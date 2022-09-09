Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 197-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Информация о «прорыве» украинских военных на юге Украины не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, речь идет лишь о потере «нескольких периферийных деревень».
«Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу [министров обороны стран НАТО] в Рамштайне», — утверждает Небензя.
С 7 сентября появляются сообщения о боях под городом Балаклея в Харьковской области, который находится под контролем российских войск с начала марта. 8 сентября глава действующей на подконтрольной России части региона военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска смогли «прогнуть немного линию обороны», однако на тот момент он утверждал, что попытка наступления украинских войск была сорвана. Вечером того же дня региональная администрация заявила о вводе в Харьковскую область подкреплений и продолжении боев по всей линии соприкосновения.
Состоялось заседание Международной экспертной группы по санкциям против России. Об этом сообщает офис украинского президента.
Экспертную группу возглавляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-советник президента США по национальной безопасности и бывший посол в Москве Майкл Макфол.
В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Военно-гражданскую администрацию региона.
Как заявляют в ВГА, населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.
Семьям с детьми власти рекомендуют выехать из опасных районов.
«Желтый» уровень террористической опасности, введенный на части территории Крыма, продлен до 23 сентября, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.
Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью.
Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран, будет выдавать специальная правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Президент также разрешил подпавшим под санкции компаниям выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями, имеющими валютные депозиты, в рублях.
Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $675 млн.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, речь идет о поставках дополнительных снарядов для РСЗО HIMARS, 105 мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, бронемашин Humvee, противотанковых орудий, легкого стрелкового оружия.
Остин добавил, что отдельные страны также готовы поставить Украине танки, радары и бронетранспортеры.
Российская военная операция на Украине продолжается уже 197-й день. О каких продвижениях войск за это время сообщило Минобороны России — в инфографике РБК.
Центробанк продлил на полгода, до 9 марта, запрет для банков взимать комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов или счетов.
Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.
Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который приехал в Киев.
«Ценим важную финансовую, экономическую и оборонную помощь со стороны США. Это очень важные сигналы, что Соединенные Штаты с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши земли», — сказал Зеленский.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал идею экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который предложил, чтобы он и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель стали посредниками на переговорах между Украиной и Россией.
«Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен обладать доверием, авторитетом, актуальностью. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют», — написал Подоляк в своем твиттере.
Идею посредничества Берлускони высказал 7 сентября. Как к ней относится Меркель, пока неизвестно.
Сейм Латвии в срочном порядке поддержал поданный президентом страны Эгилом Левитсом законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП).
Поправки к Закону о православной церкви были утверждены депутатами сразу после рассмотрения парламентской Комиссией по правам человека и общественным делам. Председатель Комиссии Артус Кайминьш заявил, что принятие поправок «пойдет на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности».
Норвегия предоставит украинской армии ракеты AGM-114 Hellfire и приборы ночного видения, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в твиттере.
Hellfire — американская ракета класса «воздух-земля». Ее масса — 45 кг, максимальная дальность полета — 10 км. Ракета устанавливается на вертолеты огневой поддержки, а также на беспилотники MQ-1 Predator.
Европа может быть поставлена на колени из-за инфляции и дефицита энергии, вызванных антироссийскими санкциями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«В настоящее время против России действует 11 тыс. санкций, но <...> попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жесткая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — сказал Орбан.
Самой Венгрии, по его словам, дефицит газа и электроэнергии не грозит.