Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в палате представителей США заявил, что, по его мнению, ближайшие полгода станут ключевыми для боев на Украине.

По его словам, любая возможность серьезных переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя.