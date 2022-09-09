Информация о «прорыве» украинских военных на юге Украины не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, речь идет лишь о потере «нескольких периферийных деревень».

«Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу [министров обороны стран НАТО] в Рамштайне», — утверждает Небензя.

С 7 сентября появляются сообщения о боях под городом Балаклея в Харьковской области, который находится под контролем российских войск с начала марта. 8 сентября глава действующей на подконтрольной России части региона военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска смогли «прогнуть немного линию обороны», однако на тот момент он утверждал, что попытка наступления украинских войск была сорвана. Вечером того же дня региональная администрация заявила о вводе в Харьковскую область подкреплений и продолжении боев по всей линии соприкосновения.