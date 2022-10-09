Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 226-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Со стороны Украины на линии соприкосновения в Запорожской области находятся бойцы из более чем 30 стран, их «немыслимое количество», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил Рогов, добавив, что в Запорожскую область также стягивают выходцев из западных частей Украины.
Для скорого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.
«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп.
В МИДе объяснили, что делает США участником конфликта на Украине. В частности, Вашингтон продолжает накачивать Украину тяжелыми вооружениями и «дает ориентировки по ведению боевых действий», указал директор второго департамента стран СНГ МИД Полищук.
В Крыму «желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также на объектах региональных министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству, сообщил Сергей Акенов. «Желтый» уровень будет действовать до 23 октября.
«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», — сказал Аксенов.
Еще один обстрел в Белгородской области. Губернатор Гладков сообщил, что на этот раз под обстрел попал город Грайворон и села.
«Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. <...> Также в результате обстрела есть разрушения в хуторе Тополи. Пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля», — написал Гладков.
Грайворон также находится у границы с Украиной.
Глава МЧС Куренков облетел место происшествия на Крымском мосту и осмотрел его.
Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о предотвращении терактов «на территории северных прифронтовых районов республики». В Луганске заявили, что теракты готовила диверсионно-разведывательная группа ВСУ: она планировала подорвать объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детские сады.
Город Шебекино Белгородской области, расположенный у границы с Харьковской областью, был обстрелян, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. О погибших или пострадавших в сообщении не говорится.
«Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия. Администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы уже работают на месте», — написал Гладков.
«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова.
Движение автомобилей по Крымскому мосту начато, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пропускают легковушки и автобусы, их досматривают. Водителей грузовиков просят пользоваться паромной переправой.
Также в сводке Минобороны говорится:
- ВСУ пытались наступать в Харьковской области, атаки отражены. Потери Украины оцениваются в более 100 человек, два танка, пять БМП и четыре автомобиля.
- На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ пытались наступать тремя БТГ, танковым батальоном и батальоном Нацгвардии. Все атаки отражены.
- Более 110 военнослужащих Украины убиты в результате ударов по резервам в Харьковской области.
- Потери у ВСУ также есть на Краснолиманском направлении и у Северска (ДНР).
- На Запорожском направлении ВКС нанесли удар по пункту дислокации «иностранных наемников».
- В Запорожской области сбит украинский МиГ-29.
- Средства ПВО сбили 12 беспилотников.
Отдельно Минобороны сообщает об обстрелах со стороны ВСУ Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Было выпущено 15 ракет, снаряды попали в промзону и вывели из строя линию электропередачи. Российская артиллерия открыла ответный огонь, «средства противника были подавлены».
Командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине назначен Сергей Суровикин, сообщили в Минобороны
Следственный комитет сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.
СК также сообщил, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут машины.
Детей с родителями, а также пожилых из Херсонской области на несколько недель «пригласят» в другие регионы России, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в «Телеграм», что «в случае необходимости» регион готов принять и разместить «до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области».
Советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк после взрыва на Крымском мосту оценил ситуацию фразой «Крым. Мост. Начало», указав, что «все украденное» следует вернуть Киеву. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала переделанное стихотворение поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает».
В Волоконовском районе Белгородской области обстреляно село Тишанка, расположенное близ границы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Повреждены два легковых автомобиля.
Сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях четыре человека, «подозреваемых в пособничестве ВСУ». Также обнаружен тайник с 450 минами, изъято огнестрельное оружие и средства связи, сообщил ТАСС.