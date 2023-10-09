Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 593-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Принятие в Соединенных Штатах временного бюджета, который не включает помощь Украине, «усиливает неопределенность» в отношении будущей поддержки Киева со стороны Вашингтона, написал в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Неопределенность возникает, «несмотря на активную вовлеченность» администрации президента США Джо Байдена, который ранее призвал конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.
«В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки со стороны США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», — заявил Боррель.
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко посоветовал жителям страны купить электрогенераторы на зиму. Он заверил, что министерство сделает все, чтобы генераторы не понадобились украинцам.
Американский президент Джо Байден рассматривает возможность согласования для Украины крупнейшего за всю историю пакета помощи, которого хватит до следующих президентских выборов в США. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники среди чиновников.
Предполагаемый объем пакета поддержки — $100 млрд.
Минобороны сообщило, что ракетный катер обнаружил и сбил дрон в 10 км от юго-западного побережья Крыма.
Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работала система ПВО, отражена атака с моря.
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу.
На Крымском мосту снова прекратили движение автомобилей.
Власти Запорожской области с начала 2024 года собираются отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту, заявил глава региона Евгений Балицкий, слова которого приводит ТАСС.
Этот шаг губернатор объяснил тем, что некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства.
«После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. <…> Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — сказал Балицкий.
Минобороны сообщило, что около 19:00 мск над Курской областью силами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа.
Ранее местные власти сообщали, что в Курском районе работает ПВО.
США вводят ограничения в отношении 49 компаний из Китая, Германии, Финляндии, Индии, Турции и других стран из-за поддержки российских войск или оборонно-промышленного комплекса России, сообщило Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Меры вступят в силу с 11 октября.
В документе, опубликованном бюро, говорится, что у властей США есть основания полагать, что эти организации «были вовлечены, находятся в процессе вовлечения или представляют значительный риск быть вовлеченными» в деятельность, нарушающую национальную безопасность или внешнеполитические интересы Соединенных Штатов.
«Эти организации добавлены в список компаний, оказывающих поддержку российской военной и/или оборонно-промышленной инфраструктуре. В частности, эти организации поставляли российским получателям, связанным с оборонным сектором, интегральные схемы американского производства после 1 марта 2023 года», — уточнили в бюро.
В список попали в основном компании, работающие с электроникой и технологиями.
Правительство утвердило особый порядок въезда граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран. С 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево.
Как говорится в распоряжении, это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян «в сложившихся геополитических условиях».
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что процесс вступления в ЕС новых стран будет основан на их заслугах, никаких «коротких путей» для этого не будет. Это заявление она сделала по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Гранаде.
«Процесс вступления в ЕС будет осуществляться исключительно на основании заслуг [стран-кандидатов], никаких коротких путей, никакого автоматического вступления не будет. <...> Еврокомиссия представит в ноябре отчет о готовности к вступлению стран-кандидатов, он будет рассмотрен в декабре», — сказала фон дер Ляйен.
В Курском районе работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — написал он в телеграм-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
Власти Румынии пообещали предоставлять помощь беженцам с Украины до конца марта 2024 года. Финансирование будет происходить за счет европейских фондов.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не объявляли воздушную тревогу перед сегодняшними взрывами. Он объяснил это тем, что ракета пролетела очень маленькое расстояние.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что первый этап украинского контрнаступления провалился, но планируется второй этап в течение 4-8 недель. «Что вот за эти 4-8 недель нужно что-то на фронте сделать. Почему их американцы торопят? Потому что и так Байдену эта война авторитета не дает, а нужна какая-то победа им. Думаю, что это не получится».
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил официальное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием наказать Олимпийский комитет России (ОКР) после включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.