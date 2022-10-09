Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Рогов заявил о «немыслимом числе наемников» ВСУ в Запорожье Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
В МИД России назвали, что станет красной линией для Москвы Политика, 09:01
Как создатели криптовалют пытаются заработать на смерти Елизаветы II Социальная экономика, 09:00
Как мобилизованных провожают в воинские части. Фоторепортаж Общество, 09:00 
Обвал до 89%: рейтинг 10 худших акций России за 9 месяцев Инвестиции, 09:00
Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют» Pro, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Теракт на Крымском мосту. Что известно к 9:00 Общество, 08:51
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:50
Почему замедление китайской экономики стало угрозой для России и ЕС Pro, 08:42
Минтранс заявил о стабильной работе Керченской паромной переправы в Крыму Политика, 08:20
Йеллен заявила о негативном влиянии решения ОПЕК на мировую экономику Экономика, 07:55
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 07:55
Трамп призвал к незамедлительным мирным переговорам по Украине Политика, 07:27
Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 226-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:25
Зимбабве была и останется на стороне Москвы и после проведенных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, заявил в интервью «РИА Новости» спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
09:17

Со стороны Украины на линии соприкосновения в Запорожской области находятся бойцы из более чем 30 стран, их «немыслимое количество», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил Рогов, добавив, что в Запорожскую область также стягивают выходцев из западных частей Украины.

09:05

Для скорого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.

«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп.

09:04

В МИДе объяснили, что делает США участником конфликта на Украине. В частности, Вашингтон продолжает накачивать Украину тяжелыми вооружениями и «дает ориентировки по ведению боевых действий», указал директор второго департамента стран СНГ МИД Полищук. 

Вчера 20:08

В Крыму «желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также на объектах региональных министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству, сообщил Сергей Акенов. «Желтый» уровень будет действовать до 23 октября.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», — сказал Аксенов.

Вчера 18:06

Еще один обстрел в Белгородской области. Губернатор Гладков сообщил, что на этот раз под обстрел попал город Грайворон и села.

«Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. <...> Также в результате обстрела есть разрушения в хуторе Тополи. Пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля», — написал Гладков.

Грайворон также находится у границы с Украиной.

Вчера 17:40

Глава МЧС Куренков облетел место происшествия на Крымском мосту и осмотрел его.

Вчера 17:31
Президент Владимир Путин не планирует выступать с обращением к россиянам в ближайшие дни, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Вчера 17:25

Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о предотвращении терактов «на территории северных прифронтовых районов республики». В Луганске заявили, что теракты готовила диверсионно-разведывательная группа ВСУ: она планировала подорвать объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детские сады.

Вчера 16:44

Город Шебекино Белгородской области, расположенный у границы с Харьковской областью, был обстрелян, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. О погибших или пострадавших в сообщении не говорится.

«Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия. Администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы уже работают на месте», — написал Гладков.

Вчера 16:25
Страны НАТО «круговой порукой» связала «преступная логика», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о взрыве на Крымском мосту. Рейнсалу ранее поприветствовал атаку на Крымский мост.

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова.
Вчера 16:11

Движение автомобилей по Крымскому мосту начато, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пропускают легковушки и автобусы, их досматривают. Водителей грузовиков просят пользоваться паромной переправой.

Вчера 15:30

Также в сводке Минобороны говорится:

  • ВСУ пытались наступать в Харьковской области, атаки отражены. Потери Украины оцениваются в более 100 человек, два танка, пять БМП и четыре автомобиля.
  • На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ пытались наступать тремя БТГ, танковым батальоном и батальоном Нацгвардии. Все атаки отражены.
  • Более 110 военнослужащих Украины убиты в результате ударов по резервам в Харьковской области.
  • Потери у ВСУ также есть на Краснолиманском направлении и у Северска (ДНР).
  • На Запорожском направлении ВКС нанесли удар по пункту дислокации «иностранных наемников».
  • В Запорожской области сбит украинский МиГ-29.
  • Средства ПВО сбили 12 беспилотников.

Отдельно Минобороны сообщает об обстрелах со стороны ВСУ Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Было выпущено 15 ракет, снаряды попали в промзону и вывели из строя линию электропередачи. Российская артиллерия открыла ответный огонь, «средства противника были подавлены».

Вчера 15:15

Командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине назначен Сергей Суровикин, сообщили в Минобороны

Вчера 14:21

Следственный комитет сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.

СК также сообщил, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут машины.

Вчера 14:06

Детей с родителями, а также пожилых из Херсонской области на несколько недель «пригласят» в другие регионы России, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в «Телеграм», что «в случае необходимости» регион готов принять и разместить «до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области».

Вчера 14:05
Российские войска, действующие на Николаево-Криворожском и запорожских направлениях, обеспечиваются всем необходимым непрерывно по сухопутному коридору «и частично — морским транспортом», сообщило Министерство обороны.
Вчера 12:09
Реакция властей Украины на взрыв и пожар на Крымском мосту, который является объектом гражданской инфраструктуры, это признак их «террористической сущности», написала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

Советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк после взрыва на Крымском мосту оценил ситуацию фразой «Крым. Мост. Начало», указав, что «все украденное» следует вернуть Киеву. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала переделанное стихотворение поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает».
Вчера 12:04

В Волоконовском районе Белгородской области обстреляно село Тишанка, расположенное близ границы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Повреждены два легковых автомобиля.

Вчера 11:50

Сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях четыре человека, «подозреваемых в пособничестве ВСУ». Также обнаружен тайник с 450 минами, изъято огнестрельное оружие и средства связи, сообщил ТАСС.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter