Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на следующий год, который достиг рекордных $858 млрд. Это на $45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден.

Законопроект включает повышение зарплаты военнослужащих на 4,6%, финансирование закупок оружия, кораблей и самолетов; поддержку Тайваня и Украины.