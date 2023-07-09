Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 501-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины (в том числе оборонной) Александр Камышин, назначенный на эту должность в марте 2023 года, заявил, что в июне страна произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.
Следующим приоритетом министр назвал наращивание производства танков и бронетехники. Однако, считает он, на это уйдет от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.
«Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира», — подчеркнул министр.
Медленный темп украинского контрнаступления связан с упорством российской армии и с тем, что она находится «в лучшей форме», пишет глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times. Значимым фактором замедления украинских войск он называет создании «линии Суровикина» (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции. — РБК): обширной сети траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенной для замедления любой украинской атаки.
Российские войска «гораздо более эффективны в обороне», считает Галеотти. У России есть резервы боеспособных войск для подкрепления на случай, если украинцы смогут прорвать оборонительные рубежи, уверен эксперт.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастны украинские военные.
«273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в посте в Telegram, посвященном 500 дням после ввода российских войск на Украину.
В Киеве ранее не подтверждали напрямую причастность к произошедшему, хотя Москва изначально указала на причастность Украины к атаке. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в октябре: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно».
Возвращение из Турции на Украину лидеров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) является нарушением договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По его словам, соглашение нарушила как украинская сторона, так и турецкая, а Россию никто о передаче руководства «Азова» в известность не ставил.
Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину из Турции пяти командиров «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).
Это командир «Азова» Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.
Они оказались в Турции после обмена пленными осенью прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».
МИД России расценил решение США поставить Украине кассетные боеприпасы как попытку затянуть боевые действия.
«Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
По ее мнению, поставки являются «жестом отчаяния» на фоне «провала разрекламированного украинского «контрнаступления» и не окажут влияния на ход военной операции на Украине.
Военная операция России на Украине является вызовом сложившемуся миропорядку, но единственной страной, которая хочет его изменить и обладает необходимой для этого политической, дипломатической, экономической и военной мощью является Китай, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Он отметил, что у Си Цзиньпина сейчас больше власти, чем у Мао Цзэдун. «И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переделать ее», — считает Бернс.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он два года назад отказался дать гарантии неприсоединения Украины к НАТО.
«Затем, правда, он позорно бежал из Афганистана. Потом, чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы. Впоследствии, доставив сотни тонн оружия на Украину, развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны. Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — пишет Медведев в своем телеграм-канале.
Мотивами таких действий зампред Совбеза считает следование курсу «любого американского лидера и глубинного правительства США»: доминировать и ограничивать другие страны.
«Можно сказать и то, что он больной старик, пребывающий в тугой деменции. Типа не ведает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев. А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», — заключил Медведев.
США ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, дискуссии пока не привели к решению проблемы. Он призвал обсуждать данный вопрос с осторожностью, чтобы не давать ложных надежд.
Министр обороны Украины Алексей Резников перечислил пять принципов использования Киевом кассетных боеприпасов:
- Украина будет использовать кассетные боеприпасы только для «деоккупации». «На официально признанной территории России» они применяться не будут;
- Кассетные боеприпасы не будут использоваться в городских районах. Киев намерен применять их только в местах сосредоточения российской военной техники;
- Украинские власти будут вести «строгий учет» того, в каких районах используются кассетные боеприпасы;
- Районы, в которых применялись такие снаряды, станут позднее приоритетными для разминирования. Минобороны Украины обещает подготовить для этого соответствующую правовую базу;
- Киев будет информировать своих партнеров об использовании кассетных боеприпасов и их эффективности, «чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля».
Президент США Джо Байден посоветовал «быть осторожнее» главе КНР Си Цзиньпину после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в марте.
Байден предупредил Си Цзиньпина, что Китай полагается на западные инвестиции и напомнил об уходе американских компаний из России после начала военной операции на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в 500-й день с начала боевых действий.
Змеиный — скалистый остров площадью 20,5 га в Черном море недалеко от Одессы. Российские военные взяли его под контроль в начале спецоперации, однако 30 июня прошлого года оставили его в качестве «шага доброй воли»
Ночью ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Из-за обстрела было приостановлено возвращение жителей в город из пунктов временного размещения, а строителям, которые занимаются восстановительными работами, дали два выходных.
«Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — добавил Гладков.
Главное за ночь:
- Украина пока не готова к вступлению в НАТО, однако США могут дать ей гарантии безопасности по типу Израиля, заявил президент США Джо Байден.
- Украине не хватает боеприпасов, и пока США не могут обеспечить покрытие дефицита. На тот период, пока не будут обеспечены достаточные поставки 155-мм снарядов, Киеву предоставляют кассетные бомбы, сообщил Байден.
- Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем встречи станет ситуация вокруг зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.
В Кремле сообщали, что будут «внимательно следить за результатами переговоров». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил контактов Владимира Путина и Эрдогана «в обозримой перспективе».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает против использования кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.
Ранее The Washington Post сообщила, что США одобрили поставку таких боеприпасов Украине. Хака попросили прокомментировать эту информацию и разъяснить позицию ООН.
«Генсекретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — сказал Хак.
Украина обещала «ответственно использовать» кассетные боеприпасы, если США решат их поставить Киеву, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.
Ранее WP сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов. По словам источников AP, о решении будет объявлено 7 июля.
Российские власти неоднократно осуждали передачу западного оружия Украине и подчеркивали, что такие поставки не отменят целей, поставленных специальной военной операцией.
Дмитрий Медведев в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил, что на фоне появления западных ракет на украинских самолетах и сообщениях о возможных поставках Киеву американских истребителей F-16 нужно создавать надежную систему ПВО. «Нужно просчитывать все угрозы и определяться, какое вооружение будет востребовано в ближайшей перспективе», - сказал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов в регионе попали под обстрел ВСУ. В результате в Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками в селе повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередач.
В новый пакет военной помощи Германии Украине войдет инженерная техника (в том числе мостоукладчик), а также средства радиоэлектронной борьбы.