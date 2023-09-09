Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 563-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Ночью в столичных аэропортах были задержаны или отменены более десяти рейсов. Во Внуково сообщили, что «по независящим от аэропорта причинам» ночью были введены ограничения на полеты. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Глава британского Генштаба генерал Патрик Сандерс заявил, что испытал «сильные эмоции», увидев уничтожение танка Challenger 2 в ходе военной операции на Украине.
В то же время Сандерс сказал, что Британия «может гордиться» поставленным Украине вооружением: «Теперь мы видели первые «Челленджеры» в действии, и «Челленджер» во многих отношениях является одним из самых совершенных танков в мире, и он, безусловно, лучше всего защищен, и вы видели, что, когда первый «Челленджер» был потерян в бою, весь экипаж выбрался наружу».
Руководство Запорожской АЭС временно отпустит с работы часть сотрудников из-за возросшей угрозы провокаций со стороны Украины, сообщил «Интерфаксу» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«[Происходит] сокращение численности персонала до уровня, который позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности, из-за опасения очередных террористических актов со стороны Украины. Буквально на два дня», — сказал Карчаа.
Он напомнил, что с 8 по 10 сентября в Энергодаре проводится голосование на выборах заксобрания Запорожской области, что, по его словам, «усиливает риск террористической активизации противника».
Минюст расширил список иностранных агентов.
В него вошли:
- солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров;
- журналист Андрей Мальгин;
- политик Наталья Пелевина;
- режиссер Мумин Шакиров;
- муниципальный депутат из города Ефремов Тульской области Ольга Подольская. Она в том числе помогала семье Маши Москалевой;
- историк Николай Митрохин.
На Украине в Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает оплату обучения студентам в обмен на службу в армии по собственному желанию. Документ опубликован на сайте парламента. Автором законопроекта является член фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.
В пояснительной записке говорится, что в случае принятия закона он может поспособствовать притоку людей в вооруженные силы, поскольку «учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства посредством обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования».
«Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит быть сильнее в противостоянии против агрессии», — говорится в документе.
Проект России с переработкой 1 млн тонн российского зерна в Турции не является альтернативой зерновой сделке, заявил ТАСС замглавы МИД Сергей Вершинин.
«Нет, это не альтернатива зерновой сделке. Это наша позиция, учитывающая потребности, в первую очередь, наиболее нуждающихся стран. И речь идет о том, чтобы именно этим странам помочь в первую очередь», — отметил замминистра.
Эстония в ближайшее время намерена принять законопроект, который позволит конфисковывать российские активы, Таллин будет в этом плане пионером в ЕС, сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна.
«Это действительно ударит по олигархам — это действительно ударит по российскому государству», — сказал он. По его словам, работу над инициативой осложняли «жесткие гарантии частной собственности в Эстонии».
Сначала законопроект должно одобрить правительство Эстонии, затем он пойдет на рассмотрение в парламент страны. Работу над документом Таллин начал зимой.
Россия, обладая превосходством в небе, останавливает украинское контрнаступление, заявил Владимир Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — заявил украинский президент.
Он также отметил, что идет замедление всех процессов — «от санкций до предоставления оружия», и, когда Киев спрашивают, как идет контрнаступление, ответ на это таков: «наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», сказал Зеленский.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности, что, судя по видеосвидетельствам, попавшая в рынок в Константиновке ракета была выпущена с украинских позиций. «Это действительно страшная трагедия. В результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку погибли 16 человек и 32 пострадали. Вот только мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете», — сказал он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обломки одного из украинских беспилотников попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. «Пожарные расчеты ликвидируют горение. Пострадавших нет».
Минобороны России сообщило, что около 17:30 была пресечена попытка атаковать беспилотниками объекты на территории России. «Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе».
Министерство обороны Дании сообщило об отправке на Украину первых десяти танков Leopard 1. В Копенгагене пообещали, что еще десять машин отправят в ближайшее время. «У меня нет сомнений, что они помогут выиграть нынешнее сражение», — заявил командующий вооруженными силами Гуннер Арпе Нильсен.
Генсек ООН Антониу Гуттериш написал «секретное письмо» Сергею Лаврову, в котором предложил план действий для возобновления зерновой сделки, узнал Bild.
В послании он предложил Лаврову заключить соглашение между Секретариатом ООН и Россией на основе «четырех краеугольных принципов», которые помогут восстановить реализацию зерновой сделкию. Среди них — создание «дочки» Россельхозбанка для обхода санкций ЕС, учреждение отдельной страховой компании для страхования судов с российской продукцией и др.
Накануне Гутерриш заявил, что ООН «активно участвует» в попытках наладить экспорт российского зерна и удобрений, а также выступил за создание «системы взаимных гарантий».
ЕС ввел санкции против четырех человек из-за дела крымского журналиста Владислава Есипенко, которого приговорили к шести годам за незаконное приобретение взрывного устройства. ФСБ заявила, что он работал на украинскую разведку. В список внесли сотрудников ФСБ Виталия Власова и Дениса Коровина, а также судью Симферопольского суда, выносившего приговор, и прокурора суда.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района города погибла женщина.
Над территорией Белгородской области сбили дрон самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе танк, шесть артиллерийских систем М777, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», две станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.
На других направлениях за прошедшие сутки произошли следующие изменения:
- на донецком направлении отражены 12 атак четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка, Веселое;
- на купянском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки в районе Новоегоровки;
- на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы;
- на южнодонецком направлении отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.
Минобороны сообщило, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.