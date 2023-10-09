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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 593-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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06:40

Принятие в Соединенных Штатах временного бюджета, который не включает помощь Украине, «усиливает неопределенность» в отношении будущей поддержки Киева со стороны Вашингтона, написал в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Неопределенность возникает, «несмотря на активную вовлеченность» администрации президента США Джо Байдена, который ранее призвал конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.

«В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки со стороны США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», — заявил Боррель.

Вчера 10:48

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко посоветовал жителям страны купить электрогенераторы на зиму. Он заверил, что министерство сделает все, чтобы генераторы не понадобились украинцам.

Вчера 09:13

Американский президент Джо Байден рассматривает возможность согласования для Украины крупнейшего за всю историю пакета помощи, которого хватит до следующих президентских выборов в США. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники среди чиновников.

Предполагаемый объем пакета поддержки — $100 млрд.


 

06.10 23:50

Минобороны сообщило, что ракетный катер обнаружил и сбил дрон в 10 км от юго-западного побережья Крыма.

06.10 23:19

Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работала система ПВО, отражена атака с моря.

06.10 22:49

В Севастополе снова объявили воздушную тревогу.

06.10 22:42

На Крымском мосту снова прекратили движение автомобилей.

06.10 21:29

США объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Решение стало ответом на «показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве», заявили в Госдепартаменте.

МИД России объявил двух дипломатов персонами нон грата в сентябре и дал им на выезд неделю.

06.10 21:03

06.10 20:50

Власти Запорожской области с начала 2024 года собираются отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту, заявил глава региона Евгений Балицкий, слова которого приводит ТАСС.

Этот шаг губернатор объяснил тем, что некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства.

«После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. <…> Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — сказал Балицкий.

06.10 20:37

Минобороны сообщило, что около 19:00 мск над Курской областью силами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа.

Ранее местные власти сообщали, что в Курском районе работает ПВО.

06.10 20:33

США вводят ограничения в отношении 49 компаний из Китая, Германии, Финляндии, Индии, Турции и других стран из-за поддержки российских войск или оборонно-промышленного комплекса России, сообщило Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Меры вступят в силу с 11 октября.

В документе, опубликованном бюро, говорится, что у властей США есть основания полагать, что эти организации «были вовлечены, находятся в процессе вовлечения или представляют значительный риск быть вовлеченными» в деятельность, нарушающую национальную безопасность или внешнеполитические интересы Соединенных Штатов.

«Эти организации добавлены в список компаний, оказывающих поддержку российской военной и/или оборонно-промышленной инфраструктуре. В частности, эти организации поставляли российским получателям, связанным с оборонным сектором, интегральные схемы американского производства после 1 марта 2023 года», — уточнили в бюро.

В список попали в основном компании, работающие с электроникой и технологиями.

06.10 20:05

Правительство утвердило особый порядок въезда граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран. С 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево.

Как говорится в распоряжении, это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян «в сложившихся геополитических условиях».

06.10 19:42

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что процесс вступления в ЕС новых стран будет основан на их заслугах, никаких «коротких путей» для этого не будет. Это заявление она сделала по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Гранаде.

«Процесс вступления в ЕС будет осуществляться исключительно на основании заслуг [стран-кандидатов], никаких коротких путей, никакого автоматического вступления не будет. <...> Еврокомиссия представит в ноябре отчет о готовности к вступлению стран-кандидатов, он будет рассмотрен в декабре», — сказала фон дер Ляйен.

06.10 19:23

В Курском районе работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — написал он в телеграм-канале.

06.10 18:57

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

06.10 18:56

Власти Румынии пообещали предоставлять помощь беженцам с Украины до конца марта 2024 года. Финансирование будет происходить за счет европейских фондов.

06.10 18:23

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не объявляли воздушную тревогу перед сегодняшними взрывами. Он объяснил это тем, что ракета пролетела очень маленькое расстояние.

06.10 18:04

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что первый этап украинского контрнаступления провалился, но планируется второй этап в течение 4-8 недель. «Что вот за эти 4-8 недель нужно что-то на фронте сделать. Почему их американцы торопят? Потому что и так Байдену эта война авторитета не дает, а нужна какая-то победа им. Думаю, что это не получится».

06.10 17:35

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил официальное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием наказать Олимпийский комитет России (ОКР) после включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
 

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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