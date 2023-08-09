Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 532-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
На подлете к Москве сбили два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — написал он в своем телеграм-канале.
Минобороны обвинило Украину в попытке «осуществить террористическую атаку». В военном ведомстве заявили, что средства ПВО уничтожили дроны над территорией Подмосковья. Пострадавших и разрушений нет.
Украина увеличила количество авиабаз, переоборудовав во взлетно-посадочные полосы некоторые автодороги, сообщает Bild. ВВС Украины вынуждены каждые 24 часа перемещать с базы на базы модернизированные самолеты Су-24, на которые устанавливают британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp. Что же касается аэродромов советских времен, то для их защиты используются ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. «По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей».
Глава пророссийской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» заявил, что за последние дни российским подразделениям удалось занять пять населенных пунктов на территории региона. Он не уточнил, о каких населенных пунктах идет речь.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по таможенному посту Нехотеевка со стороны Украины. Он объяснил это тем, что по ночам пустующий пропускной пункт заполняли боеприпасами для диверсионных групп. В итоге его расстреляли из миномета.
Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено железнодорожное полотно в Макеевке. «Движение подвижного состава временно приостановлено», - написал он в своем Telegram.
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность Международного общественного движения «Аллатра». Ведомство считает, что «Аллатра», директором которого является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, действующее в России и других странах.
СБУ отчиталась о задержании женщины-продавщицы за участие в организации попытки убийства Владимира Зеленского во время его недавней поездки в Николаев, передает «Страна.ua».
По версии спецслужбы, женщина собирала разведданные для российских спецслужб о поездке украинского лидера, пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента, чтобы скорректировать нанесение по нему ракетного удара.
Беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РБК настоятель монастыря игумен Питирим.
«Легко пострадал один человек. Он в сознании, все в порядке. Попало не в здание, а в газон. Выехали службы к нам, глава района», — рассказал он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Кирилловка Климовского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден один жилой дом», — написал он в Telegram.
Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил агентству ТАСС, что те населенные пункты, которые на купянском направлении считались серой зоной, теперь находятся под полным контролем российской армии. При этом обстановку он оценил как «сложную».
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве рассчитывают в августе-сентябре начать переговоры со странами Запада касательно гарантий безопасности для Украины. По его словам, первые соглашения могут появиться до конца этого года.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалаиев после попытки украинского беспилотника атаковать порт Новороссийска заявил изданию Bes Media о необходимости на политическом уровне гарантировать безопасность его работы. Именно в Новороссийске находится единственный казахстанский терминал по отгрузке нефти в страны Запада.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении двух зданий в Киевском районе города в результате украинского обстрела.
Министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания».
Владимир Путин подписал указ о приостановке действия некоторых положений международных договоров по налогообложению с США, странами ЕС, Британией, Австралией, Новой Зеландией, Японией, Сингапуром. Документ принят «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации».
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, РСЗО «Град», самоходная пушка «Пион», артиллерийская система М777, гаубица FH-70, САУ Krab.
По данным Минобороны, на других участках произошло следующее:
- на донецком направлении отражены 18 атак в районах Артемовска, Клещеевки и Зайцево;
- на южнодонецком направлении отражены три атаки в районах Никольского и Урожайного;
- на краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка и Терны;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка.
Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Красноармейск/Покровск (ДНР) поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица».