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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 563-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:07

Ночью в столичных аэропортах были задержаны или отменены более десяти рейсов. Во Внуково сообщили, что «по независящим от аэропорта причинам» ночью были введены ограничения на полеты. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

08:51

Глава британского Генштаба генерал Патрик Сандерс заявил, что испытал «сильные эмоции», увидев уничтожение танка Challenger 2 в ходе военной операции на Украине.

В то же время Сандерс сказал, что Британия «может гордиться» поставленным Украине вооружением: «Теперь мы видели первые «Челленджеры» в действии, и «Челленджер» во многих отношениях является одним из самых совершенных танков в мире, и он, безусловно, лучше всего защищен, и вы видели, что, когда первый «Челленджер» был потерян в бою, весь экипаж выбрался наружу».

Вчера 21:27

Руководство Запорожской АЭС временно отпустит с работы часть сотрудников из-за возросшей угрозы провокаций со стороны Украины, сообщил «Интерфаксу» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«[Происходит] сокращение численности персонала до уровня, который позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности, из-за опасения очередных террористических актов со стороны Украины. Буквально на два дня», — сказал Карчаа.

Он напомнил, что с 8 по 10 сентября в Энергодаре проводится голосование на выборах заксобрания Запорожской области, что, по его словам, «усиливает риск террористической активизации противника».

Вчера 21:05

Минюст расширил список иностранных агентов.

В него вошли:

  • солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров;
  • журналист Андрей Мальгин;
  • политик Наталья Пелевина;
  • режиссер Мумин Шакиров;
  • муниципальный депутат из города Ефремов Тульской области Ольга Подольская. Она в том числе помогала семье Маши Москалевой;
  • историк Николай Митрохин.
Вчера 20:56

На Украине в Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает оплату обучения студентам в обмен на службу в армии по собственному желанию. Документ опубликован на сайте парламента. Автором законопроекта является член фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия закона он может поспособствовать притоку людей в вооруженные силы, поскольку «учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства посредством обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования».

«Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит быть сильнее в противостоянии против агрессии», — говорится в документе.

Вчера 20:23

Проект России с переработкой 1 млн тонн российского зерна в Турции не является альтернативой зерновой сделке, заявил ТАСС замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Нет, это не альтернатива зерновой сделке. Это наша позиция, учитывающая потребности, в первую очередь, наиболее нуждающихся стран. И речь идет о том, чтобы именно этим странам помочь в первую очередь», — отметил замминистра.

Вчера 20:16

Вчера 19:55

Эстония в ближайшее время намерена принять законопроект, который позволит конфисковывать российские активы, Таллин будет в этом плане пионером в ЕС, сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна.

«Это действительно ударит по олигархам — это действительно ударит по российскому государству», — сказал он. По его словам, работу над инициативой осложняли «жесткие гарантии частной собственности в Эстонии».

Сначала законопроект должно одобрить правительство Эстонии, затем он пойдет на рассмотрение в парламент страны. Работу над документом Таллин начал зимой.

Вчера 19:26

Россия, обладая превосходством в небе, останавливает украинское контрнаступление, заявил Владимир Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — заявил украинский президент.

Он также отметил, что идет замедление всех процессов — «от санкций до предоставления оружия», и, когда Киев спрашивают, как идет контрнаступление, ответ на это таков: «наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», сказал Зеленский.

Вчера 18:42

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности, что, судя по видеосвидетельствам, попавшая в рынок в Константиновке ракета была выпущена с украинских позиций. «Это действительно страшная трагедия. В результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку погибли 16 человек и 32 пострадали. Вот только мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете», — сказал он.

Вчера 17:58

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обломки одного из украинских беспилотников попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. «Пожарные расчеты ликвидируют горение. Пострадавших нет».

Вчера 17:54

Минобороны России сообщило, что около 17:30 была пресечена попытка атаковать беспилотниками объекты на территории России. «Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе».

Вчера 17:31

Министерство обороны Дании сообщило об отправке на Украину первых десяти танков Leopard 1. В Копенгагене пообещали, что еще десять машин отправят в ближайшее время. «У меня нет сомнений, что они помогут выиграть нынешнее сражение», — заявил командующий вооруженными силами Гуннер Арпе Нильсен.

Вчера 17:13

Генсек ООН Антониу Гуттериш написал «секретное письмо» Сергею Лаврову, в котором предложил план действий для возобновления зерновой сделки, узнал Bild.

В послании он предложил Лаврову заключить соглашение между Секретариатом ООН и Россией на основе «четырех краеугольных принципов», которые помогут восстановить реализацию зерновой сделкию. Среди них — создание «дочки» Россельхозбанка для обхода санкций ЕС, учреждение отдельной страховой компании для страхования судов с российской продукцией и др.

Накануне Гутерриш заявил, что ООН «активно участвует» в попытках наладить экспорт российского зерна и удобрений, а также выступил за создание «системы взаимных гарантий».

Вчера 16:47

ЕС ввел санкции против четырех человек из-за дела крымского журналиста Владислава Есипенко, которого приговорили к шести годам за незаконное приобретение взрывного устройства. ФСБ заявила, что он работал на украинскую разведку. В список внесли сотрудников ФСБ Виталия Власова и Дениса Коровина, а также судью Симферопольского суда, выносившего приговор, и прокурора суда.

Вчера 16:32

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района города погибла женщина.

Вчера 15:27

Над территорией Белгородской области сбили дрон самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Вчера 14:42

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе танк, шесть артиллерийских систем М777, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», две станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

Вчера 14:35

На других направлениях за прошедшие сутки произошли следующие изменения:

  • на донецком направлении отражены 12 атак четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка, Веселое;
  • на купянском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки в районе Новоегоровки;
  • на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы;
  • на южнодонецком направлении отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.
Вчера 14:28

Минобороны сообщило, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация