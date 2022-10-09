Со стороны Украины на линии соприкосновения в Запорожской области находятся бойцы из более чем 30 стран, их «немыслимое количество», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил Рогов, добавив, что в Запорожскую область также стягивают выходцев из западных частей Украины.