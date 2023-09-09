На Украине в Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает оплату обучения студентам в обмен на службу в армии по собственному желанию. Документ опубликован на сайте парламента. Автором законопроекта является член фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия закона он может поспособствовать притоку людей в вооруженные силы, поскольку «учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства посредством обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования».

«Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит быть сильнее в противостоянии против агрессии», — говорится в документе.