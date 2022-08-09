Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 166-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к глобальной техногенной катастрофе, станция находится в опасности, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канале министерства.
«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — сказал Мизинцев.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.
«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».
В Минобороны сообщили об эвакуации за минувшие сутки из районов Украины и Донбасса на территорию России более чем 23,8 тыс. человек, в том числе более 4,1 тыс. детей. Всего по данным российских военных, с начала спецоперации в Россию были вывезены 3,2 млн человек, из них более 507 тыс. детей. На территории России развернуты 9,5 тыс. пунктов временного размещения.
В США выдали ордер на изъятие самолета Airbus A319-100, принадлежащего, как заявляет американский Минюст, депутату-единороссу Андрею Скочу, состояние депутата и его семьи Forbes в 2022 году оценивал в $4,7 млрд. В опубликованном на сайте Минюста сообщении указывается, что Скоч находится под американскими санкциями с 2018 года в связи с вероятным нарушением закона о борьбе с отмыванием денег. Весной 2022 года, когда в санкционный список США попали депутаты Госдумы, санкции против Скоча были расширены.
Американский Минюст приводит бортовой и серийный номера самолета: P4-MGU и 5445, а также сообщает, что он стоит более $90 млн.
Латвия возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора, свидетельствуют данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid.
Через газоизмерительную станцию «Лухамаа» сейчас поступает около 4 млн куб. м газа в сутки.
Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, он поступает из России в Латвию через Эстонию в точке «Лухамаа».
Соединенные Штаты предоставят правительству Украины дополнительно $4,5 млрд, в итоге общая бюджетная поддержка достигнет $8,5 млрд, сообщили Reuters в Агентстве США по международному развитию (USAID).
Первый транш в размере $3 млрд должен поступить уже в августе.
Покупатель отказался от украинского зерна, которое сухогруз Razoni перевозил в ливанский порт Триполи, сообщило в своем твиттере посольство Украины в Ливане.
Отказ объясняется задержкой груза на срок более пяти месяцев. Теперь поставщик ищет нового покупателя в Ливане или другой стране. Само судно остановилось у побережья Турции.
Razoni — первый после начала боевых действий сухогруз, который вышел из порта Одессы после заключения соглашения по экспорту украинского зерна. Он перевозит 26 тыс. тонн кукурузы.
Россия 8 августа уведомила США, что временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ. Об этом сообщил российский МИД.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — сказано в сообщении.
Один из первых трибуналов над украинскими и иностранными военными в ДНР пройдет в Мариуполе, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Трибунал неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям: готовится и помещение, и вся доказательная база», — сказал Пушилин телеканалу «Россия 1».
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении убийств министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Спецслужба утверждает, что задержанные действовали по заданию Главного управления Генштаба ВС России.
Американская телекомпания CBS выпустила документальный фильм продолжительностью 23,5 минуты под названием Arming Ukraine («Вооружая Украину») накануне, однако уже сегодня он исчез с сайта новостной компании. В CBS объяснили, что фильм отражает устаревшие данные и будет переработан.
В картине «Вооружая Украину» волонтер из Литвы Йонас Охман говорил, что только 30% поставок западного оружия в конце концов доходит до украинских военных. Кроме этого, авторы предупреждали, что оружие может попасть «в неправильные руки» и спровоцировать нестабильность, как произошло в Ливии, Ираке и Афганистане. Вскоре после выхода фильма CBS обновила материал, изъяв цитату Охмана, а также удалила твит с его словами.
После выхода фильма министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал CBS удалить его и провести внутреннее расследование.
Запорожская АЭС сейчас связана с энергосистемой Украины только одной линией, заявил глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.
«Это опасно для такого ядерного объекта, так как при повреждении всех линий станция перейдет в режим полного обесточивания. Эта ситуация уже очень опасна для сохранения в безопасном состоянии топлива в атомных реакторах, бассейнах выдержки», — сказал Котин (цитата по УНН).
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал дать инспекторам МАГАТЭ доступ к электростанции и назвал удары по ней «самоубийством».
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в московском НИИ им. Склифосовского, из-за тяжелого физического и психического переутомления его «изолировали от любых информационных программ», заявил его заместитель Кирилл Стремоусов.
Украина официально обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о новой программе помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В пятницу письмо было отправлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года», - сказал Шмыгаль (цитата по УНН).
Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что объем финансирования по новой программе, переговоры о которой финансовые власти страны ведут с МВФ, может составить до $20 млрд.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что ситуация на Украине будет урегулирована дипломатическим путем. В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ЮАР Наледи Пандор он при этом заявил, что необходимо отстаивать тезис о важности суверенитета и независимости Украины.