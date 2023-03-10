Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 380-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Он отметил, что Россия ведет деятельность на ЗАЭС, направленную на «надлежащее обеспечение ядерной безопасности». Ульянов добавил, что коллективное заявление «представляет собой негодную попытку использовать важнейшую тему ядерной безопасности в качестве разменной монеты для достижения сугубо политических целей». Он уточнил, что это выглядит как «карт-бланш» для Украины «на продолжение обстрелов ЗАЭС».
«Какие бы боеприпасы вы ни экспортировали, они окажутся в Сирии, Мали, где-то, где идет война. <...> Мы должны кормить людей, наша экономика должна процветать», — сказал он, комментируя сообщения о том, что сербские боеприпасы через Стамбул попали на Украину. Сообщения о передаче Киеву оружия Вучич назвал откровенной ложью.
Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в палате представителей США заявил, что, по его мнению, ближайшие полгода станут ключевыми для боев на Украине.
По его словам, любая возможность серьезных переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Москва в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины предложила Тегерану «беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны». Он отметил, что углубление сотрудничества двух стран создает «серьезные проблемы» для Ближнего Востока, в том числе для безопасности Израиля.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в непризнанной республике обезврежена террористическая сеть, которая была организована прибывшими в ПМР под видом беженцев с Украины. Он пообещал, что всех, кто оказывал содействие этой группы, будут выявлять.
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Запорожье. Владимир Рогов сообщил, что не менее пяти взрывов прогремело в Вольнянске (контролируемая Украиной часть Запорожской области).
В проекте американского бюджета Белый дом предложил выделить $753 млн на борьбу с российским влиянием на Украине.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале установки противотанковых ежей на границе с Белоруссией. Он отметил, что соответствующие работы на границе с Калининградской областью велись с февраля. Все это он охарактеризовал как часть польской политики сдерживания.
Компания «Укрэнерго» сообщила, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением после утренних ракетных ударов наблюдается в Житомирской и Харьковской областях. Помимо этого, в Одесской области вновь введены графики отключений.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его страна получила согласие Польши на совместную поставку Украине самолетов МиГ-29.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что формирование засечной черты на границе с Украиной завершено. «Я надеюсь, что противник видит, в каком объеме и с каким качеством она построена», — цитирует главу региона агентство ТАСС. По его словам, строительные работы оплачивались не из областного бюджета, а засечная черта обошлась в 10 млрд руб.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к попытке покушения на главу Приднестровья. «Любой «теракт» на любой другой территории не даст на лишних козырей», - заявил он.
МИД России объявил о включении в стоп-лист 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что речь идет о министрах, депутатах парламента, общественных деятелях, журналистах, которые причастны к «варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями».
Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену для чиновников и военнослужащих.
Поправки также вводят уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.
Срок задержания лиц, подозреваемых в госизмене, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, увеличен с трех до десяти дней.
Swarovski полностью уходит из России, объявил гендиректор компании Алексис Назард.
После начала военной операции на Украине Swarovski закрыл свои 12 российских магазинов и прекратил онлайн-продажи в России, но при этом остался в стране.
«Теперь мы пришли к выводу, что не можем поддерживать наше бездействующее пребывание», — сказал Назард.
Он не назвал сроки ухода компании, но заверил, что процесс будет «организован и проведен в соответствии со всеми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, регламентирующий порядок въезда в регион с территории ДНР и ЛНР (и в обратном направлении). Об этом сообщает сайт областного правительства.
Со стороны ДНР въехать в Ростовскую область можно будет только через автомобильные пункты пропуска Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское).
В свою очередь, с территории ЛНР выезд возможен через пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково и в следующих местах пересечения границы: Можаевка (Герасимовка), Донецк (Северный), Донецк (Краснодарский), Нижний Швырев (Краснодарский), Верхний Швырев (Верхняя Герасимовка), Нижняя Ореховка (Поповка), Алексеево-Тузловка (Новоборовцы).
«Вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд с нее запрещен», — сказано в сообщении.