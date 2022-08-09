Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Минобороны предупредило о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС Политика, 07:37
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Какие схемы заработка на санкциях ограничил «карантин» ЦБ Pro, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Посмотрите на 10 очень странных вертолетов от советских конструкторов Life, 07:01
Эксперты зафиксировали снижение конфликтности бизнеса в России в кризис Бизнес, 07:00
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
ФСБ привела факты помощи украинских националистов гитлеровским войскам Политика, 06:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Антонов заявил о приближении США к опасной черте противостояния с Россией Политика, 06:16
Поставки вертолетов Ми-171А3 начнутся в 2024 году Технологии и медиа, 05:12
США отказали Виннику в освобождении под залог из тюрьмы в Калифорнии Политика, 05:04
В США отца и сына осудили за преступление на почве ненависти Общество, 04:35
В Пентагоне заявили, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS Политика, 03:44
ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде Политика, 03:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 166-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:44

Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к глобальной техногенной катастрофе, станция находится в опасности, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канале министерства.

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — сказал Мизинцев. 

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

07:28
Силы чеченского спецподразделения Росгвардии «Ахмат» совместно с войсками ЛНР и ДНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре (Донецкая область). Об этом заявил и.о. командира «Ахмата» Ахмед Сайдарханов на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
 
07:26
Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию». 
Вчера 21:52

В Минобороны сообщили об эвакуации за минувшие сутки из районов Украины и Донбасса на территорию России более чем 23,8 тыс. человек, в том числе более 4,1 тыс. детей. Всего по данным российских военных, с начала спецоперации в Россию были вывезены 3,2 млн человек, из них более 507 тыс. детей. На территории России развернуты 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

Вчера 21:20

В США выдали ордер на изъятие самолета Airbus A319-100, принадлежащего, как заявляет американский Минюст, депутату-единороссу Андрею Скочу, состояние депутата и его семьи Forbes в 2022 году оценивал в $4,7 млрд. В опубликованном на сайте Минюста сообщении указывается, что Скоч находится под американскими санкциями с 2018 года в связи с вероятным нарушением закона о борьбе с отмыванием денег. Весной 2022 года, когда в санкционный список США попали депутаты Госдумы, санкции против Скоча были расширены.

Американский Минюст приводит бортовой и серийный номера самолета: P4-MGU и 5445, а также сообщает, что он стоит более $90 млн.

Вчера 20:55

Латвия возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора, свидетельствуют данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid.

Через газоизмерительную станцию «Лухамаа» сейчас поступает около 4 млн куб. м газа в сутки.

Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, он поступает из России в Латвию через Эстонию в точке «Лухамаа».

Вчера 20:27
Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. Он включает, в том числе, боеприпасы для HIMARS и других систем.
Вчера 19:58

Соединенные Штаты предоставят правительству Украины дополнительно $4,5 млрд, в итоге общая бюджетная поддержка достигнет $8,5 млрд, сообщили Reuters в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Первый транш в размере $3 млрд должен поступить уже в августе.

Вчера 19:52
Россия подпишет с Донецкой Народной Республикой соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Вчера 19:45

Покупатель отказался от украинского зерна, которое сухогруз Razoni перевозил в ливанский порт Триполи, сообщило в своем твиттере посольство Украины в Ливане.

Отказ объясняется задержкой груза на срок более пяти месяцев. Теперь поставщик ищет нового покупателя в Ливане или другой стране. Само судно остановилось у побережья Турции.

Razoni — первый после начала боевых действий сухогруз, который вышел из порта Одессы после заключения соглашения по экспорту украинского зерна. Он перевозит 26 тыс. тонн кукурузы.

Вчера 19:37

Россия 8 августа уведомила США, что временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ. Об этом сообщил российский МИД.

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — сказано в сообщении.

Вчера 19:30

Один из первых трибуналов над украинскими и иностранными военными в ДНР пройдет в Мариуполе, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Трибунал неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям: готовится и помещение, и вся доказательная база», — сказал Пушилин телеканалу «Россия 1».

Вчера 19:13

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении убийств министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Спецслужба утверждает, что задержанные действовали по заданию Главного управления Генштаба ВС России.
 

Вчера 18:54
Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостанавливать операции с компаниями в этой валюте.  Соответствующий указ президент подписал 8 августа
Вчера 18:36

Американская телекомпания CBS выпустила документальный фильм продолжительностью 23,5 минуты под названием Arming Ukraine («Вооружая Украину») накануне, однако уже сегодня он исчез с сайта новостной компании. В CBS объяснили, что фильм отражает устаревшие данные и будет переработан.

В картине «Вооружая Украину» волонтер из Литвы Йонас Охман говорил, что только 30% поставок западного оружия в конце концов доходит до украинских военных. Кроме этого, авторы предупреждали, что оружие может попасть «в неправильные руки» и спровоцировать нестабильность, как произошло в Ливии, Ираке и Афганистане. Вскоре после выхода фильма CBS обновила материал, изъяв цитату Охмана, а также удалила твит с его словами.

После выхода фильма министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал CBS удалить его и провести внутреннее расследование.

Вчера 18:25

Запорожская АЭС сейчас связана с энергосистемой Украины только одной линией, заявил глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.

«Это опасно для такого ядерного объекта, так как при повреждении всех линий станция перейдет в режим полного обесточивания. Эта ситуация уже очень опасна для сохранения в безопасном состоянии топлива в атомных реакторах, бассейнах выдержки», — сказал Котин (цитата по УНН).

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал дать инспекторам МАГАТЭ доступ к электростанции и назвал удары по ней «самоубийством».

Вчера 18:07

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в московском НИИ им. Склифосовского, из-за тяжелого физического и психического переутомления его «изолировали от любых информационных программ», заявил его заместитель Кирилл Стремоусов.
 

Вчера 17:51

Украина официально обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о новой программе помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В пятницу письмо было отправлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года», - сказал Шмыгаль (цитата по УНН).

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что объем финансирования по новой программе, переговоры о которой финансовые власти страны ведут с МВФ, может составить до $20 млрд.

Вчера 17:38

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что ситуация на Украине будет урегулирована дипломатическим путем. В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ЮАР Наледи Пандор он при этом заявил, что необходимо отстаивать тезис о важности суверенитета и независимости Украины.

Вчера 17:17
Директор департамента развития строительной отрасли Министерства строительства и ЖКХ ДНР Руслан Теряев заявил, что в республике сформировали перечень частных домостроений, подлежащих восстановлению в первую очередь. Речь идет об 11 тыс. объектов в Володарском, Тельмановском и Новоазовском районах, а также о Мариуполе.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter