Власти Запорожской области с начала 2024 года собираются отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту, заявил глава региона Евгений Балицкий, слова которого приводит ТАСС.

Этот шаг губернатор объяснил тем, что некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства.

«После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. <…> Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — сказал Балицкий.