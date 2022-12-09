Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
При пожаре в гипермаркете OBI в Химках погиб человек Общество, 08:41
МЧС показало видео с места пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега» в Химках Общество, 08:37
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 08:32
В работе «ВКонтакте» произошел сбой Общество, 08:31
В Думе разъяснили статус батальонов самообороны в Белгородской области Политика, 08:30
HeadHunter попал в реестр организаторов распространения информации Политика, 08:23
Названы основные версии причин пожара в ТЦ «Мега Химки» Общество, 08:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 08:04
Почему растет и за счет чего теперь формируется отток капитала из России Pro, 08:00
ФСИН повысила максимальную закупочную цену компьютеров более чем на 70% Общество, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Первые кадры крупного пожара в ТЦ «Мега Химки». Видео Общество, 07:55
Огонь охватил все здание гипермаркета OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» Общество, 07:43
Умрет ли мечта Месси. Интриги четвертьфиналов чемпионата мира Спорт, 07:30
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 289-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:52
Соединенные Штаты готовятся передать Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на $275 млн, сообщает Reuters со ссылкой на документ и источники.

По данным агентства, официально о сделке может быть объявлено в пятницу, 9 декабря. Ожидается, что американская сторона также предоставит Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы. 
07:11
Омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Сегодня мы ведем разговор с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности», — сказала она. 
Вчера 23:25

Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на следующий год, который достиг рекордных $858 млрд. Это на $45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден.

Законопроект включает повышение зарплаты военнослужащих на 4,6%, финансирование закупок оружия, кораблей и самолетов; поддержку Тайваня и Украины.

Вчера 21:58

Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги.

Вчера 21:50

В Белом доме заявили, что договоренность с Россией об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер никак не скажется на поддержке Вашингтоном Украины.

Вчера 21:18

Общий объем международной поддержки, которую Украина получит до конца этого года, превысит $31 млрд, сообщил глава Национального банка страны Андрей Пышный.

«Во втором полугодии 2022 года международная финансовая поддержка Украины существенно расширилась. Прогнозируется, что к концу года она превысит $31 млрд», — сказал Пышный (цитата по УНН).

Вчера 20:46

Самый состоятельный бизнесмен Украины Ринат Ахметов ($4,3 млрд по оценке Forbes) назвал принятый в этом году «антиолигархический закон» популистским, противопоставив ему «цивилизованный подход», который работает в Соединенных Штатах и странах Европы. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

«Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, замаскированным под реформу», — пишет издание, но в прямой речи Ахметова обвинений в захвате власти нет. Газета предупредила, что бизнесмен отказался от личного интервью, но ответил на вопросы издания в мессенджере.
 

Вчера 20:20

Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии лишить телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом) лицензии на вещание является национальным, его можно обжаловать, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии.

«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — сказал он.

Вчера 19:53

Страны — члены Евросоюза намерены на €2 млрд увеличить финансирование Европейского фонда мира для поставок оружия Украине и другим странам, сообщил Bloomberg.

Максимальный объем фонда составляет €6 млрд, за счет этих средств ЕС компенсирует правительствам расходы на поставки оружия другим государствам. По данным Bloomberg, главы МИД стран — членов ЕС могут подписать документ об увеличении размеров фонда на встрече в Брюсселе 12 декабря. Однако для утверждения инициативы нужно единогласное решение.

Вчера 19:30
МИД Норвегии объявил, что в рамках ужесточения санкций страна ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель.
Вчера 19:21

Папа римский Франциск заплакал, когда упомянул Украину во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.

Video

Вчера 18:45

Депутаты киевского горсовета проголосовали за переименование еще 32 улиц, переулков и бульваров, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Например, улицу Достоевского переименовали в честь Энди Уорхола, а бульвар Дружбы народов теперь будет носить имя Николая Михновского, одного из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века.

Среди других изменений:

  • улица Кутузова стала улицей Ивана Кожедуба;
  • улица Суворова — улицей Сергея Котенка;
  • улица Юлиуса Фучика — улицей Карела Чапека;
  • улица Зои Космодемьянской — улицей Софии Галечко;
  • переулок Тургенева — переулком Александра Барвинского;
  • улица Академика Курчатова — улицей Ореста Левицкого.
Вчера 18:20

Девятый пакет санкций ЕС против Москвы может затронуть 169 организаций, поставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», пишет Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

По данным издания, под новые европейские санкции подпадают двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, средства для подавления беспорядков и электронные компоненты.

ЕС также планирует расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров для авиационной и космической отраслей, в том числе включив туда авиадвигатели и их части, ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.
 

Вчера 17:45
Politico выяснило, какие российские каналы ЕС хочет лишить лицензии на трансляцию в рамках нового пакета санкций против России. По данным издания, речь идет о «Первом канале», «России 1», «НТВ Мир» и РЕН ТВ.
Вчера 17:09

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими военными Киевского района города погиб мирный житель.

Вчера 16:49

Дмитрий Медведев предложил «ангажированным западным журнальчикам», а также российским СМИ «отметить Зеленского за его отказ от переговоров». «Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 16:30

На Украине отменили воздушную тревогу, объявлявшуюся ранее днем в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях, свидетельствует онлайн-карта оповещения о тревогах.

Вчера 16:16

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер освобождена из заключения в России в обмен на выход на свободу Виктора Бута, который был осужден в США, сообщили CNN и Reuters со ссылкой на американских чиновников. В МИД России подтвердили обмен, сообщив, что он прошел успешно в аэропорту Абу-Даби.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. Спустя два года его экстрадировали в США и обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы в 2012 году. Бут так и не признал вину. Вашингтон не раз отказывал Москве в просьбе депортировать его.

Вчера 16:05

Среди части жителей Европы распространено ошибочное мнение о возможности завершить конфликт на Украине путем прекращения поддержки в ее адрес, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Конечно! Но как он закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины <…>. Мы должны продолжать поддержку Украины», — сказал Боррель.
 

Вчера 15:54

Владимир Путин объяснил причину ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

«Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный», — сказал президент.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter