советского полководца, маршала Ивана Конева. С такой инициативой выступил мэр Праги Зденек Гржиб.
Он выступил за то, чтобы рассмотреть акт о присуждении звания почетного гражданина «в современном контексте и с учетом дальнейшего развития Чехословакии», а среди аргументов за то, чтобы лишить Конева звания, перечислил бомбардировку Млада-Болеслава, подавление Венгерского восстания и Берлинский кризис.
Председатель оппозиционной партии YES Ондржей Прокоп назвал решение лишить Конева звания «истеричной попыткой переписать историю»,
Процесс вступления в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетий, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что ЕС не может быть единственным объединением в Европе, и предложил создать новое «европейское политическое сообщество», среди которого будет Украина.
«Украина благодаря своей борьбе и своему мужеству уже является сердцем нашего союза», — сказал Макрон.
Глава МИД Польши назвал прискорбным инцидент с российским послом, которого облили красной жидкостью (изначально сообщалось, что краской, но сам посол позже заявил, что это был сироп) на кладбище советских воинов. Збигнев Рау отметил, что подобного не должно было произойти, и добавил, что дипломаты пользуются особой защитой вне зависимости от политики, проводимой властями их стран.
Президент Турции считает, что ЕС нужно «написать для себя новую историю». По мнению Реджепа Эрдогана, сейчас Евросоюз находится под влиянием «краткосрочной политики». Боевые действия на Украине он назвал трагедией и добавил, что происходящее является предупреждением для ЕС. Он отметил, что последствия военной операции на Украине показали, что Турция «имеет стратегическое значение для ЕС» в сфере энергетики, безопасности, а также в цепочках поставок и миграции.
МИД России потребовал от властей Польши немедленно организовать проведение церемонии возложения венка на кладбище советских воинов. Мероприятие было сорвано – приехавшего на кладбище посла Андреева облили красной краской. В Москве выразили Варшаве «решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам».
Президент России Владимир Путин утверждает, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирным путем, то Москва бы им воспользовалась. При этом он заявил, что не сомневается в достижении целей спецоперации на Украине.
Правительство Италии в 2022 году потратит €13,7 млн на содержание замороженных в стране активов россиян. Речь идет в том числе о виллах и яхтах, арестованных в связи с санкциями ЕС из-за военной операции. По подсчетам La Repubblica, общая стоимость таких активов составляет €2 млрд.
Как пишет газета, власти Италии хотят снизить расходы на содержание имущества россиян и рассчитывают, что желающие вернуть виллы и яхты в случае снятия санкций возместят Риму расходы на содержание активов.
Брифинг Минобороны России:
- Высокоточными противокорабельными ракетами «Оникс» были уничтожены вертолеты, стоявшие на площадке в районе населенного пункта Арциз в Одесской области.
- За ночь российские силы сбили три украинских самолета: два МиГ-29 в районах Иверской и Новодонецкое в ДНР, а также Су-25 в районе Погоновки в Харьковской области.
- В районе острова Змеиный сбиты три беспилотника, включая два «Байрактар-ТБ2».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники.
Переговоры России и Украины продолжаются, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, диалог в дистанционном формате не прекращался, однако для очной встречи нужно «больше конкретики».
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских сил. Бои за населенный пункт велись два месяца.
Вечером США объявили о новых санкциях против России:
- против российских телеканалов: «Россия 1», «Первый канал» и НТВ
- 19 юрлиц, включая Московский индустриальный банк (санированный ЦБ банк, который находится в процессе поглощения Промсвязьбанком)
- против членов правления Сбербанка и Газпромбанка, под ограничения попал МИнБанк и его «дочки»
- секторальные санкции в отношении консалтингового сектора
- визовые ограничения в отношении 2596 российских военнослужащих и 13 белорусских военных чиновников
- восемь российских компаний, связанных с морским сектором и судоходством.