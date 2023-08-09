На подлете к Москве сбили два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны обвинило Украину в попытке «осуществить террористическую атаку». В военном ведомстве заявили, что средства ПВО уничтожили дроны над территорией Подмосковья. Пострадавших и разрушений нет.