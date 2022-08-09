В США выдали ордер на изъятие самолета Airbus A319-100, принадлежащего, как заявляет американский Минюст, депутату-единороссу Андрею Скочу, состояние депутата и его семьи Forbes в 2022 году оценивал в $4,7 млрд. В опубликованном на сайте Минюста сообщении указывается, что Скоч находится под американскими санкциями с 2018 года в связи с вероятным нарушением закона о борьбе с отмыванием денег. Весной 2022 года, когда в санкционный список США попали депутаты Госдумы, санкции против Скоча были расширены.

Американский Минюст приводит бортовой и серийный номера самолета: P4-MGU и 5445, а также сообщает, что он стоит более $90 млн.