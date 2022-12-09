Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 289-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
По данным агентства, официально о сделке может быть объявлено в пятницу, 9 декабря. Ожидается, что американская сторона также предоставит Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.
«Сегодня мы ведем разговор с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности», — сказала она.
Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на следующий год, который достиг рекордных $858 млрд. Это на $45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден.
Законопроект включает повышение зарплаты военнослужащих на 4,6%, финансирование закупок оружия, кораблей и самолетов; поддержку Тайваня и Украины.
Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги.
В Белом доме заявили, что договоренность с Россией об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер никак не скажется на поддержке Вашингтоном Украины.
Общий объем международной поддержки, которую Украина получит до конца этого года, превысит $31 млрд, сообщил глава Национального банка страны Андрей Пышный.
«Во втором полугодии 2022 года международная финансовая поддержка Украины существенно расширилась. Прогнозируется, что к концу года она превысит $31 млрд», — сказал Пышный (цитата по УНН).
Самый состоятельный бизнесмен Украины Ринат Ахметов ($4,3 млрд по оценке Forbes) назвал принятый в этом году «антиолигархический закон» популистским, противопоставив ему «цивилизованный подход», который работает в Соединенных Штатах и странах Европы. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.
«Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, замаскированным под реформу», — пишет издание, но в прямой речи Ахметова обвинений в захвате власти нет. Газета предупредила, что бизнесмен отказался от личного интервью, но ответил на вопросы издания в мессенджере.
Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии лишить телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом) лицензии на вещание является национальным, его можно обжаловать, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии.
«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — сказал он.
Страны — члены Евросоюза намерены на €2 млрд увеличить финансирование Европейского фонда мира для поставок оружия Украине и другим странам, сообщил Bloomberg.
Максимальный объем фонда составляет €6 млрд, за счет этих средств ЕС компенсирует правительствам расходы на поставки оружия другим государствам. По данным Bloomberg, главы МИД стран — членов ЕС могут подписать документ об увеличении размеров фонда на встрече в Брюсселе 12 декабря. Однако для утверждения инициативы нужно единогласное решение.
Папа римский Франциск заплакал, когда упомянул Украину во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.
Депутаты киевского горсовета проголосовали за переименование еще 32 улиц, переулков и бульваров, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Например, улицу Достоевского переименовали в честь Энди Уорхола, а бульвар Дружбы народов теперь будет носить имя Николая Михновского, одного из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века.
Среди других изменений:
- улица Кутузова стала улицей Ивана Кожедуба;
- улица Суворова — улицей Сергея Котенка;
- улица Юлиуса Фучика — улицей Карела Чапека;
- улица Зои Космодемьянской — улицей Софии Галечко;
- переулок Тургенева — переулком Александра Барвинского;
- улица Академика Курчатова — улицей Ореста Левицкого.
Девятый пакет санкций ЕС против Москвы может затронуть 169 организаций, поставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», пишет Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.
По данным издания, под новые европейские санкции подпадают двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, средства для подавления беспорядков и электронные компоненты.
ЕС также планирует расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров для авиационной и космической отраслей, в том числе включив туда авиадвигатели и их части, ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими военными Киевского района города погиб мирный житель.
Дмитрий Медведев предложил «ангажированным западным журнальчикам», а также российским СМИ «отметить Зеленского за его отказ от переговоров». «Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал он в своем телеграм-канале.
На Украине отменили воздушную тревогу, объявлявшуюся ранее днем в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях, свидетельствует онлайн-карта оповещения о тревогах.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер освобождена из заключения в России в обмен на выход на свободу Виктора Бута, который был осужден в США, сообщили CNN и Reuters со ссылкой на американских чиновников. В МИД России подтвердили обмен, сообщив, что он прошел успешно в аэропорту Абу-Даби.
Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. Спустя два года его экстрадировали в США и обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы в 2012 году. Бут так и не признал вину. Вашингтон не раз отказывал Москве в просьбе депортировать его.
Среди части жителей Европы распространено ошибочное мнение о возможности завершить конфликт на Украине путем прекращения поддержки в ее адрес, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Конечно! Но как он закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины <…>. Мы должны продолжать поддержку Украины», — сказал Боррель.
Владимир Путин объяснил причину ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
«Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный», — сказал президент.