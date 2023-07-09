Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины (в том числе оборонной) Александр Камышин, назначенный на эту должность в марте 2023 года, заявил, что в июне страна произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

Следующим приоритетом министр назвал наращивание производства танков и бронетехники. Однако, считает он, на это уйдет от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

«Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира», — подчеркнул министр.